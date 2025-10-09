คึกคัก “ชักพระคุระบุรี” จ.พังงา ประเพณีดีงามที่ชาวบ้านร่วมกันสืบสานให้คงอยู่

ชาวอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ร่วมสืบสาน “ประเพณีชักพระอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2568” ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 2 - 11 ตุลาคม 2568 และมีพิธีเปิดงานในวันที่ 8 ตุลาคม 2568 ที่บริเวณริมถนนเพชรเกษมกลางตลาดนางย่อน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยมีนายไพรัตน์ เพชรยวน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว พร้อมด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานจำนวนมาก
ประเพณีชักพระอำเภอคุระบุรีปีนี้ มี “ขบวนเรือพนมพระ” จากวัด สำนักสงฆ์ และชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอคุระบุรี เข้าร่วม 10 ขบวน โดยเรือพระของแต่ละขบวน ต่างประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ ผลไม้และขนมต้ม ผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างงดงาม
ทั้งนี้มีการผูกเชือกกับตัวเรือแล้วทำการชัก หรือ ลากไปบนถนน ที่นำด้วยขบวนฟ้อนรำ ขบวนพาเหรด และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สร้างความคึกคักและสีสันให้กับงานอย่างมาก โดยขบวนเรือพนมพระจะไปจอดที่ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอคุระบุรี เพื่อประกอบพิธีสมโภชกันในคืนวันที่ 8 ตุลาคม 2568 ต่อไป
นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายก อบจ.พังงา กล่าวว่า ประเพณีชักพระอำเภอคุระบุรีเริ่มมาตั้งแต่ปี 2525 และได้เปลี่ยนรูปแบบอย่างเป็นทางการ โดยมี อบจ.พังงา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมสนับสนุนงบประมาณตั้งแต่ปี2550 เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงาม สะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีของชุมชน และความศรัทธาในพระพุทธศาสนา การจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประจำถิ่นแล้ว ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง
หลังจากพิธีเปิดงานในช่วงค่ำได้มีพิธีสมโภชเรือพนมพระ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การประกวดเรือพระ การจำหน่ายสินค้าและอาหารพื้นถิ่น ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมชมจำนวนมาก
สำหรับงานชักพระคุระบุรี ถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีดีงาม มีเอกลักษณ์ ซึ่งชาวชุมชนในพื้นที่ต่างร่วมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่คู่จังหวัดพังงาต่อไป
โดย : อโนทัย งานดี