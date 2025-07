ชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบไทยคว้า 6 รางวัลใหญ่ระดับเอเชียแปซิฟิก ตอกย้ำความยั่งยืนสู่สากล

นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. รวมถึงหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้รับรางวัลการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ PATA ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ชุมชนไทยได้รับ รางวัลชนะเลิศ PATA Grand Award 2025 นับเป็นความสำเร็จที่สะท้อนถึงการยอมรับกระบวนการทำงานและผลลัพธ์ของการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนของประเทศไทย โดยสามารถคว้ารางวัลด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งสิ้น 6 รางวัล ดังนี้รางวัลชนะเลิศ PATA Grand Award 2025-ผลงาน “การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่นอย่างยั่งยืน (Sustainable Cultural Heritage Preservation of the Ban Na Ton Chan Homestay Community Enterprise)” คว้ารางวัลชนะเลิศด้าน ความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม (Sustainability and Social Responsibility: SSR)รางวัล PATA Gold Awards อีก 5 รางวัล ประกอบด้วย:1. ประเภท Best Climate Action Initiative (Destination)•“ต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ปลดปล่อยคาร์บอนอย่างสมดุล (Carbon Neutral Community-based Tourism Prototype)”2. ประเภท Tourism for All: Best Inclusion and Diversity Initiative•“การริเริ่มด้านการมีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่มและความแตกต่างหลากหลายที่ดีที่สุด (Community-based Tourism for All : CBT for All)”3. ประเภท Destination Resilience (All Destinations)•“พื้นที่สร้างสรรค์ สู่การพลิกฟื้นคืนเมืองเก่าสงขลา สู่ย่านเมืองเก่าที่มีชีวิต (Creative Spaces Revitalizing the Old Town into a Lively Heritage District)”4. ประเภท Best Women Empowerment Initiative•“พลังสตรีกับการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน: กรณีศึกษา บ้านสันทางหลวง จังหวัดเชียงราย (Women’s Empowerment in Driving Community-Based Tourism: A Case Study of Ban San Thang Luang, Chiang Rai Province)”5. ประเภท Best Youth Empowerment Initiative•“กลุ่มชวนน้องออมถวายพ่อหลวง” (องค์กรสาธารณประโยชน์) SE For Youth in Thailand - Loei Youth Saving Group / SE For Youth in Thailand“รางวัลทั้งหมดนี้เป็นผลจากการดำเนินงานภายใต้ปรัชญาการทำงาน Co-Creation ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมเป็นเจ้าของ ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) ผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม และการติดตามประเมินผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับชุมชนท่องเที่ยวและภาคีเครือข่ายในพื้นที่พิเศษชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ จะเป็นต้นแบบสำคัญในการขยายองค์ความรู้และยกระดับจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล รองรับตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างรายได้ กระจายโอกาสอย่างยั่งยืน” นางสาวศศิกานต์ กล่าว