ททท.และพันธมิตรหนุนข้าวแกงไทย สู่มรดกอาหารแห่งภูมิภาค จัดแข่งขัน “Khao Gaeng” Thai Curry Rice Championship 2025

ททท. ผนึกสมาคมภัตตาคารไทย และพันธมิตร ทั้ง Phenix , 3 แอปพลิเคชันสั่งอาหารยอดนิยม LINE MAN Wongnai , Grab , Robinhood รวมถึง KaichefHouse , กล่องแสนศุข , ม.สวนดุสิต ฯลฯ ร่วมจัดโครงการประกวดอาหาร สุดยอดแชมป์ข้าวแกงไทยสู่สากล “Khao Gaeng” Thai Curry Rice Championship 2025 เฟ้นหาสุดยอดฝีมือแชมป์ข้าวแกงแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนสู่มรดกอาหารแห่งภูมิภาค มุ่งยกระดับข้าวแกงไทยต่อยอดสู่เสน่ห์ไทย & Must Taste ที่ชาวต่างชาติต้องมาชิมสักครั้งในชีวิต
นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย เปิดเผยว่า สมาคมภัตตาคารไทย ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) , AWC , Phenix , 3 แอปพลิเคชัน Food Delivery ชื่อดังทั้ง LINE MAN Wongnai , Grab , Robinhood รวมถึง KaichefHouse ,มหาวิทยาลัยสวนดุสิต , ยาดมภิรมย์ , กล่องแสนศุข , ข้าวต้มเทเวศร์ และบริษัท ณัฐสุรงค์ จำกัด ร่วมจัดโครงการประกวดอาหาร "สุดยอดแชมป์ข้าวแกงไทยสู่สากล" “Khao Gaeng” Thai Curry Rice Championship 2025 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดฝีมือแชมป์ข้าวแกงแห่งประเทศไทย
ข้าวแกงถือได้ว่าเป็นอาหารประจำชาติที่ได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นอาหารจานเดียวที่หาทานง่าย และเป็นที่นิยมของคนทุกระดับ โดยจะมุ่งส่งเสริมข้าวแกงไทยสู่เวทีโลก โดยเฉพาะข้าวแกงที่เป็นเอกลักษณ์ไทย ทั้งสร้างการรับรู้และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมอาหารไทย เป็นการแข่งขัน Thai Curry & Rice Global Challenge ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประเทศไทย
เมนูที่จะเปิดให้เข้าประกวดมีจำนวน 5 เมนูได้แก่ แกงเขียวหวานไก่ ต้มข่าไก่ พะแนงเนื้อ ไข่พะโล้ และน้ำพริกกะปิ โดยเปิดรับสมัครและประชาสัมพันธ์ในช่องทาง Facebook : สมาคมภัตตาคารไทย และ Facebook : Khao Gaeng - Thai Curry Rice Championship 2025 ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่ห์เกียรติยศ Professional ข้าวแกงไทย และประกาศนียบัตร Professional ข้าวแกงไทย รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 20,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 4 เงินรางวัล 10,000 บาท ซึ่งรองชนะเลิศอันดับ 1-4 ยังจะได้รับโล่ห์เกียรติยศ Professional ข้าวแกงไทย และประกาศนียบัตร Professional ข้าวแกงไทยด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังจะมีรางวัลพิเศษจากแพลทฟอร์มฟู้ด ดิลิเวอรี่ต่างๆ อีกด้วย
ทั้งนี้ร้านค้าที่เข้าประกวดจะต้องเป็นร้านข้าวแกงที่เปิดมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี มีภาพถ่ายหน้าร้านอย่างชัดเจน เป็นอาหารประเภทจัดทำสำเร็จแล้วเพื่อตักขาย และจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันมาด้วยตัวเอง โดยเกณฑ์การประกวดมีองค์ประกอบทั้งความอร่อย มีคุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์และถูกสุขลักษณะ
โดยตั้งเป้าหมายร้านข้าวแกงเข้าประกวดจำนวนราว 30 ร้าน พร้อมขอเชิญชวนร้านข้าวแกงไทยจากทั่วประเทศ ตั้งแต่ร้านอาหารริมทางหรือ Street Food ร้านข้าวแกงทั่วไป ร้านข้าวแกงในห้าง ฯลฯ พร้อมขอเชิญชวนสร้างแฮชแทก #ThaiCurryGlobal #KhaoGaeng #KhaoGaengThai และ #KhaoGaengThaiCurryRiceChampionship2025 เพื่อสื่อสารทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมถึงช่องทางจากพาร์ทเนอร์ที่เข้มแข็งอย่างททท., พันธมิตร ตลอดจนอินฟลูเอนเซอร์อาหารต่างๆ เข้าร่วมด้วย
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่าททท.และพันธมิตรพร้อมขับเคลื่อนข้าวแกงไทย สู่มรดกอาหารแห่งภูมิภาค ซึ่งข้าวแกงถือเป็นตัวแทนอาหารในท้องถิ่น ไม่ว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางไปในภาคใด ก็จะพบกับร้านข้าวแกงอันเป็นแหล่งรวมอาหารไทยยอดนิยมของภาคนั้นๆ และนับได้ว่าข้าวแกงเป็นตัวแทนอาหารไทย เช่นเดียวกับนาซี เลอมัก เป็นตัวแทนอาหารของมาเลเซีย , ลักซาและข้าวมันไก่สิงคโปร์ เป็นตัวแทนอาหารของสิงคโปร์ เป็นต้น
ททท.มุ่งยกระดับข้าวแกงไทยต่อยอดสู่เสน่ห์ไทย & Must Taste ที่ชาวต่างชาติต้องมาชิมสักครั้งในชีวิต และพร้อมขับเคลื่อนให้ข้าวแกงไทยโกอินเตอร์ ซึ่งปัจจุบันก็มีร้านข้าวแกงไทยในต่างประเทศจำนวนมาก เป็นเสมือนประตูบ้านด่านแรกที่พร้อมเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาชิมข้าวแกงในประเทศไทย
ข้าวแกงไทย เป็นอาหารที่มีราคาเข้าถึงได้สำหรับนักท่องเที่ยวทุกระดับ มีความหลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองชิมอาหารไทยจากทุกภาค ได้ลิ้มรสอาหารจากท้องถิ่น ข้าวแกงยังเป็นอาหารที่ถูกบันทึกไว้ใน Michelin Guide จำนวนหลายร้านด้วย
นางนฑาห์ บุญประสิทธิ์ หัวหน้าคณะสายงานการตลาดเชิงกลยุทธ์และความยั่งยืน บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้บริหารห้าง Phenix ประตูน้ำ กล่าวว่า Phenix พร้อมร่วมสนับสนุนสมาคมภัตตาคารไทยและททท.ในการจัดโครงการนี้ ซึ่ง Phenix ถือได้ว่าเป็น Food Destination ของทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทั้งมีพื้นที่พร้อมในการจัดการแข่งขัน โดยมี Taste Kitchen และโซนชั้น 4 มีพื้นที่ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร (Wholesale Hub) และพร้อมส่งเสริมสนับสนุนข้าวแกงไทยให้เป็นอีกหนึ่งอาหารที่ชาวต่างชาติพลาดไม่ได้
นางสาวจันต์สุดา ธนานิตยะอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า GrabFood ในฐานะแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีชั้นนำและพันธมิตรอย่างเป็นทางการของ ททท. พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดโครงการนี้เพื่อช่วยโปรโมตอาหารไทยอย่างเมนูข้าวแกง ซึ่งถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านอาหารท้องถิ่นที่เข้าถึงง่าย โดยเราจะร่วมสนับสนุนเงินรางวัลพิเศษ 20,000 บาทสำหรับผู้ชนะเลิศ นอกจากนี้ ผู้ชนะทั้ง 5 อันดับแรกยังจะได้รับ “แพคเกจส่งเสริมยอดขาย” สำหรับการเปิดร้านเพื่อขายอาหารผ่าน GrabFood มูลค่ากว่า 50,000 บาทต่อร้าน (รวมทั้งสิ้น 250,000 บาท) เป็นระยะเวลา 3 เดือน พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งร้าน พร้อมกันนี้ เรายังเตรียมจัดแคมเปญพิเศษเพื่อร่วมโปรโมตเมนูข้าวแกงสำหรับร้านอาหารต่างๆ ที่ขายบนแพลตฟอร์มในช่วงไตรมาส 4 เพื่อสร้างสีสันและต่อยอดให้กับโครงการนี้ด้วย
นายอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ รองประธานฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ LINE MAN Wongnai กล่าวว่า “LINE MAN Wongnai ในฐานะแพลตฟอร์มออนดีมานด์และข้อมูลร้านอาหารของไทย เรามุ่งมั่นที่จะร่วมผลักดันอาหารไทยให้เติบโต และเชื่อว่าแพลตฟอร์มของเรามีบทบาทสำคัญในการช่วยเพิ่มรายได้ให้กับร้านอาหาร เราจึงเข้ามาสนับสนุนทุกร้านที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ทั้ง 30 ร้านในหลายด้าน ได้แก่ 1) แพ็กเกจพิเศษโปรโมทร้าน มอบแพ็กเกจโปรโมทเพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มยอดขายผ่านโซเชียลมีเดียของ LINE MAN และ Wongnai 2) สนับสนุนเครื่องแจ้งเตือนยอดเงิน 'LINE Pay QR Box' ฟรี ที่มีฟีเจอร์เสียงแจ้งเตือนยอดเงินเข้าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าทุกธุรกรรมเกิดขึ้นจริง ตรวจสอบได้ และลดความกังวลในการรับชำระเงิน 3) สิทธิ์เข้าร่วมอบรม Training พิเศษ สำหรับร้านอาหารของสมาคมฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจร้านอาหารและทำยอดขายให้เติบโตบนแพลตฟอร์มออนไลน์"
นางสาวแววรัตน์ ชำนาญภักดี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาหารและความยั่งยืน โรบินฮู้ด กล่าวว่า โรบินฮู้ด โดย “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม” ของกลุ่มยิบอินซอย พร้อมให้การสนับสนุนโครงการ ”แชมป์ข้าวแกงไทยสู่สากล“ ไม่เพียงแนะนำเมนู แต่จะสื่อสารส่งเสริมการจับคู่อาหาร (Food Paring) ของเมนูที่หลากหลายให้ได้รสชาติและสัมผัสที่ลงตัว พร้อมทั้งนำเสนอการจัดจาน (Eating & Plating Design) เพื่อยกระดับให้สำรับข้าวแกงไทยเข้าถึงง่าย ไม่จำเจ เปิดมุมมองเสน่ห์วิถีวัฒนธรรมการกินอยู่ที่ทั้งอร่อยและมีประโยชน์ โรบินฮู้ดจะเป็นมากกว่าการสั่งอาหาร เราพร้อมเป็นเพื่อนรู้ใจให้คุณในทุกมื้อ
ภายในงานยังมีการสาธิตปรุงอาหารได้แก่ ต้มข่าไก่ จาก KaiChefHouse โดยเชฟไก่ การเสวนาของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์สายอาหารชื่อดังได้แก่ ลุงอ้วน กินกะเที่ยว , ชายกาง ตระเวนกิน ทั่วถิ่นไทย , ของที่ระลึกและ Workshop จากยาดมภิรมย์ , ขนมหวานจากส้มตําคุณกัญจณ์(มิชลิน) , เครื่องดื่มกาแฟร้อน-เย็น น้ำสมุนไพร จากกล่องทิพย์ ,ชิฟฟอนจากร้านกิ่งหลิว , ข้าวแกง 10 อย่างจากเชฟไก่ และบูธพันธมิตร เช่น โรบินฮู้ด , Pojacademy ฯลฯ
อนึ่ง ปัจจุบันร้านอาหารประเภทข้าวแกงมีจำนวนมากกว่า 10% ของจำนวนร้านอาหารทั้งหมดในประเทศไทย โดยในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมา แม้จะเกิดวิกฤตด้านเศรษฐกิจ แต่ยอดขายร้านข้าวแกงเฉลี่ยลดลงราว 4% ซึ่งนับว่าน้อย เมื่อเทียบกับร้านอาหารประเภทอื่นๆ ที่ยอดขายซบเซาลงไปจากภาวะเศรษฐกิจ (ข้อมูลจาก LINE MAN Wongnai)