ค้นพบ “รอยจารึกโบราณ” กว่า 2,000 ปี และแหล่งโบราณคดี “ถ้ำกา” ใน ขสป.ภูขัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) เผยว่าเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนได้พบแหล่งโบราณ​คดี “ถ้ำกา​ หรือถ้ำกาละมัง” และรอยจารึกโบราณอายุกว่า 2,000 ปี ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด

ภาพจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
เฟซบุ๊กเพจสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) ได้โพสต์ภาพของการสำรวจพบรอยจารึกโบราณและให้ข้อมูลว่า นายมงคล คำสุข หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด และหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางยาง เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 19​ - 21 สิงหาคม 2568 ได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนในพื้นที่ป่าเขาตอนหาบ-ป่าน้ำตอน-ป่าถ้ำกา ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ท้องที่ตำบลนาบัว​ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ภาพจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
ระหว่างการลาดตระเวน เจ้าหน้าที่ได้พบแหล่งโบราณคดี​ “ถ้ำกา” (กา หมายถึง รอยขีด/รอยหมายไว้) ที่ระดับความสูง 457 เมตร​ เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ถ้ำแห่งนี้เป็นลักษณะเพิงถ้ำตามไหล่เขาภูคราด สภาพทั่วไปเป็นเพิงถ้ำหินทรายตั้งอยู่ไหล่เขาภูคราด​ ล้อมรอบด้วยป่าเบญจพรรณ​ อยู่ในลุ่มน้ำตอน

ภาพจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
พื้นที่ใต้เพิงถ้ำมีขนาดประมาณ 160 ตารางเมตร มีก้อนหินเล็กใหญ่ทับถมกันคล้ายผนังและเพดานถ้ำถล่มลงมาทับถมเป็นเวลานาน ที่สำคัญคือ​ พบร่องรอยการขีดขูด (กา) หรือ “รอยจารึกโบราณ” (Art Rock) จำนวนมาก​ โดยถ้ำกานี้​ อยู่ห่างจากถ้ำตากึง​ ซึ่งพบก่อนหน้านี้​ ประมาณ​ 1​ กม.

ภาพจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
จากการประสานงานกับนักโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 6 (สุโขทัย) ได้มีการประเมินเบื้องต้นว่า ร่องรอยจารึกเหล่านี้อยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ (ช่วงยุคเหล็ก) อายุอยู่ในช่วง 1,500 - 2,000 ปี และจากการสอบถามผู้อาวุโสในกลุ่มบ้านน้ำตอน-นาคล้อ-นาคล้าย​ ซึ่งตั้งชุมชนอยู่ในที่ราบหุบเขาชิดแนวเขต​ ซึ่งเคยไปพบถ้ำนี้ในสมัยหนุ่มๆ​ เล่าว่า​ "แต่ก่อนมีรอยขูดขีดหลากหลายมาก​ เป็นรูปคล้ายๆ ถ้วยชามหรือกาละมังก็มี​ จนเรียกกันว่า ถ้ำกาละมัง​ ถ้าปัจจุบันไม่เห็นรอยขูดขีดนี้​เหลืออยู่ ก็น่าจะเกิดจากเพดาน/ผนังถ้ำถล่ม​ ตามที่เจ้าหน้าที่ไปเห็นมาก็ได้"

ภาพจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
โดยถ้ำกาหรือถ้ำกาละมัง​ มีอายุอยู่ในยุคเดียวกับถ้ำตากึง, ผาบ่อง, ถ้ำเสา, ผาขีด, ผาสบแลน, หินตั้งเบี้ย, หินหำตั้ง, ผาประตูเมือง, หินสามพี่น้อง​ และอีกหลายๆ แห่งที่พบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด, เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางยาง และถ้ำกาเล็ก, ถ้ำกาใหญ่​ ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ ท้องที่อำเภอนครไทย​ จังหวัด​พิษณุโลก​ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติม ต้องรอนักโบราณคดีเข้าพิสูจน์ต่อไป

ภาพจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
หัวหน้าเขตฯ​ เปิดเผยเพิ่มเติม โดยได้ประเมินไว้ว่า​ ในช่วงเกือบ​ 4​ ปีที่มาเป็นหัวหน้าเขต​ ได้กำชับชุดลาดตระเวน​ให้หมั่นสังเกตตามหน้าผา​ เพิงถ้ำ​ โขดหินที่มีลักษณะ​แปลกประหลาดหรือมีอัตลักษณ์​หรือจุดที่เป็นหน้าผาที่สามารถมองเห็นได้ไกลๆ​ ยอดเขาที่สูงเด่นเห็นแต่ไกล​ ผนวกกับได้ร่วมทำงานกับนักโบราณคดี​ ซึ่งได้ให้คำแนะนำหรือหลักการสังเกตทรัพยากร​ธรณีหรือชื่อภูเขาตามแผนที่ทหาร​ ที่มีชื่อแปลกๆ​ อาจจะพบแหล่งโบราณคดี​ได้​

เนื่องจากพื้นที่อำเภอนครไทย​ เป็นแหล่งประวัติศาสตร์​อยู่แล้ว​ ประกอบกับ​พื้นที่ป่าอนุรักษ์​ เป็นแหล่งอนุรักษ์​แหล่งโบราณคดี​ที่สำคัญยิ่ง​ และคงหลักฐานที่ใกล้เคียงความจริงที่สุด​ เมื่อเทียบกับแหล่งโบราณคดี​ในเขตเมืองหรือพื้นที่เกษตรกรรม​ ซึ่งถูกทำลายและแต่งเติมจากคนในยุคปัจจุบันมาก​

ภาพจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
และแหล่งโบราณคดี​ที่พบในพื้นที่​ภูขัด จะมีรูปแบบรอยขูดขีดสัมพันธ์​ใกล้ชิดกับแหล่งโบราณคดี​ในภาคอีสานเป็นอย่างยิ่ง​ และคาดว่า​ ถ้าสำรวจอย่างจริงจัง​ ในเขตรักษา​พันธุ์​สัตว์ป่า​ภูขัด, เขตห้ามล่าสัตว์​ป่า​บางยาง​ อช.น้ำตกชาติตระการ​และป่าอนุรักษ์​ใกล้เคียงในกลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง​ น่าจะมีโอกาสพบแหล่งโบราณคดี​อีกไม่น้อย​ และน่าจะเป็นป่าอนุรักษ์​ในลำดับต้นๆ​ ที่อาจจะต้องมีกฎหมายคุ้มครอง​แหล่งโบราณคดี​ของชาติ มาร่วมบริหาร​ จัดการและพัฒ​นา​พื้นที่ร่วมกันด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์​สูงสุดต่อประเทศชาติ​

สำหรับการค้นพบครั้งนี้​ ไม่เพียงแต่จะตอกย้ำถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์​และโบราณคดีในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัดเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่การศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ให้กับประชาชนในอนาคต โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะต้องรอการเข้าสำรวจและตรวจสอบจากทีมโบราณคดีอย่างละเอียดต่อไป

ภาพจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
ภาพจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
ภาพจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
ภาพจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
ภาพจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
