กระทรวง พม. เดินหน้ายกระดับผู้แสดงความสามารถ เปิดโครงการ “Street to Star” เส้นทางจากถนนสู่ดวงดาว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วย นางจิตติมา กรีอารี รองอธิบดีฯ ร่วมกัน แถลงข่าวเปิดตัว
“โครงการส่งเสริมผู้แสดงความสามารถ…เส้นทางจากถนนสู่ดวงดาว (Street to Star)” ณ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับผู้แสดงความสามารถในการแสดงศักยภาพให้เป็นที่ยอมรับของสังคม เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง สามารถเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้กับผู้แสดงความสามารถและประชาชนทั่วไปที่สนใจจะจดแจ้งเป็นผู้แสดงความสามารถ

นายกันตพงศ์ กล่าวว่า กระทรวง พม. ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมผู้แสดงความสามารถมาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งการฝึกอบรมทักษะ Smart on Street การจัดมหกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย และการขยายพื้นที่แสดงกว่า
2,141 จุดทั่วประเทศ รวมถึงนโยบาย 1 จังหวัด 1 พื้นที่สร้างสรรค์ และการเปิดพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้แสดงมีรายได้และความภาคภูมิใจ โดยปีงบประมาณ 2567 ที่ผ่านมา ผู้แสดงความสามารถมีรายได้รวมกว่า 3.5 ล้านบาท และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวด้วยว่า โครงการ “Street to Star” ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดขึ้นในปีนี้ นอกจากเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแล้ว ยังเป็นเวทีเฟ้นหา “ดาวดวงเด่น” เพื่อต่อยอด
สู่การประกอบอาชีพ สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นต้นแบบให้แก่ผู้แสดงความสามารถรุ่นใหม่
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 อย่างต่อเนื่อง โดยแยก “ผู้แสดงความสามารถ” ออกจาก “ผู้ทำการขอทาน” อย่างชัดเจน โดยการแสดงความสามารถ ได้แก่
การแสดงดนตรี ละคร นาฏศิลป์ กายกรรม มายากล กีฬา ร้องเพลง และศิลปะการแต่งกาย ฯลฯ ซึ่งเป็น
การสร้างความพึงพอใจและความสุขให้กับประชาชน ปัจจุบันมีผู้จดแจ้งขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถแล้วกว่า 15,250 ราย แบ่งเป็นผู้แสดงทั่วไป 11,103 ราย และผู้แสดงที่เป็นคนพิการ 4,147 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นการแสดงด้านดนตรี”
สำหรับโครงการ “Street to Star” จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาผู้แสดงความสามารถดาวดวงใหม่ พร้อมสร้างขวัญกำลังใจและโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยเปิดรับสมัครทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 8–25 สิงหาคม 2568 แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ร้องเพลงประเภทเดี่ยว (Backing Track) มีผู้สมัคร 78 คน 2) ร้องเพลงประเภทวงดนตรี (Live Band) มีผู้สมัคร 19 ทีม รวม 71 คน ต่อมาเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้คัดเลือกผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้แก่ ประเภทเดี่ยว 11 คน และประเภททีม 11 ทีม รวม 46 คน
โดยการประกวดรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2568 เวลา 10.00–20.00 น.
ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ผู้ชนะเลิศทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีมจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มอบโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. และรองชนะเลิศอันดับ 2 มอบโดยปลัดกระทรวงฯ พร้อมเงินรางวัล โดยถ้วยรางวัลออกแบบโดยนายเกรียงกมล นาคบางแก้ว นายช่างศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

“โครงการนี้ไม่เพียงการประกวดแข่งขัน แต่ยังเป็นเวทีที่ยกระดับผู้แสดงความสามารถให้ได้รับการยอมรับในสังคม สร้างแรงบันดาลใจ และก้าวจากถนน...สู่ดวงดาวอย่างแท้จริง” นายกันตพงศ์ ฯ กล่าว











