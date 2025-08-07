“Wonderfruit 2025” เผยโปรแกรมสุดยิ่งใหญ่ ฉลองครบรอบ 10 ปี

ทศวรรษแห่งความมหัศจรรย์ Wonderfruit (วันเดอร์ฟรุ๊ต) เทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี และธรรมชาติประจำปีของประเทศไทย พร้อมกลับมาสร้างความประทับใจอีกครั้งในโอกาสสำคัญครบรอบ 10 ปี ระหว่างวันที่ 11 – 15 ธันวาคม 2568 ที่ The Fields ณ สยาม คันทรีคลับ จังหวัดชลบุรี
โดยในปีนี้ Wonderfruit ได้เผยโฉมแรกของไลน์อัพศิลปินระดับโลก ประสบการณ์อาหารสุดพิเศษ และผลงานศิลปะน่าตื่นตา ผ่าน “Guide to Wonder” ฉบับที่สอง ซึ่งอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมจากศิลปินนานาชาติ ทั้งนักดนตรีจากทั่วภูมิภาคของไทย ตำนานหมอลำ รวมถึงกิจกรรมเวิร์กช็อป ทอล์ก และการเรียนรู้ในหัวข้อที่หลากหลาย โดยทุกกิจกรรมจะจัดขึ้นในพื้นที่ธรรมชาติ ในสถานที่ๆ ออกแบบด้วยคอนเซปต์ต่างๆ ท้าทายรูปแบบที่พวกเราเคยคุ้นชินกัน โดยคำนึงถึงแนวคิดการหมุนเวียนและความยั่งยืนในทุกรายละเอียด
งานปีนี้ยังคงสานต่อการเดินทางตลอดทศวรรษของ Wonderfruit ในการค้นหาความหมายของ จิตใจ (Mind) ธรรมชาติ (Nature) และ เสียง (Sound) ผ่านความคิดสร้างสรรค์และความเป็นมนุษย์ เพื่อเป็นพื้นที่ให้ทั้งผู้เข้าร่วมงานและศิลปินได้ค้นพบวัฒนธรรมและแนวคิดใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ
เปิดโลกแห่ง Wonderfruit ด้วย Guide to Wonder ฉบับที่สอง
โปรเจกต์ Sonic Minds: ดนตรีเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี
Sonic Minds คือการร่วมมือระหว่าง Wonderfruit และ MSCTY_Studio เพื่อออกแบบเสียงที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี โดยมีการวิจัยและสร้างสรรค์ Soundscapes ตลอดทั้งปี เพื่อนำไปสู่ภูมิทัศน์ทางเสียงที่มุ่งยกระดับความรู้สึกของผู้คน ซึ่งจะนำเสนอผ่านการแสดงสดจากศิลปินอย่าง Shook, Elsa Hewitt, Scanner และอื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงการติดตั้งเสียง (Sound Installation) ในสถานที่ไม่คาดคิด เช่น ในป่า ห้องน้ำ หรือสะพาน
Molam World รากเหง้าอีสานสู่เวทีโลก
Molam World พื้นที่แห่งวัฒนธรรม อาหาร และศิลปะอีสาน จะนำเสนอการแสดงจากศิลปินหมอลำทั้งไทยและนานาชาติ โดยมีตั้งแต่ขวัญใจแฟน ๆ อย่าง Paradise Bangkok Molam International Band ไปจนถึงศิลปินในตำนานอย่าง รุ่งฟ้า กุลาชัย และศิลปินระดับโลกอย่าง Giles Peterson และ Ustad Noor Bakhsh พร้อมพบกับ Molam Theatre พื้นที่อเนกประสงค์สไตล์อีสานร่วมสมัยแห่งใหม่ที่ออกแบบโดย PO-D Architects ซึ่งจะมาเพิ่มความสนุกเคียงคู่ไปกับ Molam Bus อันเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์สำคัญของ Wonderfruit
จัดเต็ม 40 เวทีสุดอลังการ ตั้งแต่โรงละครธรรมชาติไปจนถึงฟลอร์เต้นรำลับในป่า
เวทีสุดฮิตอย่าง The Quarry, Forbidden Fruit, Solar Village, Enfold และ โดยเฉพาะ Living Village ที่จะขยายใหญ่ขึ้น จะกลับมาสร้างสีสันให้ The Fields เต็มไปด้วยดนตรีอันหลากหลาย จากศิลปินชื่อดังอย่าง FKJ, Kerala Dust, Colleen ‘Cosmo’ Murphy, Hatis Noit & Orly Anan, múm, Shubostar, A Guy Called Gerald, Pearson Sound, Tristan Perich & ensemble 0, Vanishing Twin, Dawn of Midi, DOTT, JPBS x DuckUnit, Red-i, Minyo Crusaders และอีกมากมาย นอกจากนี้ Wonderfruit ยังได้เปิดตัวเวทีใหม่ล่าสุดอย่าง Baan Bardo ที่ออกแบบโดย วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์ ซึ่งมาพร้อมไอเดียกับเขาวงกตที่เคลื่อนไหวได้ และการคัดสรรศิลปินแบบ Multi-dimensional จาก ROVR, Dhyana และ Erased Tapes พบกับการแสดงจากศิลปินอย่าง eucamedix, Theo Parrish, Britta Arnold, yubass, Daniel Brandt และ Open Reel Ensemble รวมถึงการแสดงศิลปะจาก Lucky Vakharia และเวิร์กช็อปพิธีร่ายร่ำ Nepali Charya Nritya กับ Punyasagara และประสบการณ์การทำสมาธิโดย Black Turtle
Interactive art ช่วยเชื่อมต่อระหว่างผู้คนกับพื้นที่
ปีนี้ Wonderfruit จะนำเสนองานศิลปะกว่า 20 โปรเจคที่ส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างผู้คนและพื้นที่ ตั้งแต่ Social Interventions โดย Ab Rogers Design ที่ชวนให้ผู้คนมามีปฏิสัมพันธ์กับโครงสร้างในรูปแบบต่างๆ โดม ‘Singing In My Mind’ โดย สาธิต รักษาศรี และ ประติมากรรมโต๊ะที่ทำจากเหล็กและหินโดยศิลปินอย่าง พินรี สัณฑ์พิทักษ์ ที่สร้างนัยยะให้ผู้คนมาทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึง Microtopia จาก TeaRoom ที่ให้ผู้เข้าร่วมได้สำรวจตัวเองผ่านพิธีชงชาและเทคนิคการสูบชา
โลกแห่ง wellness ที่หยั่งรากลึกในประเพณีระดับโลก
Wonderness นำเสนอเวิร์กช็อป กิจกรรม และพิธีการที่ช่วยยกระดับการใช้ชีวิตกว่า 100 รายการ รวมถึงการบำบัดด้วย “ความถี่” โดยพระนิกายเซนในเวิร์กช็อป Quantum Deep Healing Sound Bath & Light Breathing Meditation การศึกษาภูมิปัญญาโบราณศาสตร์ของ “ตันตระ” กับ Viv Kan ใน The Art of Intimacy: A Tantric Approach to Connection และพิธีกรรมที่มีรากฐานจากประเพณีดั้งเดิมของชาวอะเมซอน อย่าง Sacred Hapé Ceremony โดย Maxwell Honey และ David Björkström
Chefs’ tables กลับมาอีกครั้ง
ปีนี้ Wonder Kitchen กลับมาพร้อมที่นั่งกว่า 120 ที่นั่ง มีตั้งแต่คอร์สเมนูจากเชฟหญิงล้วนไปจนถึงเชฟระดับมิชลินสตาร์ นำทีมโดย เชฟดีปังเคอร์ โคสลา (Deepanker Khosla) จากร้าน Haoma (ฮาโอม่า) ที่ได้รับดาวมิชลินและมิชลินกรีนสตาร์ และประสบการณ์อาหารเมดิเตอร์เรเนียน-ไทย ฟิวชั่น โดย Modern Biology x Electric Sheep ที่จะมานำเสนออาหารไทยแบบ Comfort food ที่ผสานกับความถี่ของเสียง นอกจากนี้ Lady GooGoo ยังมาเปิดตัว Ma’s Kitchen ครั้งแรกที่ชั้นบนของ Open Kitchen เสิร์ฟอาหารพม่าต้นตำรับ พร้อมวิวที่สวยที่สุดใน The Fields ส่วนในชั้นล่าง Pa Chan’s Life’s Market ก็จะมาพร้อมอาหาร งานฝีมือ และเวิร์กช็อปการทำอาหารจาก 5 ภูมิภาคของไทย ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการเกษตรและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ประณิธาน พรประภา ผู้ก่อตั้ง Wonderfruit ได้กล่าวถึงการครบรอบ 10 ปีว่า “การมาถึง 10 ปีของ Wonderfruit เป็นช่วงเวลาที่พวกเรารู้สึกขอบคุณและอยากจะร่วมฉลองไปด้วยกันกับทุกคน เราเดินทางมาไกลขนาดนี้ได้ก็เพราะพลังสร้างสรรค์และความใส่ใจจาก “Wonderers” หรือผู้คนในชุมชนของเรา ผมอยากจะขอบคุณทุกคนที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางนี้ เมื่อเรามองไปในอนาคต เรากำลังก้าวเข้าสู่บทใหม่ Wonderfruit กำลังจะก้าวไปไกลกว่าการเป็นงานเทศกาลที่จัดปีละครั้ง แต่จะกลายเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปี เรากำลังพัฒนา The Fields ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ การทดลอง และระบบหมุนเวียน ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชผักด้วยตัวเอง การฟื้นฟูพื้นที่ธรรมชาติ และการเป็นเจ้าภาพจัดงานทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับ จิตใจ ธรรมชาติ และ เสียง ได้อย่างแท้จริง”
Wonderfruit เปิดขายบัตรรอบต่อไปเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 2 – 4 กันยายน 2568 เวลา 18.00 น. โดยบัตรมีจำนวนจำกัด (จำหน่ายตามลำดับจนกว่าจะหมด)
นอกจากนี้ ยังได้มีการเพิ่มประเภทบัตรเพื่อรองรับผู้คนทุกกลุ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัว เยาวชนไทยอายุต่ำกว่า 25 ปี และผู้เข้าร่วมงานครั้งแรก เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึง Wonderfruit 2025 ได้ง่ายขึ้นกว่าที่เคย
