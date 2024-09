10 สถาบันร่วมบู๊ ROV ระดับมหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทย “AIS 5G eSports U Series Thailand Championship 2024 by Red Bull”

AIS เดินหน้าผลักดันวงการเกมและอีสปอร์ตอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดผนึกกำลังร่วมกับ Red Bull เปิดพื้นที่ให้เหล่าเกมเมอร์และนักกีฬาอีสปอร์ตได้แสดงความสามารถกับเวทีการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับมหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย AIS 5G eSports U Series Thailand Championship 2024 by Red Bull โดยในปีนี้ได้ทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษากว่า 10 แห่งทั่วประเทศ อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์ชั้นนำทั้ง มาม่า ทรอส พร้อมด้วย บีลิงค์ มีเดีย ที่จะมาร่วมกันขับเคลื่อนวงการให้ยกระดับสู่สากลและเฟ้นหาเยาวชนที่มีฝันในการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตมืออาชีพตัวจริง ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 150,000 บาทด้าน รุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ รักษาการหัวหน้าแผนกงานบริหารธุรกิจเกม AIS กล่าวว่า “วันนี้การเติบโตของอุตสาหกรรมเกมในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเกมเมอร์ในประเทศไทยที่มีผู้เล่นกว่า 42 ล้านคน เป็นผู้เล่นเกมมือถือสูงถึง 85% และมีผู้รับชมการแข่งขันอีสปอร์ตอยู่ 6.4 ล้านคน เป็นตัวเลขที่ยืนยันให้เห็นถึงศักยภาพและโอกาสในการเข้าไปสนับสนุน ยกระดับวงการเกมและอีสปอร์ตของประเทศให้มีความพร้อมต่อการผลักดันการเติบโตของ Digital Economy ผ่านการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ในหลากหลายรูปแบบและวิธีการ ร่วมถึงการเปิดพื้นที่ให้น้องๆ เยาวชนที่มีใจรักการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตได้แสดงความสามารถวันนี้เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ทำงานร่วมกับ Red Bull เตรียมเปิดเวทีการแข่งขันอีสปอร์ตระดับมหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกับ AIS 5G eSports U Series Thailand Championship 2024 by Red Bull ที่ครั้งนี้เราได้เข้าไปทำงานร่วมกับภาคการศึกษาอย่างสถาบันในระดับอุดมศึกษากว่า 10 แห่งทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันสร้างโอกาสให้น้องๆ ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถ ที่เราเชื่อว่าจะสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาทักษะการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตมืออาชีพทั้งในระดับประเทศ และก้าวสู่การแข่งขันระดับโลกต่อไป”ขณะที่ มัลลิกา เหลืองนิมิตรมาศ ผู้อำนวยการ สายงานการตลาดประเทศไทย กลุ่มธุรกิจ TCP ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มให้พลังงาน แบรนด์ Red Bull กล่าวว่า “Red Bull มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน AIS 5G eSports U Series Thailand Championship 2024 by Red Bull เพราะเราเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมเยาวชนไทยในการพัฒนาทักษะและความสามารถผ่านกีฬาอีสปอร์ต การร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจและปลุกพลังให้กับนักกีฬาอีสปอร์ตรุ่นใหม่ที่จะก้าวสู่ระดับสากล สอดคล้องกับความตั้งใจของ Red Bull ที่ต้องการช่วยเติมเอเนอร์จี้ให้เหล่าเกมเมอร์ได้สนุกและสุดกับทุกเกมการแข่งขัน”สำหรับ “AIS 5G eSports U Series Thailand Championship 2024 by Red Bull” ในปีนี้ยังคงใช้เกม ROV มาแข่งขัน โดยคัดเลือกนักกีฬาที่เป็นตัวแทนจาก 10 มหาวิทยาลัยภายใต้ความร่วมมือ มหาวิทยาลัยละ 1 ทีม ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และการคัดเลือกอีก 6 ทีม จากการแข่งขันในรอบ OPEN ที่เปิดรับจากน้องๆ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ รวมทั้งหมด 16 ทีม เพื่อเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป ติดตามรายละเอียดการรับสมัครที่ Facebook https://www.facebook.com/AiseSportsTournament