ฉลองค่ำคืนฮาโลวีน เต็มอิ่มเมนูอาหารและเครื่องดื่มสุดหลอน ที่ "ฟลาน โอเบรียนส์ ไอริชผับ"

"ฟลาน โอเบรียนส์ ไอริชผับ" ชวนคุณมาฉลองค่ำคืน Halloween 2025 เต็มอิ่มเมนูอาหารและเครื่องดื่มสุดหลอน ราคาพิเศษ 100 - 290 บาท ตั้งแต่วันที่ 8 - 31 ตุลาคม นี้
"ฟลาน โอเบรียนส์ ไอริชผับ" ร้านอาหารและผับสไตล์ไอริชที่อยู่คู่อิมแพ็คมายาวนาน ขอชวนคุณมาฉลองวันฮาโลวีนสุดหรรษา พลาดไม่ได้กับ 2 เมนูอาหารที่ตกแต่งได้สุดหลอนแต่รสชาติอร่อยถูกใจ ได้แก่ Spooky Ink Pasta & Ghostly Irish Balls, Bloody BBQ Chicken Burger และ 1 เครื่องดื่มสุดพิเศษ Skull Crimson มาฉลองค่ำคืนสุดหลอน พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมาย เพียงสมัครเป็นสมาชิก IMPACT Family (สมัครฟรี!) รับส่วนลดค่าอาหารเมนูฮาโลวีน ราคา ตั้งแต่ 100 - 290 บาท ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 ตุลาคม 2568 ที่ ร้าน "ฟลาน โอเบรียนส์ ไอริชผับ" ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
เทศกาล Halloween ไม่ต้องไปไหนไกลแวะมาที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ต้อนรับค่ำคืนสุดสยองแห่งปี “ฟลาน โอเบรียนส์ ไอริชผับ” ขอเสิร์ฟความอร่อยปนความหลอน กับ 3 เมนูพิเศษเฉพาะช่วง Halloween 2025 นี้เท่านั้น Spooky Ink Pasta & Ghostly Irish Balls (270 บาท) พาสต้าหมึกดำคลุกซอสรสเข้ม เสิร์ฟพร้อมไอริชมีทบอลและชีสเยิ้ม ๆ ตกแต่งเป็นผีหลอนสุดคิ้วท์ที่ถ่ายรูปยังไงก็ปัง Bloody BBQ Chicken Burger (290 บาท) เบอร์เกอร์ขนมปังสีดำ สไตล์โกธิค อัดแน่นด้วยเบอร์เกอร์ไก่ทอด คัดสรรเนื้ออกไก่ชั้นดี ราดซอสบาร์บีคิว ชีสเชดด้า และพริกจาลาปิโน เผ็ดจี๊ดสะใจ พร้อมสุขภาพดีทุกคำ และเครื่องดื่ม Skull Crimson (100 – 130 บาท) เครื่องดื่มสีเลือดสุดสะพรึง มีทั้งแบบมีแอลกอฮอล์และไม่มี ดื่มได้ทุกสาย จะสายดาร์กหรือสายชิลก็ต้องลอง!
สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก IMPACT Family
เพียงสมัครสมาชิก IMPACT Family (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย) รับสิทธิ์ส่วนลดเมนู Halloween สุดหลอนเหล่านี้ในราคา เพียง 100 - 290 บาท สมัครง่ายๆ และ Redeem สิทธิ์ผ่าน LINE Official Account: @flannobriens เงื่อนไข: สำหรับทานที่ร้านเท่านั้น / ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ / ราคานี้รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
ของแจกฟรีเพียบ! แค่ร่วมสนุกง่ายๆ
- รับฟรี! ป๊อปคอร์น 1 ถ้วย/ท่าน
เพียงกดติดตาม Instagram: @flannobriens_irishpub หรือ แอด LINE: @flannobriens
- รับฟรี! เมนูของทานเล่น 1 รายการ
เพียงรีวิวร้านบน Google Maps หรือ Facebook เลือกรับ Garlic Bread, Bruschetta หรือ Onion Rings
ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2568
ห้ามพลาดมาเปิดประสบการณ์ความสนุก ในค่ำคืนวันฮาโลวีน และตลอดเดือนตุลาคมนี้ เพียบพร้อมสิทธิพิเศษมากมายและ วงดนตรีสุดมันส์ทุกค่ำคืน ร้าน “ฟลาน โอเบรียนส์ ไอริชผับ” ตั้งอยู่บริเวณฟู้ดเอเทรียม อาคารชาเลนเจอร์ 3 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 11.00 – 24.00 น. โทร. 02-833-4288 เฟซบุ๊ก: Flann O’Brien’s Irish Pub และเว็บไซต์ www.flann-obriens.com
