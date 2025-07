"Garena Free Fire" เผยทีเซอร์อนิเมะอย่างเป็นทางการ!

ทั้งภาพทีเซอร์และตัวอย่าง เผยให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวอันทรงพลังของ เคลลี่ หนึ่งในตัวละครอันเป็นเอกลักษณ์ของเกม Garena Free Fire และเป็นตัวเอกของอนิเมะเรื่องนี้ ในบทนำสุดลุ้นระทึก ผู้ชมจะได้ติดตามการเดินทางของเคลลี่และพันธมิตรของเธอในการเปิดโปงแผนการลับที่ซุกซ่อนอยู่ภายใต้จักรวาลที่ดูสงบสุขนอกจากนี้ ยังเผยทีมงานที่เป็นผู้สร้างหลักของอนิเมะซีรีส์เรื่องนี้ โดย Ken Takahashi ผู้มีชื่อเสียงในฐานะ Animation Director ของ Ragna Crimson และ Fate/Kaleid Liner Prisma Illya จะรับหน้าที่ผู้กำกับซีรีส์นี้ ขณะที่งานผลิตจะรับผิดชอบโดยสตูดิโอ CANDY BOX ผู้อยู่เบื้องหลัง Blue Archive The Animation และ Azur Lane Bisoku: Zenshin!งานดนตรีประกอบจะผลิตโดย Sus4 Inc. ซึ่งเป็นที่รู้จักจากผลงานใน Ragna Crimson และ Jackie Chan & Clair’s Peace of the World โดยตัวอย่างของอนิเมะ Garena Free Fire ได้เปิดเผยเพลงประกอบหลัก (Theme Song) ซึ่งเรียบเรียงใหม่อย่างพิถีพิถันจากทำนองดนตรีอันเป็นเอกลักษณ์ในเกม Garena Free Fire ทำนองที่คุ้นหูนี้ช่วยเสริมฉากแอ็กชันสุดเร้าใจ และสร้างความเชื่อมโยงกับแฟน ๆ ของเกม Garena Free Fireได้อย่างลงตัวอนิเมะ Garena Free Fire กำลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตโดยสตูดิโอผลิตอนิเมะจากประเทศญี่ปุ่น โดยมี KADOKAWA QINGYU ซึ่งเป็นสาขาต่างประเทศของ KADOKAWA ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายการผลิต อนิเมะฉบับสมบูรณ์นี้จะออกอากาศและสตรีมให้รับชมทั่วโลก สามารถติดตามข่าวสารอัปเดตเพิ่มเติมได้ที่ Garena Free Fire