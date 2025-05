Wonderfruit ฉลองครบรอบ 10 ปี พร้อมก้าวสู่อนาคต

ทั้งนี้ บัตรรอบ Public Sales เพื่อเข้าร่วมงานสำหรับการร่วมฉลองครบรอบ 10 ปี Wonderfruit จะเปิดจำหน่ายรอบแรกระหว่างวันที่ 9–12 มิถุนายน 2568 เพียงแค่ 72 ชั่วโมงเท่านั้น โดยบัตรมีจำนวนจำกัด จึงขอแนะนำให้ซื้อล่วงหน้าเพื่อไม่ให้พลาดกับการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุด

สำหรับไฮไลท์สำคัญของ Wonderfruit ปีนี้ :

การจำหน่ายบัตรรอบ Public Sale ครั้งแรกแบบจำกัดระยะเวลา 72 ชั่วโมง จะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 12 มิถุนายน 2568 เวลา 18:00 น. ตามเวลาประเทศไทย (GMT+7) โดยบัตรมีจำนวนจำกัด และการจำหน่ายจะปิดทันทีที่บัตรหมดสำหรับรอบนี้







นับตั้งแต่ปี 2557 Wonderfruit ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของการผสานรวมจิตใจ เสียง และธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เทศกาลนี้ได้รวบรวมศิลปิน นักออกแบบ สถาปนิก และเชฟนับพันชีวิต เพื่อแบ่งปันการตีความและการแสดงออกทางวัฒนธรรม สำหรับการจัดงานครั้งสำคัญนี้ จะช่วยขยายจิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์ ผ่านประสบการณ์ใหม่ๆ ด้านดนตรี อาหาร การแสดง สุขภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมการออกแบบ ศิลปะ และสถาปัตยกรรมที่ดื่มด่ำยิ่งขึ้น รวมถึงความมุ่งมั่นที่ลึกซึ้งกว่าเดิมต่อผืนดินแห่งนี้Wonderfruit ยังคงมุ่งเน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศ หยั่งรากลึกในปีนี้บนพื้นที่ 500 ไร่ ที่เรียกว่า “The Fields (เดอะฟิลด์ส)” โดยจะมีการปลูกพืชท้องถิ่นเพิ่มอีก 5,000 ชนิด และพืชริมน้ำ 1,000 ต้น เสริมจากต้นไม้กว่า 30,000 ต้น ที่ปลูกไปแล้วผ่านความร่วมมือกับชุมชนในการฟื้นฟูระบบนิเวศ Wonderfruit ได้สร้างสรรค์ (และยังคงขยายต่อไป)Ancestral Forest ซึ่งประกอบด้วยงานศิลปะและพื้นที่จัดกิจกรรมที่ก่อสร้างขึ้นภายในป่า สวนสมุนไพร และป่าต้นยางนา สร้างภูมิทัศน์ธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่เปิดโอกาสให้เรียนรู้และแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับยาสมุนไพร นอกจากนี้ พืชผักที่ปลูกบนผืนดินจะถูกเก็บเกี่ยวตลอดทั้งปี เก็บรักษา และนำมาทำอาหารที่ Wonderfruit ในระบบหมุนเวียนแบบสร้างสรรค์ ซึ่งไม่มีสิ่งใดกลายเป็นขยะขณะเดียวกัน การลดขยะยังคงเป็นหัวใจสำคัญตามแนวทางที่เคยปฎิบัติมา เช่น นโยบายการนำแก้วมาเอง โดยปีนี้ก้าวไปไกลกว่าความพยายามนำกลับมาใช้ใหม่ไปสู่การกำจัดของเสียอย่างแท้จริง ด้วยการนำระบบบาร์ไร้ขยะแบบ Zero-Waste มาใช้และขยายระบบการทำปุ๋ยหมัก เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีขยะเหลือทิ้งไปสู่หลุมฝังกลบ (Zero Landfill) ได้อย่างเบ็ดเสร็จศิลปะ สถาปัตยกรรม และการออกแบบที่ดื่มด่ำพื้นที่จัดแสดงงานของ Wonderfruit เป็นส่วนสำคัญต่อการสัมผัสประสบการณ์ของงานไม่แพ้ตัวกิจกรรมเอง ด้วยสถานที่จัดงานกว่า 40 แห่งที่จัดตั้งขึ้นแล้ว ปีนี้จะมีการนำเสนอแลนด์มาร์คทางสถาปัตยกรรมใหม่ๆ อาทิ:Living Village (ที่ตั้งของ Creature Stage) ซึ่งได้รับการปรับโฉมใหม่โดย Design Qua studio ให้รองรับผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คน ในรูปแบบเนินสนามภายในพื้นที่ภูมิทัศน์ที่ปรับแต่งใหม่ สอดคล้องกับระบบเสียงที่ดียิ่งขึ้นMolam World ต้อนรับ Molam Theatre โรงละครไม้ถาวรที่ออกแบบโดย PO-D Architects ซึ่งอุทิศให้กับดนตรีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประเพณีและดนตรีจากอีสาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย) ตลอดจนเรื่องราวทางวัฒนธรรมBaan Bardo สถานที่ใหม่ที่ออกแบบโดยศิลปิน วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์ ให้เป็นเขาวงกตที่ปรับเปลี่ยนไปตามกิจกรรม ชวนจินตนาการและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเสียง การออกแบบ และการแสดงนอกจากนี้ ยังมีการจัดวางงานศิลปะไว้ทั่วทั้ง The Fields เชิญชวนให้ผู้มาเยือนมีส่วนร่วมและใช้เวลาอยู่กับปัจจุบัน กระตุ้นให้ “Wonderers” ได้เปลี่ยนจังหวะชีวิตและมีปฏิสัมพันธ์กับศิลปะและกันและกัน โดยมี Social Interventions ใหม่ที่สร้างสรรค์โดย Ab Rogers Design และนักออกแบบรับเชิญเพิ่มเข้ามาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ทั้งใช้งานได้จริงและให้ความสนุกสนาน ขณะที่ประติมากรรมโต๊ะหินโดยศิลปินไทยชื่อดังอย่าง พินรี สัณฑ์พิทักษ์ ที่ตั้งอยู่ใน Ancestral Forest ก็จะมอบพื้นที่ให้แบ่งปันและทำกิจกรรมร่วมกันท่ามกลางธรรมชาติในปีนี้ Wonderfruit ได้ขยายขอบเขตการสำรวจว่าคลื่นความถี่และเสียงส่งผลต่อผู้ฟังทั้งทางกาย อารมณ์ และจิตสำนึกอย่างไร โดยตัวงานจะนำเสนอประสบการณ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อแสดงพลังการเปลี่ยนแปลงของเสียงที่มีต่อสุขภาพกายใจและความเป็นอยู่ที่ดี โปรแกรม Sonic Minds ซึ่งสร้างสรรค์ร่วมกับ MSCTY_Studio จะขยายไปยังส่วนเพิ่มเติมของพื้นที่จัดงาน เพื่อผสานรวมมิติของเสียงและสุขภาพเข้าด้วยกันอย่างลึกซึ้งโดยรวบรวมเหล่านักดนตรี นักกิจกรรม นักวิทยาศาสตร์ และพระสงฆ์ มานำเสนอผ่านการบันทึกเสียงจากภาคสนาม การทำสมาธิ และเวิร์คช็อป นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นไปที่พื้นที่การแสดงที่เหนือความคาดหมาย และสภาพแวดล้อมที่ออกแบบมาเพื่อการฟังที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยมีศิลปินหลากหลายแนวทั้งหน้าใหม่และผู้ที่เคยมาเยือนนับร้อยชีวิต มาร่วมสร้างสรรค์การแสดงเพื่อร่วมเฉลิมฉลองกับ Wonderfruit ในครั้งนี้ขณะเดียวกัน อาหารยังคงเป็นหัวใจสำคัญของประสบการณ์ Wonderfruit โดย เชฟ Antto Melasniemi เชฟชาวฟินแลนด์ ได้ร่วมมือกับ Made by LERT และ RR Studio เป็นผู้นำการออกแบบและเปิดตัว “ครัวเคลื่อนที่” ที่จะสำรวจชุมทางของศิลปะ อาหาร และโภชนาการ Wonder Kitchen จะย้ายไปยังจุดชมวิวที่สวยงามตรงข้ามสวนผลไม้ โดยมีพื้นที่นั่งที่กว้างขวางขึ้นพร้อมวิวภูเขา และพื้นที่เวิร์คช็อปที่ขยายใหญ่ขึ้น ขณะที่ Open Kitchen จะถูกนำเสนอโดยเชฟหญิงล้วน นำโดย ป้าจัน และ Lady GooGoo พร้อมพื้นที่สำหรับปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือที่เพิ่มขึ้น ส่วน Molam World จะนำเสนอสุดยอดอาหารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านรสชาติประจำภูมิภาคที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีด้านการนำเสนอเพื่อส่งเสริมสุขภาพก็เติบโตและลึกซึ้งยิ่งขึ้นในปีนี้ โดย Wonderness ได้พัฒนาสู่ Torus Energy Field ซึ่งเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ใจกลาง Axis Mundi (แกนกลางของ The Fields) ที่นี่ กิจกรรมต่างๆ เช่น วงกลมการประสานหัวใจ-จิตใจ การฝึกการเคลื่อนไหวแบบเกลียว และการทำสมาธิแบบโซมาติก จะเชื้อเชิญให้เข้าถึงสภาวะของการอยู่กับปัจจุบันและการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น หมู่บ้านสมุนไพรบำบัด ซึ่งมีรากฐานจากประเพณีไทย ได้ขยายขอบเขตด้วยวิธีการใหม่ๆ สู่ระบบนิเวศการบำบัดที่ใหญ่ขึ้น และ Alchemy Circle ที่เพิ่งเปิดตัว จะเป็นพื้นที่รวมตัวสำหรับพิธีกรรม ซึ่งความรู้เรื่องพืชพรรณจะถูกสำรวจผ่านเครื่องดื่มสมุนไพรปลอดแอลกอฮอล์และการผสมผสานจากพฤกษชาติที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาดั้งเดิมความร่วมมือทางการศึกษา เพื่อบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ในอนาคตWonderfruit ได้ร่วมมือกับ Bamboo Studio จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย พร้อมสนับสนุนด้านการออกแบบและนิเวศวิทยา กลุ่มนักศึกษาสถาปัตยกรรมนี้กำลังออกแบบโครงสร้างไม้ไผ่ที่สามารถ interact ด้วยได้ที่ The Fields ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิทยานิพนธ์กลุ่ม ภายใต้การให้คำปรึกษาร่วมกันจาก Wonderfruit, Giant Glass design studio และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาจะจัดหาวัสดุพร้อมดำเนินการก่อสร้างอย่างยั่งยืน และพัฒนาแบบผลงานให้ตั้งอยู่ถาวร หรือสามารถรื้อถอนและคืนกลับพื้นที่ธรรมชาติได้