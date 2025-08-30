Hatari สนับสนุนวงการกีฬาวอลเลย์บอล ในศึก FIVB พัดแรงเชียร์สู่ระดับโลก

การแข่งขัน FIVB Volleyball Women’s World Championship 2025 ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทย โดยมีการจัดการแข่งขันกระจายไปยัง 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต และนครราชสีมา นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดทัวร์นาเมนต์ระดับโลกครั้งประวัติศาสตร์นี้ และ Hatari แบรนด์พัดลมชั้นนำของไทยก็ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในฐานะผู้สนับสนุนหลัก ด้วยความเชื่อมั่นในคุณค่าของกีฬาและความตั้งใจที่จะอยู่เคียงข้างคนไทยมาโดยตลอด
คุณชัญญา พานิชตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานขายและการตลาด บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด กล่าวว่า “วอลเลย์บอลถือเป็นกีฬาขวัญใจคนไทยที่สร้างทั้งความสุขและแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทุกเพศทุกวัย และในปีนี้ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน FIVB Volleyball Women’s World Championship 2025 เป็นครั้งแรก โดยมีการจัดการแข่งขันกระจายไปยัง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ นับเป็นโอกาสสำคัญที่แฟนกีฬาชาวไทยจะได้สัมผัสบรรยากาศระดับโลกอย่างใกล้ชิด
ในฐานะแบรนด์พัดลมของไทย Hatari รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในมหกรรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกครั้งสำคัญนี้ ในฐานะตัวแทนหนึ่งของแบรนด์ไทย เราหวังว่าการสนับสนุนเล็ก ๆ ของเราจะเป็นแรงใจให้กับนักกีฬาทีมชาติ และร่วมสร้างความภูมิใจไปกับคนไทยทุกคน”
Hatari ได้มีโอกาสร่วมสนับสนุนวงการกีฬาของไทยอย่างต่อเนื่อง เพราะอยากเป็นแรงขับเคลื่อนศักยภาพของคนไทยไปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการเคียงข้างนักกีฬาทีมชาติไทยในโอลิมปิก 2024 ที่ผ่านมา และล่าสุดกับการก้าวสู่บทบาทผู้สนับสนุนหลักการแข่งขัน FIVB Volleyball Women’s World Championship 2025 ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญ ที่จะทำให้คนไทยได้สัมผัสทั้งบรรยากาศการแข่งขันและการเชียร์ในมาตรฐานระดับโลกไปด้วยกัน
“สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ Hatari ได้เตรียมกิจกรรมมากมายเพื่อสร้างสีสันให้กับแฟน ๆ ไม่ว่าจะเป็นโซนบูธที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ กิจกรรม Spin the Wheel และโซนพักผ่อน รวมถึงกิจกรรมพิเศษช่วง Set Break ที่จะมีการโยนลูกบอลกว่า 150 ลูกเข้าสู่ผู้ชม โดยภายในบรรจุข้อความกำลังใจและของรางวัลสุดพิเศษ เช่น พัดลมมือถือ Hatari x Molly Factory เพื่อให้แฟน ๆ ได้ร่วมสนุกและสัมผัสประสบการณ์แบบใกล้ชิด ซึ่ง Hatari ตั้งใจที่จะมอบทั้งกำลังใจ ความสุข และบรรยากาศการแข่งขันที่ผ่อนคลาย ด้วยลมเย็นสบายเพื่อเติมเต็มพลังแห่งการเชียร์และการแข่งขันไปพร้อม ๆ กัน” คุณชัญญา กล่าว
ภายในสนามบรรยากาศเต็มไปด้วยพลังแห่งเสียงเชียร์จากผู้ชมที่ดังกระหึ่มตลอดการแข่งขัน
ทุกแต้มที่แต่ละทีมทำได้สร้างแรงสะเทือนทั้งฮอลล์ แฟนกีฬาไทยและต่างชาติต่างลุกขึ้นส่งกำลังใจอย่างพร้อมเพรียง ขณะที่ช่วงพักเซต กิจกรรมของ Hatari ก็ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม ทั้งเสียงหัวเราะจากผู้ที่ได้ร่วมเล่นเกมและความตื่นเต้นของผู้ชมที่คอยลุ้นรับของรางวัล สร้างสีสันและบรรยากาศการเชียร์ให้สนุกสนานยิ่งขึ้น ท่ามกลางการแข่งขันที่ดำเนินไปอย่างเข้มข้นและเร้าใจ
การแข่งขันครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 32 ชาติ โดยรอบแรกจะแข่งขันใน 4 เมืองของไทย ได้แก่ กรุงเทพฯ (กลุ่ม A: ไทย, เนเธอร์แลนด์, สวีเดน, อียิปต์ และกลุ่ม H: ญี่ปุ่น, เซอร์เบีย, ยูเครน, แคเมอรูน), ภูเก็ต (กลุ่ม B: อิตาลี, เบลเยียม, คิวบา, สโลวาเกีย และกลุ่ม G: โปแลนด์, เยอรมนี, เคนยา, เวียดนาม), เชียงใหม่ (กลุ่ม C: บราซิล, เปอร์โตริโก, ฝรั่งเศส, กรีซ และกลุ่ม F: จีน, สาธารณรัฐโดมินิกัน, โคลอมเบีย, เม็กซิโก) และ นครราชสีมา (กลุ่ม D: สหรัฐอเมริกา, สาธารณรัฐเช็ก, อาร์เจนตินา, สโลวีเนีย และกลุ่ม E: ตุรกี, แคนาดา, บัลแกเรีย, สเปน) ส่วนรอบ 16 ทีมสุดท้ายไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ จะจัดขึ้นที่ อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพมหานคร ซึ่งนับเป็นเวทีรวมสุดยอดทีมวอลเลย์บอลหญิงระดับโลกครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี
Hatari ขอร่วมเชิญชวนแฟน ๆ กีฬาทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศอันเร้าใจของ FIVB Volleyball Women’s World Championship 2025 ตั้งแต่วันนี้ – 7 กันยายน 2568 ไม่ว่าจะรับชมผ่านการถ่ายทอดสด หรือสัมผัสความยิ่งใหญ่ถึงขอบสนาม พร้อมร่วมสนุกไปกับกิจกรรมพิเศษที่ Hatari ตั้งใจจัดเตรียมไว้เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การเชียร์ให้สนุกสนานและประทับใจยิ่งขึ้น