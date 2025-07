ลิ้มลองเมนูฤดูฝน พร้อมชมนิทรรศการศิลป์สะท้อนอารมณ์ ณ The StandardX, Bangkok

โรงแรมบูทีคสุดเท่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เนรมิตทั้งประสบการณ์ด้านอาหารและวัฒนธรรมผ่านเมนูสุดพิเศษที่ห้องอาหาร BANG และนิทรรศการใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยอารมณ์และแรงบันดาลใจ จัดแสดงที่ 10-10 Art Space เดือนกรกฎาคมนี้ตั้งแต่ภาคใต้ที่เขียวชอุ่มชุ่มฝนไปจนถึงถนนสายคึกคักในกรุงเทพฯ ห้องอาหาร BANG ต้อนรับฤดูมรสุมประจำปีด้วยเมนูพิเศษที่หยิบยกวัตถุดิบท้องถิ่นตามฤดูกาลมานำเสนออย่างมีชีวิตชีวา โดยได้รับแรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น ซึ่งเชฟได้รังสรรค์เมนูที่พาผู้ทานเดินทางผ่านรสชาติและกลิ่นหอมของชายฝั่ง ป่าปาล์ม แนวเขา และป่าชายเลนของภาคใต้ไทยอย่างละเมียดละไมแขกจะได้ลิ้มลองเมนูอาหารใต้แท้ ๆ ไม่ว่าจะเป็น ปลากะพงทอดสมุนไพรจากระนอง, ยำผักกูดกับหอยแมลงภู่ทอดกรอบจากสมุทรสงคราม, และ สะตอผัดกุ้งขาว เมนูคลาสสิกของภาคใต้ที่ถูกตีความใหม่ให้จัดจ้านและมีลูกเล่นเฉพาะตัว ปิดท้ายด้วยของหวานอย่าง โรตีกรอบกับสับปะรดเชื่อม ราดซอสคาราเมลที่เคี่ยวจากน้ำตาลโตนดชั้นดีของสงขลา เสิร์ฟคู่ไอศกรีมมะพร้าวเย็นฉ่ำ เพิ่มความสดชื่นส่งท้ายมื้อได้อย่างลงตัว เมนูพิเศษนี้พร้อมเสิร์ฟตลอดเดือนกรกฎาคม 2568 คลิกที่นี่เพื่อสำรองที่นั่งที่ BANG ( https://www.standardx.com/happenings/from-rain-soaked-south-to-bangkoks-table/ เดือนกรกฎาคมนี้ The StandardX, Bangkok Phra Arthit ขอชวนผู้หลงใหลในงานศิลปะออกเดินทางสู่โลกแห่งจินตนาการและความรู้สึกที่ลึกซึ้ง ผ่านนิทรรศการผลงานล่าสุดของศิลปินไทยมากฝีมือที่จะพาผู้ชมสัมผัสประสบการณ์หลากหลายประสาทสัมผัส พร้อมตั้งคำถามถึงสิ่งที่เรากำลังเผชิญในยุคปัจจุบัน นิทรรศการนี้ชวนผู้คนให้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกที่กำลังเคลื่อนเข้าใกล้ “การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่หก” (Sixth Mass Extinction) อย่างช้า ๆ จากธรรมชาติที่เคยเปี่ยมด้วยชีวิตและมนต์ขลัง ค่อย ๆ ถูกแทนที่ด้วยการพัฒนาและโครงสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยงานจิตรกรรมสีน้ำมันสุดแฟนตาซี งานศิลปะสื่อผสม และการเล่าเรื่องที่ให้กลิ่นอายโบราณแต่กลับชวนให้รู้สึกหวั่นไหว Riety Pahn ได้สร้างตำนานร่วมสมัยที่ทั้งงดงามและชวนเศร้า เปรียบเสมือนบทไว้อาลัยต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังสูญสลาย ไม่ว่าจะเป็นวัฏจักรของชีวิต ความตาย และการเกิดใหม่ นิทรรศการ “Ballad for the Breathing” ชวนให้ผู้ชมใช้หู ฟังเสียงของวิญญาณ และก้าวเข้าสู่โลกแห่งเรื่องเล่าที่เหมือนถูกจินตนาการขึ้น แต่กลับรู้สึกคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดนิทรรศการศิลปะที่ทั้งสะกดใจและเปี่ยมอารมณ์นี้เปิดให้เข้าชมแล้วที่ 10 10 Art Space ภายในโรงแรม The StandardX, Bangkok Phra Arthit จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568นักเดินทางสายวัฒนธรรมและสายกินที่อยากสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษทั้งในแง่ศิลปะและอาหาร สามารถเลือกเข้าพักกับแพ็กเกจที่ออกแบบมาเพื่อการพักผ่อนใจกลางย่านเมืองเก่าของกรุงเทพฯ โดยเฉพาะ เพียงจองห้องพักแบบ Standard หรือ Deluxe King Riverview 1 คืน รับสิทธิพิเศษทันที ไม่ว่าจะเป็น อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน, เซตเมนูอาหารไทย 3 คอร์สสุดพิเศษจาก BANG, และ เช็กเอาต์แบบสบาย ๆ ได้ถึงเวลา 14.00 น. สำรองการจองแพ็กเกจพิเศษได้ที่นี่ ( https://www.standardx.com/specials/bangkok-staycation-offer/ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ The StandardX ได้ที่ www.standardx.com/bangkok. #########################################