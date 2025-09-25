"Crimson Desert" พร้อมวางจำหน่ายทั่วโลก 20 มีนาคม 2026

วันนี้ Pearl Abyss ได้ประกาศว่า "Crimson Desert" เกมแอคชั่นผจญภัยแบบ Open-World ที่หลายคนรอคอย จะวางจำหน่ายทั่วโลกในวันที่ 20 มีนาคม 2026 ทั้งบนคอนโซลและพีซี
เรื่องราวใน Crimson Desert เริ่มขึ้นเมื่อการซุ่มโจมตีในยามวิกาลของหมีดำ ศัตรูตัวฉกาจของกลุ่มเกรย์เมนน์ ทำให้เหล่าสมาชิกเสียชีวิตไม่ก็กระจัดกระจายไปทั่วทวีป 'คลิฟฟ์' หัวหน้าแห่งกลุ่มเกรย์เมนน์มุ่งมั่นที่จะกลับมารวมตัวกับสหายที่รอดชีวิตของเขาและสร้างสิ่งที่สูญเสียไปขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ในระหว่างการเดินทางที่เต็มไปด้วยการสร้างพันธมิตร อันตรายรอบด้าน และกลุ่มลึกลับที่ถูกเปิดเผย คลิฟฟ์ได้ตระหนักว่าภัยคุกคามที่คาดไม่ถึงและโชคชะตาที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เขาจะจินตนาการออกกำลังรอเขาอยู่
ตัวเกมจะวางจำหน่ายทั้งรูปแบบ Digital Edition และ Physical Editionโดยแบบ Digital จะมีสองแบบคือ Digital Deluxe และ Digital Standard ราคา $79.99 และ $69.99 ตามลำดับ
นอกจากนี้ยังมี Deluxe Edition และ Collector’s Edition ซึ่งเป็น Physical Edition แบบพิเศษ มอบประสบการณ์ที่ครอบคลุมที่สุดสำหรับแฟน ๆ Crimson Desert ในราคา $279.99 โดยจะประกอบด้วยแบบจำลองสามมิติพิเศษขนาด 17 นิ้ว นำเสนอฉากการต่อสู้ระหว่างคลิฟฟ์กับ Golden Star และอื่น ๆ อีกมากมาย
Crimson Desert เปิดให้พรีออเดอร์แล้วบน PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam และ Apple Mac โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพรีออเดอร์และ Physical Package สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ทางการของ Crimson Desert
