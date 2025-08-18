ศูนย์ฯ สิริกิติ์ ฉลองครบรอบ 34 ปี

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฉลองครบรอบ 34 ปี แห่งความผูกพันจัดแคมเปญพิเศษ “QSNCC 34th Anniversary – A Curated Celebration” เพื่อมอบประสบการณ์แห่งความประทับใจ และความสุขให้แก่ผู้มาใช้บริการได้ร่วมสนุกกับกิจกรรม และรับสิทธิพิเศษมากมายตั้งแต่วันที่ 18–31 สิงหาคม 2568 นี้
กิจกรรมไฮไลต์เติมเต็มความสุขได้แก่
-ดีลสุดคุ้มจาก 19 ร้านค้าที่ร่วมรายการ: อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด และเครื่องดื่มหลากหลาย รวมถึงสินค้าน่ารักจากร้านดังภายในศูนย์ฯ สิริกิติ์ พร้อมรับสิทธิพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 18–31 สิงหาคม 2568
-รับของขวัญสุดพิเศษ 3 วันเท่านั้น: เพียงสะสมใบเสร็จจากร้านค้าภายในศูนย์ฯ สิริกิติ์ ครบ 340 บาท รับทันที Hot Dark Chocolate Stick ช็อกโกแลตระดับพรีเมียมสัญชาติไทยแท้จากร้าน Kan Vela จำนวน 1 ชิ้น (ของมีจำนวนจำกัด) ตั้งแต่วันที่ 27–29 สิงหาคม 2568 เท่านั้น
-ร่วมสนุกลุ้นรับตั๋วหนังฟรี: สนุกกับกิจกรรมที่เพจ Queen Sirikit National Convention Center เพื่อลุ้นรับตั๋วชมภาพยนตร์ฟรีจำนวน 100 ใบ รวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท ที่ One Ultra Screens ณ One Bangkok
มาร่วมฉลองครบรอบ 34 ปี ไปด้วยกันที่ศูนย์ฯ สิริกิติ์ เก็บโมเมนต์ดี ๆ เติมเต็มรอยยิ้ม และสนุกไปกับกิจกรรมสุดพิเศษ เพราะทุกความผูกพันคือแรงบันดาลใจให้เราสร้างเรื่องราวใหม่ ๆ ร่วมกันเสมอ