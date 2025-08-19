พิสูจน์ “ถ้ำตากึง” ArtRock มนุษย์ 2 พันปีกลางป่านครไทย

พิษณุโลก - เปิดภาพชัดๆ ร่องรอย ART ROCK ของมนุษย์สมัย 2 พันปีก่อน ที่“ถ้ำตากึง นครไทย“ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด มั่นใจเป็นแหล่งโบราณคดีแห่งใหม่ หลุดขอบเดินสำรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ล่าสุดป้อนภาพ-พิกัด ถึงมือสำนักศิลปกรที่ 6 สุโขทัยแล้ว
นายมงคล คำสุข หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัดและหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางยาง เปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัดและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางยาง ร่วมกันลาดตระเวนในพื้นที่ป่าขุนน้ำตอน-ป่าอ่างขอนแก่น-ป่าถ้ำตากึง ซึ่งอยู่ในท้องที่ตำบลนาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ระหว่าง 14-16 สิงหาคม 68 กระทั่งค้นพบแหล่งธรณีพิเศษ ซึ่งเป็นโบราณคดีแห่งใหม่ชื่อ "ถ้ำตากึง" กลางป่าต้นน้ำแควน้อย ถือเป็นการค้นพบสำคัญ น่าจะนำไปสู่การศึกษาและสำรวจทางโบราณคดี/ธรณีวิทยาในอนาคตได้
โดยเชื่อว่า ยังไม่เคยมีใครเห็น "ถ้ำตากึง"ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก มาก่อนแน่ เพราะอยู่ในบริเวณช่องว่างหนึ่งในแผนที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัดและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางยาง จะต้องลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PARROL SYSTEM)ให้ครบ
กระทั่งวันที่ 16 สิงหาคม2568 จนท.พิทักษ์ป่าพบโดยบังเอิญ แต่ก็ไม่ปล่อยผ่านหรือมองข้ามความสำคัญของโบราณคดี เนื่องจากห้วง 1-2 ปีก่อน เคยมีความร่วมมือกับสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย จนพบรอยโบราณดดีที่ ผาประตูเมืองและอีกหลายผา จึงส่งภาพรายงานกลับหน่วยฯทันที
ประเมินจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ เป็นสภาพป่าทึบและภูเขาหินทราย ยุค 1-2 พันปีก่อน ซึ่งมีมนุษย์อาศัยอยู่ ในยุคโลหะ ก่อนเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ไทย พบรอยขีดบนผนังหินหรือถ้ำ เรียกว่า ART ROCK ล่าสุดได้นำภาพถ่ายโบราณคดีแห่งใหม่ รอยขีด ของ"ถ้ำตากึง" ไปยังสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัยเรียบร้อยแล้ว รอการตอบกลับหรืออธิบายเบื้องต้นว่าเป็นอย่างไร ก่อนจะเดินสำรวจพื้นที่จริงอีกครั้ง
การลาดตระเวนค้นพบแหล่งธรณีวิทยา/โบราณคดี พบ รอยขีด และรอย 3 นิ้ว ”ถ้ำตากึง”ถือว่า สภาพสมบูรณ์ แม้จะมีร่องรอยน้อย แต่ก็เป็นของใหม่เพิ่งเคยเจอ อยู่ห่างที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ประมาณ(ไม่รวมปีนเขา) 2 กิโลเมตร สามารถเดินไปกลับได้ในวันเดียว ใช้เวลาเพียง 2ชั่วโมง เพียงแต่ไม่มีทางเดิน-รอยเท้า ต้องใช้จีพีเอส จับพิกัดเท่านั้น
นายเสกสันต์ ลอมแปลง ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก เปิดเผยว่า ปี 67 ทางศิลปากรที่ 6 ได้มาสำรวจทางโบราณคดีที่บ้านน้ำเลา ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย พบแหล่งโบราณคดี มีรอยขีด ไปศึกษาแล้ว ส่วนการค้นพบ"ถ้ำตากึง"เป็นของใหม่ อยู่ในป่าผืนใหญ่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัดรอยต่ออุทยานน้ำตกชาติตระการ รอยต่อพื้นที่ป่าขุนน้ำตอน-ป่าอ่างขอนแก่น-ป่าถ้ำตากึง ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำแควน้อย ย่อมเป็นถิ่นฐานอาศัยของชุมชนอายุประมาณ 2 พันปี ซึ่งต้องรอให้กรมศิลปฯสำรวจทางโบราณคดีต่อไป