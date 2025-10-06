เมกาบางนา เสิร์ฟเมนูอร่อยจากร้านอาหารแบรนด์ดัง

ศูนย์การค้าเมกาบางนา แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตให้ทุกๆ วันมีความสุขมากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE ตอกย้ำความเป็น ‘FOOD DESTINATION’ ของกรุงเทพฯ ตะวันออกที่ครบครันที่สุด จัดแคมเปญ “MEGA FLAVORNISTA” ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2568 ชวนเหล่านักชิมมาสัมผัสรสชาติความอร่อย จากร้านอาหารแบรนด์ดังมากกว่า 200 ร้าน ครอบคลุมทั้งไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ตะวันตก คาเฟ่ และของหวาน ครบทุกสไตล์ความอร่อยในที่เดียว ให้ทุกมื้ออร่อยคือโมเมนต์แห่งความสุข พร้อมไฮไลต์สุดพิเศษ! เพียงใช้คะแนนเมกา สไมล์ รีวอร์ดส 120 คะแนน แลกรับฟรี! “MEGA YUMMY BOX X MILLIONSMONSTER” กล่องเก็บความอร่อยลายลิมิเต็ด อิดิชัน ออกแบบโดย “AnOfficerDies” หรือ กอล์ฟ – ฐิติภูมิ เพ็ชรสังข์ฆาต ศิลปินนักวาดภาพประกอบชื่อดังเจ้าของลายเส้น “Millionsmonster”
พิเศษ! สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส เตรียมรับความคุ้มค่าแบบจัดเต็มกับสิทธิพิเศษมากมาย เพียงรับประทานอาหารหรือช้อปปิ้งครบตามเงื่อนไข แลกรับ MEGA VOUCHER ได้ทันที
แลกรับฟรี! MEGA VOUCHER มูลค่า 100 บาท เมื่อรับประทานอาหารครบ 2,500 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ
แลกรับฟรี! MEGA VOUCHER มูลค่า 200 บาท เมื่อรับประทานอาหารหรือช้อปปิ้งครบ 20,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ (ยกเว้นหมวด Home & Decor และ IT)
แลกรับฟรี! MEGA VOUCHER มูลค่า 300 บาท เมื่อช้อปในหมวด Home & Decor และ IT ครบ 50,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ
พลาดไม่ได้! ไฮไลต์สุดพิเศษ สินค้าของพรีเมียมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “MEGA YUMMY BOX X MILLIONSMONSTER” กล่องเก็บความอร่อยลายลิมิเต็ด อิดิชัน ที่ออกแบบพิเศษโดย “AnOfficerDies” หรือ กอล์ฟ – ฐิติภูมิ เพ็ชรสังข์ฆาต ศิลปินนักวาดภาพประกอบและนักออกแบบชื่อดังชาวไทย ซึ่งดีไซน์ออกมาภายใต้แนวคิด “SHARING MEGA MOMENTS” ถ่ายทอดผ่านลายเส้นสุดสนุก และตัวคาแร็กเตอร์สีสันสดใสที่นั่งรับประทานอาหารร่วมกันสะท้อนความหมายแคมเปญที่ต้องการให้ทุกมื้ออาหาร คือโมเมนต์แห่งความสุขที่เชื่อมต่อความสัมพันธ์ของทุกคนอย่างแท้จริง โดยสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส สามารถใช้เพียง 120 คะแนน แลกรับฟรี! เพื่อเติมเต็มความอร่อยและความสุขได้ทุกๆ วัน
พร้อมตอกย้ำความเป็นจุดหมายความอร่อยอย่างแท้จริง เมกาบางนามอบสิทธิพิเศษระดับเอ็กซ์คลูซีฟให้สายกินและนักช้อป สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกรุงศรี และ บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน กับแคมเปญ “ช้อป กิน ฟิน คุ้ม ที่เมกาบางนา” รับสิทธิพิเศษสูงสุดถึง 3 ต่อ
ต่อที่ 1 รับส่วนลดสูงสุด 60%* จากร้านค้าแบรนด์ดังและร้านอาหารมากมายที่ร่วมรายการในเมกาบางนา
ต่อที่ 2 กิน 1,000 บาท คืนสูงสุด 200 บาท* เมื่อรับประทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป (เฉพาะร้านอาหารที่ร่วมรายการ)
ต่อที่ 3 รับ MEGA VOUCHER สูงสุด 300 บาท* เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมหมวดร้านอาหาร หรือหมวดช้อปปิ้ง 2,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับ MEGA VOUCHER มูลค่า 100 บาท
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
เปิดประสบการณ์ความคุ้มค่า เพียงสมัครสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2568 รับฟรี! เมนูพิเศษหรือส่วนลดสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการกว่า 10 แบรนด์ ทั้งสายกินและสายแฟชั่นไลฟ์สไตล์ อาทิ BINCHO, BONCHON, EASY BUDDY, GUSS DAMN GOOD, SMITH & CO., BLUE ELEPHANT, H&M, MATCHBOX, POWER BUY และ ZARA ซึ่งทุกท่านสามารถสมัครสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ได้ง่าย สะดวก เพื่อสัมผัสประสบการณ์ความคุ้มค่าของการกินและช้อปปิ้งภายในเมกาบางนา
เตรียมต้อนรับเดือนแห่งฮาโลวีนอย่างมีสไตล์ ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลฟรี! เพียงสมัครสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส พร้อมแสดงใบเสร็จ (ไม่มีขั้นต่ำ) หรือใช้คะแนนเพียง 10 คะแนน รับสิทธิ์เล่นเกมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ อาทิ แก้วน้ำ MEGA HALLOWEEN LIMITED EDITION มูลค่า 250 บาท จาก MEGABANGNA, MEGA VOUCHER มูลค่า 100 บาท, ผลิตภัณฑ์ HANDMADE SOAP ขนาด 20 กรัม มูลค่า 100 บาท จาก LUSH, เครื่องดื่ม WHICH POTION มูลค่า 89 บาท จาก IKEA, โดนัท HAPPY CHOCOLATE มูลค่า 39 บาท จาก CHUBBY DOUGH และ ส่วนลด 50% เมนู BINGSU LAVA จาก ร้านหนึ่งนมนัว สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 4-5, 11-13, 18-19, 23-26, 31 ต.ค. 68 ณ บริเวณบูธกิจกรรม ชั้น 1 บริเวณเมน เอนทรานซ์ (หน้าร้าน JASPAL)
สัมผัสสีสันแห่งความสนุกและกลิ่นอายฮาโลวีนที่กลับมาอีกครั้ง! เมกาบางนาขอชวนสมาชิก เมกา สไมล์ รีวอร์ดส มาร่วมเติมเต็มความอร่อยในแคมเปญ “MEGA TRICK OR DRINK” ด้วยเครื่องดื่มพิเศษในเฉดสีฮาโลวีนอย่างส้ม โกโก้ และคาราเมล ที่มาพร้อมรสชาติกลมกล่อมจากชา โกโก้ และกาแฟ ที่ทั้งเข้มข้น หอมหวาน และนุ่มละมุน เพียงใช้คะแนนตามที่กำหนด แลกรับฟรี! เครื่องดื่มสุดพิเศษจาก 12 ร้านคาเฟ่ชั้นนำที่ร่วมรายการ ได้แก่ ALTO COFFEE ROASTERS, AU BON PAIN, CHUBBY DOUGH, FUKU MATCHA, GAGA, INTHANIN, MOLTO, O-LI-NO CREPE & TEA, SMILEYHOUND CAFE, TP TEA, TWIN MADE และ WARABIMOCHI KAMAKURA ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2568 เฉพาะสาขาที่ศูนย์การค้าเมกาบางนาเท่านั้น
เมกาบางนาขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมดื่มด่ำกับประสบการณ์แห่งความอร่อยของมื้อที่ใช่...ในสไตล์ที่คุณชอบ ไปกับแคมเปญ “MEGA FLAVORNISTA” ที่รวบรวมความอร่อยหลากหลายไว้ในที่เดียว พร้อมมอบสิทธิพิเศษ ของรางวัล และกิจกรรมสุดสนุก ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคมนี้ ภายใต้บรรยากาศแห่งความสุขของแลนด์มาร์กสายกินอันดับหนึ่งของกรุงเทพฯ ตะวันออก ตามแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE ที่พร้อมเติมเต็มความสุขในทุกมื้อของคุณให้พิเศษยิ่งกว่าเคย