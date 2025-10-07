“น้องต้นหนาว” อาการดีขึ้นต่อเนื่อง “หนูนา” เตรียมไถ่ชีวิตลูกช้างเมื่อแข็งแรง มอบให้คชบาลดูแล

“หนูนา-กัญจนา” เผย “น้องต้นหนาว” อาการดีขึ้นต่อเนื่อง เตรียมไถ่ชีวิต 1.3 ล้านบาท เท่าราคาที่เข้าของซื้อมา หลังลูกช้างน้อยแข็งแรง เพื่อส่งมอบให้สถาบันคชบาลดูแลต่อไป
จากกรณี ”พลายต้นหนาว“ ลูกช้างอายุ 2 ขวบ ป่วยเป็นโรค EEHVtype1 จนมีอาการ ซึม หน้าบวม ลิ้นม่วง ฯ ซึ่งได้ทำการรักษาอยู่ที่ โรงพยาบาลช้างกระบี่ ส่วนอนุรักษ์ช้างกระบี่ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา
สำหรับความคืบหน้าของการรักษาน้องต้นหนาว ในวันที่ 7 ตุลาคม 2568 นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา หรือ “หนูนา” ที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนา หนึ่งในผู้มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือช้างในบ้านเรา ได้เปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับอาการของน้องต้นหนาวว่ามีอาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลไปอีก 2-3 เดือน ซึ่งเธอเตรียมที่จะไถ่ชีวิตลูกช้างตัวนี้เมื่อมีอาการแข็งแรงดี ในราคาซื้อ 1.3 ล้านบาท เพื่อส่งมอบให้สถาบันคชบาลดูแลต่อไป
โดยหนูนาได้โพสต์เฟซบุ๊กบัญชีรายชื่อ NuNa Silpa-archa ชี้แจง บอกเล่ารายละเอียด ความคืบหน้าในการรักษาอาการน้องต้นหนาว และการไถ่ชีวิตลูกช้าง ดังนี้
เรื่องน้องต้นหนาว…
อาการและอนาคต…
อาการ…
1. อาการน้องดีขึ้นเรื่อยๆ ค่าตับอักเสบลดลง ลิ้นใกล้เป็นสีชมพู หน้าบวมยุบลงนิดหน่อย
กินได้ดี อึดี..
2. วันนี้คุณหมอนำเลือดน้องไปปั่นตรวจเชื้อไวรัสอีกครั้ง น่าจะทราบผลพรุ่งนี้หรือมะรืน..
3. น้องต้องอยู่โรงพยาบาลอย่างน้อยก็สองสามเดือน
เพื่อให้มั่นใจว่าน้องแข็งแรงจริง
และไม่ไปแพร่เชื้อให้ช้างเด็กเชือกอื่น
//////
อนาคตของต้นหนาว…
4. ดิฉันได้เจรจากับคุณเจ้าของน้องต้นหนาวแล้ว…
อธิบายให้ฟังว่า น้องยังเล็กมาก ถ้ากลับไปอยู่ที่เดิม ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้
หรือโรคอื่นๆได้อีก
และปางก็อยู่ไกลโรงพยาบาล
น้องควรได้อยู่ใกล้หมอจึงจะปลอดภัย
5. ดิฉันขอเป็นตัวแทนของเอฟซีน้องต้นหนาว
ขอไถ่น้องต้นหนาวมาอยู่ในที่ใกล้หมอ
6. คุณเจ้าของได้ปรึกษากันในครอบครัว และตกลงปล่อยน้องต้นหนาวในราคา 1.3 ล้าน คือประมาณราคาที่ซื้อน้องมา
(คุณเขาก็เห็นแก่สุขภาพของต้นหนาวในอนาคต)
7. แต่การไถ่ตัวน้องจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะมั่นใจว่าน้องแข็งแรงแล้ว
8. ช่วงนี้คุณเจ้าของยังต้องให้ควาญของเจ้าของดูแลน้องอยู่ก่อน
9. ดิฉันได้เกริ่นกับคุณหมอต้อม (ทวีโภค) ขอเอาน้องไปอยู่คชบาลเมื่อน้องแข็งแรงแล้ว
10. คุณหมอบอกว่าให้อยู่กระบี่ก่อนได้ไหม เพราะที่นั่นก็มีแม่บุญมี แม่มาลี น่าจะเป็นแม่รับให้น้องได้
11. ดิฉันว่าก็คงต้องดูว่า 2 แม่จะรับน้องไหม เพราะเขาอยู่กันเป็นคู่มาตลอด ไม่รู้จะรักช้างเด็กไหม
12. ไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันอีกที เพราะน้องยังต้องรักษาตัวอยู่อีกนาน
13. เมื่อไถ่น้องแล้ว ดิฉันตั้งใจจะยกน้องให้คชบาล
14. เมื่อน้องแข็งแรงแล้ว และการไถ่ตัวน้องเกิดขึ้นจริง
ดิฉันจะแจ้งในเฟสอีกครั้ง..
15. ช่วงนี้…น้องยังต้องอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของอยู่นะคะ…