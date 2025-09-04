“Central Park” ดีเดย์เปิดตัว 4 ก.ย.68 ปักหมุดแลนด์มาร์กระดับโลกแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ

“Central Park” เปิดตัวเฟสแรกอย่างเป็นทางการ 4 ก.ย. 68 ภายใต้แนวคิด “Here for all of you” พร้อมปักหมุดเป็นแลนด์มาร์กระดับโลกแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ และพื้นที่สีเขียวแห่งอนาคตสำหรับคนทุกเจเนอเรชัน
เซ็นทรัล พาร์ค (Central Park) ศูนย์การค้าลำดับที่ 43 ของเซ็นทรัลพัฒนา เปิดเฟสแรกอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 กันยายน 2568 นี้ ภายใต้แนวคิด “Here for all of you” ที่พร้อมปักหมุดแลนด์มาร์กระดับโลกแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ และพื้นที่สีเขียวแห่งอนาคตสำหรับคนทุกเจเนอเรชัน สะท้อนสุนทรียภาพการใช้ชีวิตครบทุกมิติ เชื่อมโยงชีวิตเมืองเข้ากับธรรมชาติ ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ
ขณะที่งานดีไซน์ ออกแบบภายใต้แนวคิด Design for the Future with Respect for Legacy ตอบโจทย์ชีวิตเมืองยุคใหม่อย่างยั่งยืน แต่ยังคงความ Legendary ในทุกดีเทล ทั้งภายในและภายนอกอาคาร พร้อมโทนสี “3 กษัตริย์” เงิน ทอง คอปเปอร์ ที่สื่อถึงโรงแรม ออฟฟิศ และเรสซิเดนซ์อย่างลงตัว
สำหรับเซ็นทรัล พาร์ค มี 6 ไฮไลต์ ไม่ควรพลาด ดังนี้
-สวนดุสิตอรุณ สวนลอยฟ้า (Roof Park) ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย กับ จุดชมวิวพาโนรามาเส้นขอบฟ้ากรุงเทพฯ
-รวมลิสต์ร้านดังที่สุดแห่งรสชาติจากทั่วโลกไว้ในที่เดียว ร่วม 100 ร้าน ไม่ว่าจะเป็น ร้านดังครั้งแรกในเมืองไทย ร้านดังคอนเซ็ปต์ใหม่ ร้านดังคิวยาว แบรนด์อาหารดัง มิชลินไกด์ และสตรีทฟู้ดชื่อดัง
-จัดเต็มคาเฟ่ ชา-กาแฟ และของหวาน จากแบรนด์ระดับโลก คาเฟ่ท้องถิ่น และสเปเชียลทีแบรนด์ชื่อดัง กว่า 50 แบรนด์
-ปลุก Fashion Mood ทุกสไตล์ ชอปปิ้งกับแบรนด์ใหม่เปิดตัวครั้งแรกในไทย รวมถึงแบรนด์แฟชั่นชั้นนำจากไทยและทั่วโลก พร้อมเปิดมุมมองใหม่กับ Smart Living ตอบโจทย์ชาวแกดเจ็ตทุกเจนฯ
- Wellness Curated Experiences บน Roof Park กับกิจกรรมสุดชิค Vinyl Cardio ออกกำลังกายพร้อมแผ่นเสียง และ ฯลฯ
-ถ่ายทอดที่สุดของไลฟ์สไตล์คนเมือง ผ่าน 8 ชั้น 8 เรื่องราว ให้ทุกคนได้เลือกใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง
สำหรับผู้สนใจสามารถเดินทางมาได้สะดวกที่สุด ด้วยรถไฟฟ้า BTS และรถไฟใต้ดิน MRT โดยออกจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ประตู 5) เดิน Skywalk เชื่อมศูนย์การค้าชั้น 1 หรือสถานีรถไฟใต้ดิน MRT (ประตู 2) แล้วเดินต่อประมาณ 3- 5 นาที, เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ที่จอดรถกว่า 2,500 คัน เข้าศูนย์การค้าได้จากทั้งฝั่งถนนสีลมและถนนพระราม 4 ใกล้ทางด่วนพิเศษเฉลิมมหานคร และทางด่วนพิเศษศรีรัช