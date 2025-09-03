“สปอนเซอร์” สานต่อ Sport Marketing ร่วมเสิร์ฟ “วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025” ให้คนไทยพร้อม “สดชื่นไปต่อทุกกิจกรรม” ตอกย้ำความเป็นผู้นำสปอร์ตดริงก์

กลุ่มธุรกิจ TCP เดินหน้าชู “สปอนเซอร์” ผ่านกลยุทธ์ “สปอร์ต มาร์เก็ตติ้ง” (Sport Marketing) อย่างต่อเนื่อง สะท้อนบทบาท “ผู้สนับสนุนวงการกีฬาไทย” ที่อยู่เคียงข้างนักกีฬา แฟนกีฬา และคนไทยมากว่า 40 ปี พร้อมนำประสบการณ์กีฬาระดับโลกมามอบให้แฟนชาวไทยได้สัมผัสทั้งความสนุก ความตื่นเต้น และความประทับใจในทุกแมตช์ ปีนี้ได้ร่วมสนับสนุน “การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025” (FIVB Women’s Volleyball World Championship) ที่จัดขึ้น ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 7 กันยายน 2568 ตอกย้ำการเป็นผู้นำตลาดเครื่องดื่มสปอร์ตดริงก์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แอ็กทิฟ ภายใต้แนวคิด “สปอนเซอร์สดชื่นไปต่อทุกกิจกรรม” อย่างแท้จริง
นายวรวุฒิ พงศ์ชินภัค ประธานผู้บริหารสายงานขายและการตลาด ประเทศไทย กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า “สำหรับสปอนเซอร์ กีฬาไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขัน แต่เป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน เรามุ่งสร้างประสบการณ์ให้ทุกคนได้สัมผัสถึงพลังและความสดชื่นของสปอนเซอร์ ผ่านกิจกรรมในวงการกีฬาที่หลากหลาย ตั้งแต่การแข่งขันกีฬาระดับชาติ ไปจนถึงการนำกีฬาระดับโลกมาให้ชาวไทยได้ใกล้ชิดมากขึ้น ปีนี้สปอนเซอร์ยังเดินหน้าสนับสนุนกีฬาใหม่ ๆ และสร้างกิจกรรมที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างความสนุกและการมีส่วนร่วมในการยกระดับประสบการณ์กีฬาไทยอย่างแท้จริง”
“สปอนเซอร์” ผู้นำเครื่องดื่มสปอร์ตดริงก์ที่อยู่เคียงข้างวงการกีฬามานานกว่า 40 ปี จากการสร้างความสดชื่นให้นักกีฬา สู่การเป็นแบรนด์ขวัญใจผู้บริโภคทั่วประเทศ และครองตำแหน่งผู้นำตลาดในไทย ไม่เพียงสนับสนุนและผลักดันวงการกีฬาในทุกมิติ ตั้งแต่เยาวชน กีฬาเพื่อสุขภาพ จนถึงนักกีฬามืออาชีพ แต่ยังมุ่งมั่นนำประสบการณ์การแข่งขันระดับโลกมาให้คนไทยได้สัมผัสใกล้ชิด ผ่านกลยุทธ์ “Sport Marketing” โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่
1.การสนับสนุนงานกีฬา (Sponsorship Marketing) ผ่านกีฬาทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่
•บาสเกตบอล สนับสนุนและเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 3x3 UTCC Championship 2024 และ FIBA 3x3 Sponsor | Red Bull Champions Cup 2025 โดยสปอนเซอร์เป็นแบรนด์แรกที่สนับสนุนตั้งแต่ก่อนการแข่งขันจะได้รับความนิยม มอบประสบการณ์ตรงแก่เหล่าแฟนกีฬา ตอกย้ำวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล และเป็นผู้ริเริ่มในตลาดเครื่องดื่ม
•แบดมินตัน สนับสนุนสโมสรกีฬาแบดมินตันชั้นนำระดับประเทศอย่าง “โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด” และ “สโมสรแบดมินตัน ที.ไทยแลนด์” ร่วมกับการผลักดันนักกีฬาไทยให้ก้าวสู่เวทีนานาชาติ อาทิ “วิว-กุลวุฒิ วิทิตศานต์” และ “เมย์-รัชนก อินทนนท์” ที่ร่วมสนับสนุนจนสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้คนไทยในเวทีโลก
•วิ่ง สนับสนุนการจัดงานวิ่งทั้งระยะสั้นและระยะไกล (มาราธอน) ในระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุน "บางแสน42 ชลบุรี มาราธอน" และ "Amazing Thailand Marathon Bangkok" ในปีนี้
•วอลเลย์บอล สนับสนุนการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2566 สปอนเซอร์เป็นแบรนด์ไทยแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวที่สนับสนุนให้เกิดการแข่งขัน“Volleyball Nations League (VNL) รอบชิงชนะเลิศ และปีนี้ร่วมสนับสนุน “การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025” (FIVB Women’s Volleyball World Championship) ให้เกิดขึ้น
2.การจัดกิจกรรมกีฬา (Sport Event Marketing) มุ่งสร้างประสบการณ์ร่วมกับผู้บริโภคคู่กับกระตุ้นให้คนไทยหันมาออกกำลังกายมากขึ้น นำไปสู่การจัดงาน “TCP–SPONSOR RUN: RUN TO REFRESH” กับการปลุกพลังความสดชื่น รีเฟรชโลก รีเฟรชไลฟ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ (สนามศุภชลาศัย) สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: TCP Group
ร่วมสร้างโมเมนต์สุดตราตรึงให้กับแฟนกีฬาชาวไทยผ่านการแข่งขันระดับโลกอย่าง “2025 FIVB Women’s Volleyball World Championship” ล่าสุด สปอนเซอร์เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุน “การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025” (FIVB Women’s Volleyball World Championship) จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 7 กันยายน 2568 ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก โดยสปอนเซอร์จัดแคมเปญ #สปอนเซอร์มือเชียร์อันดับ1 นำทีมโดยเหล่ามือเชียร์ชื่อดัง อาทิ “ปลื้มจิตร์” อดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย “รัศมีแข” นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง และ “เอม-วิทวัส” นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง แฟนตัวยงในวงการกีฬาวอลเลย์บอล มาร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยและต่างชาติ นอกจากนี้ สปอนเซอร์ยังสร้างความสนุกผ่านบูธกิจกรรมภายในงานที่ออกแบบให้แฟนกีฬามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ทั้ง Photogenic Zone กิจกรรมกระโดดตบลูกวอลเลย์บอล และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายที่ช่วยเพิ่มสีสันและความตื่นเต้นให้กับการแข่งขันตลอดทั้งรายการ
ปัจจุบัน สปอนเซอร์เป็นผู้เล่นอันดับหนึ่งในตลาดสปอร์ตดริงก์ กับการครองส่วนแบ่งตลาดสูงถึงกว่า 90% ตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยการพัฒนาเครื่องดื่มที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคหลากหลายกลุ่มทั้ง “สปอนเซอร์ ออริจินัล” ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางและอยู่เคียงข้างทุกกิจกรรมของคนไทยมากว่า 40 ปี “สปอนเซอร์ โก 0% น้ำตาล” รสออริจินัลที่ให้ความสดชื่นเต็มรสชาติแต่ไม่มีน้ำตาล ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่และผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ และ “สปอนเซอร์ ไอโซโทนิก” สูตรหวานน้อย สดชื่นไว เหมาะสำหรับนักกีฬาและคนทั่วไปที่มีไลฟ์สไตล์แอ็กทิฟ ให้เติมพลังได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มธุรกิจ TCP ในการ “ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า” เพื่อให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในแบบที่ต้องการ