ครั้งแรกในไทย "OOTOYA OKI" ชาบูมันปู เสิร์ฟความอร่อยระดับพรีเมียม

เปิดให้ชิมความอร่อยระดับพรีเมียมแล้ว "OOTOYA OKI" ชาบูมันปูเจ้าแรกในไทย ยกความสดจากทะเลมาเสิร์ฟให้ชิม พร้อมเมนูพรีเมียมอีกมากมาย ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 5
ใครเป็นสายชาบู & สุกี้ยากี้ พลาดไม่ได้กับความอร่อยระดับพรีเมียม ที่ยกทะเลจากโอโตยะญี่ปุ่นสู่ “OOTOYA OKI” ชาบูมันปูเจ้าแรกในไทย เปิดให้ชิมความอร่อยแล้ววันนี้ ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 5
OKI ในภาษาญี่ปุ่น หมายถึงส่วนของผิวน้ำที่อยู่ห่างไกลจากแผ่นดิน เป็นที่มาของแนวคิด การขยายจากพื้นที่ที่กว้างใหญ่ สู่การขยายขอบเขตที่กว้างไกลมากขึ้นของรสชาติความอร่อย
ประสบการณ์ชาบู เมนูปลาที่มีหลากหลาย และชาบูสไตล์ญี่ปุ่นแท้ที่ใส่ใจสุขภาพ และพิถีพิถันในทุกรายละเอียด เพื่อให้ยังคงรักษารสชาติดั้งเดิมเอาไว้
น้ำซุปซิกเนเจอร์ของ OOTOYA OKI คือ "OOZUWAI KANI SOUP" (299 บาท++) เป็นซุปวาฟูเสิร์ฟพร้อม OOZUWAI KANI SOUP เสิร์ฟปูซูไวทั้งตัวในหม้อชาบู ด้านในอัดแน่นด้วยมันปูเข้มข้น ขูดลงในหม้อชาบูกันสดๆ ทำให้ได้รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมสดชื่นของปูทะเลแบบเน้นๆ ส่วนเนื้อปูนั้น ทางร้านก็แกะให้พร้อมกินได้สะดวก ได้ลิ้มรสชาติเนื้อปูสดหวาน พร้อมความหอมและรสชาติกลมกล่อมของน้ำซุป
และยังมีน้ำซุปให้เลือกอีก 3 แบบ คือ "WAFU SOUP" ซุปสูตรพิเศษสไตล์ญี่ปุ่น รสชาติกลมกล่อม หอมกรุ่นจากซุปปลา ปรุงรสอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้รสชาติอูมามิสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ "SOY WAFU SOUP" (40 บาท++) ซุปน้ำเต้าหู้สูตรลับจากญี่ปุ่น ได้รสชาติของน้ำเต้าหู้ต้นตํารับ หอมถั่วเหลืองที่ทําสดใหม่ในทุกๆ เช้า "SUKIYAKI" ซุปสุกี้ยากี้ หวานเข้มข้นด้วยรสอูมามิ เสิร์ฟพร้อมน้ำตาลเพื่อเพิ่มรสหวานและความหอมของซุป
ส่วนเนื้อสัตว์อื่นๆ ที่นี่ก็คัดสรรคุณภาพระดับพรีเมียมมาเสิร์ฟให้แบบสดๆ ไม่ว่าจะเป็น "เนื้อวากิวญี่ปุ่นสันนอก A4" (จานเดี่ยว 729 บาท++ / เซต 979 บาท++) ได้รสชาติความเข้มข้นของเนื้อกับไขมันที่แทรกตัวเป็นลายหินอ่อน ความพิเศษคือ เป็นวัวที่เลี้ยงด้วยมันเทศ ทําให้เนื้อมีความหวานเป็นพิเศษ
"เนื้อสันนอกออสเตรเลีย" (จานเดี่ยว 349 บาท++ / เซต 549 บาท++) เป็นเนื้อออสเตรเลียที่ผ่านการขุนด้วยธัญพืชอย่างพิถีพิถันถึง 150 วัน เพื่อให้ได้เนื้อนุ่มพิเศษ
"ชุดรวมปลา" (เซต 499 บาท++) ปลาบุรี/ปลาฮามาจิ ปลาสายบุรี ปลาคาเรอิ ปลาคามาสึ แล่มาแบบสดๆ เพียงแกว่งเนื้อปลาในน้ำซุปเพียง 3-5 วินาที จะได้สัมผัสความหวานนุ่มละมุนของเนื้อปลาได้แบบกำลังดี โดยปลาบุรี/ปลาฮามาจิ และปลาสายบุรี สามารถกินแบบซาชิมิได้
ใครที่ไม่กินเนื้อวัว ที่ร้านก็มีเนื้อหมูให้เลือกด้วย อย่าง "อิโมะ บูตะ" (จานเดี่ยว 149 บาท++ / เซต 399 บาท++) เป็นหมูพรีเมียมที่มีถิ่นกำเนิดในแถบภูมิภาคคันโต ประเทศญี่ปุ่น เลี้ยงด้วยมันหวานญี่ปุ่น ความหวานจะถูกเก็บไว้ในเนื้อและชั้นไขมัน "สันคอหมู" (จานเดี่ยว 119 บาท++ / เซต 369 บาท++) เนื้อหมูคัดสามสายพันธุ์พิเศษจากเอสเพียว ส่วนสันคอจะมีไขมันแทรกอยู่พอเหมาะ ทําให้เนื้อนุ่มกว่าส่วนอื่นๆ "หมูสามชั้น" (จานเดี่ยว 119 บาท++ / เซต 369 บาท++) เนื้อหมูส่วนท้อง ชั้นเนื้อแดงสลับกับไขมันอย่างพอเหมาะ เนื้อนุ่มละลายในปาก
นอกจากนี้ ยังมี "ชุดรวมซีฟู้ดพรีเมียม" (เซต 697 บาท++) ที่มีทั้งกุ้งแม่น้ำ ปลาคาเรอิ ปลาคามาสึ หอยตลับญี่ปุ่น และปลาหมึก "ขาปูซูไว" (359 บาท++) ใครเป็นสายสุขภาพ ก็มีผักและเต้าหู้หลากหลายแบบให้เลือก รวมถึง "ฟองเต้าหู้สดยูบะ" (359 บาท++) ฟองเต้าหู้ที่ได้จากน้ำเต้าหู้สดต้นตํารับญี่ปุ่น หอมอร่อยนุ่มละมุน
"OOTOYA OKI" เปิดให้ชิมความอร่อยแบบพรีเมียมแล้ววันนี้ ที่ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
"OOTOYA OKI" ตั้งอยู่ที่ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น. โทร. 06-5732-9355 Facebook : OOTOYA OKI Shabu & Sukiyaki
