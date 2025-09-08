GPI ลุยธุรกิจใหม่ตามแผนรุกจัดสปอร์ตอีเวนต์ 2 งานใหญ่

“กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล” เดินหน้าขยายธุรกิจใหม่ตามแผน รุกจัดสปอร์ตอีเวนต์ 2 งานใหญ่ “Badminton World Senior Championship 2025” วันที่ 7 – 14 กันยายน 2568 ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี คาดมีนักกีฬาและผู้ติดตามร่วมงานกว่า 5,000 คน และร่วมกับพาร์ทเนอร์เตรียมจัด “Amazing Race Festival 2026” แข่งขันไตรกีฬา ไอรอนแมน และวิ่งเทรล ในไตรมาส 1/2569 ตอบรับเทรนด์สุขภาพและส่งเสริมท่องเที่ยว
นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ GPI เปิดเผยว่า บริษัทฯ เดินหน้าจัดงานและวางแผนเตรียมการจัดสปอร์ตอีเวนต์ 2 งานใหญ่ เพื่อตอบรับเทรนด์การดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ที่ต้องการมุ่งขยายธุรกิจใหม่ โดยต่อยอดความเชี่ยวชาญจากการจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ สู่การขยายธุรกิจจัดอีเวนต์และเอ็กซิบิชันด้าน
Lifestyle & Entertainment และ Sport
ล่าสุด ในวันที่ 7-14 กันยายน 2568 บริษัทฯ ร่วมกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันแบดมินตันมินตันชิงแชมป์โลก สำหรับนักกีฬาอาวุโส ในรายการ Amazing Thailand Pattaya BWF World Senior Championship 2025 ณ อาคารกรีฑาในร่ม Eastern National Sports Training Center พัทยา จังหวัดชลบุรี นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตันรายการนี้ โดยมีนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติระดับซีเนียร์อายุ 35 ปีขึ้นไป เข้าร่วมการแข่งขัน กว่า 1,700 คน จาก 54 ประเทศ
ทั่วโลก นับว่ามากที่สุดตั้งแต่จัดการแข่งขันรายการดังกล่าว คาดว่าตลอดระยะเวลาการแข่งขัน 8 วันจะมีนักกีฬาและผู้ติดตามเข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน
นอกจากนี้ บริษัทฯ และไตรลีก อยู่ระหว่างเตรียมจัดการแข่งขันกีฬารายการใหญ่โดยบริษัท กรังด์ปรีซ์ ไตรลีก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกรังด์ปรีซ์ฯ และไตรลีก ภายใต้ชื่องาน Amazing Race Festival 2026 ณ จังหวัดเชียงราย คาดว่าจะจัดงานดังกล่าวภายในไตรมาส 1/2569 โดยเป็นงานที่รวมการแข่งขันไตรกีฬา ไอรอนแมน และวิ่งเทรล (วิ่งระยะไกลในเส้นทางธรรมชาติ) จับกลุ่มเป้าหมายนักกีฬาชาวไทยและต่างชาติรวมถึงและผู้รักสุขภาพ โดยคาดหวังให้เป็นหนึ่งในอีเวนต์กีฬาชั้นนำของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมกีฬาและการท่องเที่ยวแบบ Sport Tourism
“จากแผนธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งขยายธุรกิจใหม่ด้านการจัดอีเวนต์และเอ็กซิบิชัน Lifestyle & Entertainment และ Sport นับจากต้นปีถึงปัจจุบันเรามีความถี่การจัดงานมากกว่าปีที่ผ่านมา เช่น การจัดแข่งขันจักรยานทรงตัว Grandprix Runbike Championship Partnership with R.C.S., การจัดอีเวนต์แฟนมีตติ้งศิลปินเกาหลีเพื่อสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับ แม้ยังไม่สร้างผลกำไรอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อในประเทศที่ชะลอตัว แต่ในอนาคตเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว จะเป็นโอกาสหารายได้เพิ่มขึ้นจากการต่อยอดสู่การจัดงานเอนเตอร์เทนเมนต์อื่นๆหรือเป็นผู้รับจ้างจัดงานในอนาคต” นายพีระพงศ์ กล่าว