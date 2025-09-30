ข่าวดี "อช.หมู่เกาะลันตา" นำทัพ 10 แหล่งท่องเที่ยวไทย คว้ารางวัล 2025 Green Destinations Top 100 Stories

ททท. เผยข่าวดี "อช.หมู่เกาะลันตา" จ.กระบี่ นำทัพ 10 แหล่งท่องเที่ยวไทย คว้ารางวัล 2025 Green Destinations Top 100 Stories ก้าวสู่จุดหมายปลายทางยั่งยืนระดับโลก โดย อช.หมู่เกาะลันตา ได้รางวัลจากโครงการ “คืนบ้านให้ปูเสฉวน” ที่แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รายงานข่าวดี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ คว้ารางวัลจุดหมายปลายทางแห่งความยั่งยืนระดับโลก 2025 Green Destinations Top 100 Stories โดยประกาศผลในงาน Green Destinations Global Conference 2025 ณ เมืองมงต์เปลลิเยร์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวไทยรวมจำนวน 10 แห่งที่ได้รับการประกาศให้เป็น Green Destinations Top 100 Stories ในปี 2025 จากหน่วยงานระดับโลก Green Destinations Foundation ประเทศเนเธอร์แลนด์
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท. มุ่งยกระดับสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนและส่งเสริมผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่าง ๆ ได้แก่ STGs Sustainable Tourism Acceleration Rating (STGs STAR) , Carbon Footprint Hotels (CF-Hotels) และรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards: TTA) รวมถึงผลักดันผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้ยกระดับสู่มาตรฐานความยั่งยืนในระดับสากล โดยเฉพาะมาตรฐาน Green Destinations รางวัล Top 100 Green Destinations จัดโดย Green Destinations Foundation ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นรางวัลระดับนานาชาติที่มอบให้กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีการจัดการการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของชุมชน และการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยการเสนออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ สู่จุดหมายปลายทางแห่งความยั่งยืนระดับโลกในครั้งนี้ ททท. ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าการท่องเที่ยวมุ่งสู่ต้นแบบความยั่งยืน (Krabi Prototype) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จังหวัดกระบี่เป็นต้นแบบการสร้างแนวทางและกระบวนการพัฒนาสินค้ายั่งยืน โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในทุกมิติ เพื่อให้จังหวัดกระบี่เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลกที่ยังสามารถคงไว้ซึ่งความสวยงามของธรรมชาติและเสน่ห์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
สำหรับรางวัลในครั้งนี้ ททท. ได้ร่วมกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา เสนอโครงการ “คืนบ้านให้ปูเสฉวน” ภายใต้ชื่อ “A Hero’s Tale from Lanta Island” ซึ่งเป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ในการร่วมกันฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจากปัญหาขยะทะเลและการขาดแคลนเปลือกหอยที่เปรียบเสมือน ‘บ้าน’ ของปูเสฉวน โดยประชาสัมพันธ์รับบริจาคเปลือกหอยจากนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป เพื่อเพิ่มจำนวนบ้านให้กับปูเสฉวน และสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศทางทะเลในระยะยาว
สำหรับรางวัล 2025 Green Destinations Top 100 Stories มีแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 10 แห่ง ได้แก่
1. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่
2. อุทยานราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
3. อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4. เมืองเก่าอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
5. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด
6. ชุมชนท่าชัย ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
7.ตลาดจีนโบราณชากแง้ว จังหวัดชลบุรี
8. เชียงคาน จังหวัดเลย
9. เมืองเก่าน่าน จังหวัดน่าน
10. เมืองเก่านาเกลือ จังหวัดชลบุรี
สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลดังกล่าวจะได้รับการประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่ายผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดและสร้างการรับรู้ไปยังนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่อไป
