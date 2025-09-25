อช.แม่วงก์ เปิดทริปเดินป่าสุดโหด “พิชิตยอดเขาโมโกจู” รับสมัคร 1-10 ต.ค.นี้

อช.แม่วงก์ ประกาศเปิดทริปเดินป่าสุดโหด “พิชิต ยอดเขาโมโกจู” 5 วัน 4 คืน ระยะทางราว 64 กม. โดยเปิดรับสมัคร วันที่ 1 - 10 ต.ค. 68 งานนี้สายลุยห้ามพลาด เพราะฤดูกาลนี้ มีเพียง 13 ทริปเท่านั้น
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ประกาศเปิด “กิจกรรมเส้นทางเดินป่าระยะไกลยอดเขาโมโกจู” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ฤดูกาลท่องเที่ยวปี 2568-2569) โดยปีนี้ทาง อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ยังคงใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อคัดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเหมือนเช่นเคย (เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 2566)
ทั้งนี้มีคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ
-อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
-เป็นผู้มีประสบการณ์ในการเดินป่าระยะไกล พร้อมแสดงหลักฐานแนบ
-เป็นผู้มีสมรรถนะร่างกายที่แข็งแรง เป็นนักกีฬา ไตรกีฬา นักกีฬาวิ่งเทรล หรืออื่น ๆ
-มีใบรับรองแพทย์ ระบุการมีประวัติสุขภาพที่แข็งแรง ไม่มีโรคประจําตัว และไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินป่า
สำหรับกิจกรรมเส้นทางเดินป่าระยะไกลยอดเขาโมโกจู ประจำปีงบประมาณ 2569 (ทริปปกติ) มีทั้งหมด 13 ทริป มีระยะเวลา 5 วัน 4 คืน มีระยะทางประมาณ 64 กิโลเมตร เริ่มทริปแรก 4-8 พ.ย. 68 และทริปสุดท้าย 27-31 ม.ค. 69 จํากัดจํานวนนักท่องเที่ยวไม่เกิน 25 คน ต่อทริป โดยต้องมี จนท. อุทยานฯ แม่วงก์ นำทางท่องเที่ยวและดูแลความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 5 นาย ต่อทริป มีลูกหาบ 4 นาย ต่อทริป (หาบสัมภาระส่วนกลาง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/คน) มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่นักท่องเที่ยวต้องชําระล่วงหน้าให้กับทาง อช.แม่วงก์ เฉลี่ยคนละ 3,200 บาท/คน (ไม่รวมค่าอาหาร-น้ำดื่ม)
นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเส้นทางเดินป่าระยะไกลยอดเขาโมโกจูจำนวน 2 ทริป ในวันที่ 28 ต.ค.-1 พ.ย. 68 (ก่อนเปิดการท่องเที่ยว) และ 3 ก.พ. – 7 ก.พ. 2569 (หลังปิดการท่องเที่ยว)
ทั้งนี้นักท่องเที่ยวผู้สนใจสามารถสมัครกิจกรรมเส้นทางเดินป่าระยะไกลยอดเขาโมโกจู ประจำปีงบประมาณ 2569 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 ตุลาคม 2568 ผ่าน google form หน้าเพจ facebook : อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ Mae Wong National Park และสามารถ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะทำงานกิจกรรมเส้นทางเดินป่าระยะไกลยอดเขาโมโกจู โทร. 08 0194 0072 (เวลาราชการ)
***หมายเหตุ : โปรดศึกษารายละเอียดตาม QR Code หรือลิงค์ที่แนบ และจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
สำหรับ “ยอดเขาโมโกจู” มีความสูง 1,964 เมตร เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของผืนป่าตะวันตก และเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ฝั่งจังหวัดกำแพงเพชร (อช.แม่วงก์ มีพื้นที่ครอบคลุม 2 จังหวัดคือนครสวรรค์และกำแพงเพชร) เส้นทางเดินป่ามีความหลากหลาย ทั้งง่าย ยาก และเดินขึ้นเขาสูงชันเกือบทั้งวันในช่วงท้ายก่อนถึงยอดเขา (ประมาณ 9 กม.)
ยอดเขาโมโกจู ที่ถือเป็นเป้าหมายของผู้พิชิต บนยอดเขามี “หินเรือใบ” เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่น และเป็นไฮไลต์ของทริปเดินป่าระยะไกล ซึ่งสามารถขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น และพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าได้อย่างสวยงาม นอกจากนี้ในวันที่อากาศเป็นใจบนนี้สามารถมองเห็นทะเลหมอกยามเช้า (หรือยามเย็นหลังฝนตก) ได้อย่างงดงาม โดยคำว่า “โมโกจู” เป็นภาษากะเหรี่ยง มีความหมายว่าคล้ายหรือเหมือนฝนจะตก เนื่องจากบนยอดเขามักจะมีหมอกปกคลุมอยู่เสมอ
นอกจากนี้ระหว่างทางเดินวันที่ 2 ยังมี “น้ำตกแม่รีวา” เป็นจุดชวนชมสำคัญ กับวิวทิวทัศน์ของน้ำตกขนาดใหญ่กลางผืนป่า ซึ่งเป็นต้นน้ำของคลองแม่เรวาที่ไหลลงไปเบื้องล่าง (คลองแม่เรวาเป็นต้นน้ำของแม่น้ำวงก์)
น้ำตกแม่เรวา มี 5 ชั้น มีความสูงร่วม 100 เมตร ไหลเป็นสายขาวยาวไขว้สลับเป็นรูปตัว S ตกลงมายังแอ่งกว้างขวางที่เบื้องล่างอย่างสวยงาม