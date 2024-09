โก โฮลเซลล์ ร่วมขบวนพาณิชย์จัดให้ โหนกำลังซื้อคึกคัก รับเงินหมื่น จัด “กินเจให้สุด ปักหมุดที่ GO Wholesale” เพิ่มโอกาสผู้ประกอบการทำเงิน

โก โฮลเซลล์ (GO Wholesale) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเพื่อผู้ประกอบการ ในระบบสมาชิก ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ขนสินค้าสำหรับเทศกาลเจมาจำหน่ายในราคาพิเศษหลากหลายรายการ ลดราคาสูงสุด 33% ร่วมขบวน “พาณิชย์จัดให้ ลดราคา เทศกาลกินเจ อิ่มบุญราคาประหยัด” กับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน โดยมี นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน ต้อนรับเทศกาลถือศีลกินผักปี 2567 โดย โก โฮลเซลล์ ได้จัดแคมเปญ “กินเจให้สุด ปักหมุดที่ GO Wholesale” คัดสรรคุณภาพครบครัน อิ่มท้อง อิ่มใจ อิ่มบุญ ตั้งแต่วันนี้ – 8 ตุลาคมนี้ ที่ โก โฮลเซลล์ ทุกสาขา ทั้ง ศรีนครินทร์ เชียงใหม่ อมตะชลบุรี พัทยาใต้ พระราม 2 รังสิต รามคำแหง ราไวย์ภูเก็ต และสาขาเมืองภูเก็ตสำหรับงานนี้ โก โฮลเซลล์ นำสินค้าสำหรับเทศกาลเจมาให้เลือกสรรมากมาย ทั้ง กลุ่มเห็ด กลุ่มผักถุงใหญ่ สำหรับผู้ประกอบการที่นำไปสร้างสรรค์เมนูอาหารเจรับผู้ถือศีล กลุ่มเบเกอรี่ หมี่เตี๊ยวเส้นขาว กลุ่มโปรตีนถั่วเหลืองที่ได้รับความนิยม แป้งหมี่กึงที่มาครบทั้ง ไส้ไก่เจ ไส้หมูเจ หมูสับเจ ลูกชิ้นหมี่กึง อาหารแช่แข็ง ทั้งวัตถุดิบเนื้อบดจากพืช ไข่ดาวจากพืช อาหารพร้อนทานแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์จากเต้าหู้ อาทิ เต้าหู้ขาว เต้าหู้เหลือง ฟองเต้าหู้ม้วนทอด นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เจจากแบรนด์ A-Choice และกลุ่มพริกแกง น้ำพริกต่างๆ เครื่องปรุง น้ำมืชพืช นมถั่วเหลือง ตลอดจนขนมหวานสูตรเจที่จัดมาในราคาเริ่มต้น 35 บาท ฯลฯติดตามรายละเอียดสำหรับกิจกรรมและโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้ที่ www.centralfoodwholesale.co.th หรือช่องทางโซเชียลมีเดียที่ เฟซบุ๊ก GO Wholesale แอปพลิเคชันไลน์ @gowholesale เพื่อรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์ก่อนใคร