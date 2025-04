เอ็ม ดิสทริค ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน จัดงาน “ไทยหรรษา มหาสงกรานต์” ปักหมุดแลนมาร์กฉลองสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ใจกลางสุขุมวิท

จับมือภาครัฐและภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย เนรมิตแลนมาร์กฉลองสงกรานต์ สุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกใจกลางสุขุมวิทกับงาน “เอ็ม ดิสทริค ไทยหรรษา มหาสงกรานต์ 2025” เพลิดเพลินกับหลากหลายกิจกรรมในแบบสไตล์ไทย ทั้งการเล่นน้ำสงกรานต์กลางสวน การแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย เกมส์งานวัดแสนสนุก รวมถึงการแสดงจากหนูน้อยเทพีสงกรานต์ ในวันที่ 12 - 14 เมษายน 2568 ณ อุทยาน เบญจสิริ (BTS พร้อมพงษ์) และ EM YARD ชั้น G เอ็มสเฟียร์•สนุกสนานไปกับความบันเทิง 3 วัน 3 คืน จากศิลปินชั้นนำอย่าง บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์, จ๊ะ นงผณี, The Paradise Bangkok Molam ระหว่างวันที่ 12 - 14 เมษายน 2568 ณ อุทยานเบญจสิริ (BTS พร้อมพงษ์)•ชมความตระการตาของขบวนรถไทยหรรษา มหาสงกรานต์ ที่รังสรรค์การตกแต่งอย่างสวยงาม พร้อม Mascot ช้างน้อยสุดน่ารัก, นางสงกรานต์ และขบวนกลองยาว ร่วมสาดความสนุกทั่วกรุงเทพมหานครผ่านถนนและแลนมาร์คสำคัญของกรุงเทพอย่าง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย, เสาชิงช้า ระหว่างวันที่ 11-14 เมษายน 2568นอกจากนี้ มาสนุกแบบ NON-STOP ที่งาน “EM DISTRICT SUMMER REPUBLIC 2025” จัดเต็มความมันส์ฉลองซัมเมอร์และเทศกาลสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ ตลอดเดือนเมษายนนี้ ได้แก่•กิจกรรมสาดน้ำสงกรานต์สุดมันส์ใจกลางสุขุมวิทกับกิจกรรม “SUMMER SPLASH” ระหว่างวันที่ 8 - 16 เมษายน 2568 ที่จะทำให้ทุกคนชุ่มฉ่ำดับร้อนกับอุโมงค์น้ำความยาว 50 เมตร พร้อมแสงสีและเสียงดนตรีจากดีเจชั้นนำบริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์•ปาร์ตี้ระดับเวิลด์คลาส กับที่สุดของความสนุกและความมันส์ด้วยซิกเนเจอร์อีเวนต์ระดับโลกที่เหล่า LGBTQ ทั่วโลกรอคอย กับงาน “GCIRCUIT GALA 2.0” ระหว่างวันที่ 11- 14 เมษายน 2568 ณ ชั้น 6 UOB LIVE ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ พร้อมสนุกกับ BEAR & BOY POOL PARTY ณ TRIBE SKY BEACH CLUB ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์•ฉลองสงกรานต์แบบ NON-STOP ในงาน “EM WONDER SUMMER SPIRIT” ชวนทุกคนมาระเบิดความมันส์ไปกับศิลปินและดีเจชั้นนำของเมืองไทย พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารและเครื่องดื่มที่มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษตลอดช่วงซัมเมอร์ ในวันที่ 11 - 15 เมษายน 2568 ที่ WONDER SPACE ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์•สัมผัสสุดยอดผลิตภัณฑ์ อาหาร จากภูมิปัญญาไทยทั่วทุกภูมิภาค ในงาน “คัดไทย 2025 : ONLY’S THAILAND BEST & BEYOND” ตั้งแต่วันที่ 3 - 16 เมษายน 2568 บริเวณ ควอเทียร์ อเวนิว ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ และวันที่ 3 - 20 เมษายน 2568 ที่ EM MARKET HALL ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์•พบสีสันแห่งซัมเมอร์ที่เนรมิตทั่วทั้ง 3 ศูนย์การค้าให้เป็นแลนด์มาร์กสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศ SUMMER VIBE กับกลิ่นไอของความเป็นไทยสไตล์โมเดิร์น ผ่านงานศิลปะรูปแบบต่างๆ ทั้งศิลปหัตถกรรมและศิลปะร่วมสมัย ที่จะอวดสายตาชาวโลก พร้อมด้วยกิจกรรมแห่งความสนุกมากมายแบบจัดเต็ม ระหว่างวันที่ 1 – 31 เมษายน 2568ปิดท้าย เอาใจนักชิมทุกคนกับเมนูพิเศษรับซัมเมอร์ ในงาน “EMDINING SUMMERLICIOUS” ชวนทุกคนมาอิ่มอร่อยกับเมนูคลายร้อนกว่า 100 เมนู หลากหลายสไตล์ ภายในศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์ หรือช้อปไอเทม Wellness & Beauty รับลมร้อนจากแบรนด์ดังกับ “SUMMER GLOW” & “SUMMERCATION” พร้อมโปรโมชั่นพิเศษสำหรับทุกคน รวมถึงแคมเปญ“EMJOY SUMMER SCHOOL BREAK” พบกับกิจกรรม TERRARIUM จัดโหลสวนสาหร่ายมาริโมะสุดสร้างสรรค์, กิจกรรมร้อยสร้อยลูกปัด STAR FISH NECKLACE ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตลอดเดือนเมษายน 2568 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ FACEBOOK : EMPORIUM EMQUARTIER และ EMSPHERE AT EM DISTRICT หรือ LINE @EMDISTRICT