พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ร่วมสนับสนุน “ซีนิค ฮาล์ฟมาราธอน กระบี่ 2025” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพคนไทยและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “ซีนิค ฮาล์ฟมาราธอน กระบี่ 2025” (Scenic Half Marathon Krabi 2025) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมสุขภาพของคนไทยและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ด้วยเชื่อว่า การมีสุขภาพดี คือ ความมั่งคั่งที่แท้จริง ตามแนวคิด “Health is Wealth” พรูเด็นเชียลฯ จึงได้ริเริ่มแคมเปญ “STEP UP, START NOW : สุขภาพดีกว่าเดิม แค่เริ่มไปด้วยกัน” โดยสนับสนุนการจัดงาน “ซีนิคมาราธอนซีรีส์” (Scenic Marathon Series) ซึ่งเป็นงานวิ่งชั้นนำระดับประเทศภายใต้มาตรฐานสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯและสหพันธ์กรีฑาโลก อย่างต่อเนื่อง และล่าสุดกับสนามวิ่งที่ จ.กระบี่ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีภูมิทัศน์งดงามติดอันดับโลก
นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวว่า ‘ซีนิค ฮาล์ฟมาราธอน กระบี่ 2025’ นับเป็นหนึ่งในสนามวิ่งระดับประเทศ ที่ได้รับความสนใจจากนักวิ่งทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นมาอย่างยาวนาน จังหวัดกระบี่ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีภูมิทัศน์งดงาม ผมภูมิใจที่ได้เห็นนักวิ่งจากทั่วประเทศมาร่วมสัมผัสประสบการณ์การวิ่งบนถนนสายโรแมนติกเลียบชายทะเล พร้อมชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่อ่าวนาง ท่ามกลางวิวภูเขาหินปูนอันเป็นเอกลักษณ์ของกระบี่ เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีไปด้วยกัน ตามเจตนารมณ์ของพรูเด็นเชียลฯ ชีวิตมีกัน...ทุกวันดีกว่า”
“นอกจากนั้น ปีนี้ถือว่ามีความพิเศษอย่างยิ่ง เนื่องจาก พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 30 ปี เราได้เปิดตัวแคมเปญ #PRU30MinsStartStrong เพื่อชวนให้ทุกคนหันมาเริ่มต้นดูแลตัวเองและใส่ใจในสุขภาพตั้งแต่วันนี้ เพียงแค่ขยับร่างกายหรือวิ่งวันละ 30 นาที เพราะเราเชื่อว่าการเริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ ในวันนี้ จะนำไปสู่สุขภาพที่แข็งแรงขึ้น ยืนยาวขึ้น และมีความสุขมากขึ้นในอนาคต” นายบัณฑิต กล่าวเสริม
“กระบี่” เป็นหนึ่งในจังหวัดท่องเที่ยวของไทยที่มีภูมิทัศน์สวยงามอันดับต้น ๆ ของโลก จึงได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 ของสนามซีนิคมาราธอนซีรีส์ ในการจัดงาน “ซีนิค ฮาล์ฟมาราธอน กระบี่ 2024”” โดยมีการจัด พรูเด็นเชียล บีช รัน (Prudential Beach Run) ระยะ 5กม. และ 3 กม. ในวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา โดยชวนนักวิ่งมาเปิดประสบการณ์ใหม่ในการวิ่งบนถนนเลียบชายทะเล ชมพระอาทิตย์ตกที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพีและวิ่งบนถนน (Road Run)และ ระยะ 21 กม. และ 10 กม. ในวันที่ 7 กันยายน เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นและวิวทิวทัศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจของภูเขาหินปูนอันเป็นเอกลักษณ์ของกระบี่ พร้อมทั้งสัมผัสหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลสวยใส และเส้นขอบฟ้าที่สวยติดอันดับโลก โดยมีจุดปล่อยตัวอยู่ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่ (อ่าวนาง) และมีเส้นชัยอยู่ที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี
ภายในงานซีนิคฮาล์ฟมาราธอนครั้งนี้ ทาง พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ยังได้จัดกิจกรรมอัดแน่นด้วยความสนุกและการสนับสนุนสุขภาพที่ดีให้กับผู้ร่วมงาน อาทิ อุโมงค์น้ำ บูธถ่ายรูป กองเชียร์ โซนแช่เท้าสำหรับนักวิ่ง ของพรีเมียมที่ระลึก และเกมแจกตุ๊กตาน้องหมีพรูแบร์รุ่นลิมิเต็ดอิดิชันครบรอบ 30 ปี พรูเด็นเชียล ประเทศไทย (PRUBear 30th Anniversary Special Edition) รวมทั้งนำเสนอแผนการดูแลสุขภาพในราคาพิเศษ พร้อมมอบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลฟรี! คุ้มครองนักวิ่งสูงสุดถึง 100,000 บาท เพื่อสร้างความอุ่นใจให้นักวิ่งที่มาร่วมงานอีกด้วย สำหรับสนามสุดท้ายของซีนิคมาราธอนซีรีส์ในปีนี้ ที่พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ร่วมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จะจัดขึ้นที่ จังหวัดจันทบุรีในวันที่ 13-14 ธันวาคม ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าจับตามอง ทั้งในด้านสุขภาพ การท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง