เอ็ม ดิสทริค ร่วมกับภาครัฐและเครือข่ายภาคเอกชน จัดงาน “เอ็ม ดิสทริค ไทยหรรษา มหาสงกรานต์ 2025”

โดยศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์ จับมือภาครัฐบาลและเครือข่ายภาคเอกชน สืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทยร่วมจัดงานตั้งแต่วันที่ 12 - 14 เมษายน 2568 ที่อุทยานเบญจสิริ ปักหมุด แลนด์มาร์กสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกใจกลางสุขุมวิท ชวนเล่นน้ำสงกรานต์ และสนุกสนานกิจกรรมบันเทิงสไตล์ไทยมากมาย พร้อมชวนทุกคนเล่น น้ำชุ่มฉ่ำดับร้อนกับอุโมงค์น้ำความยาว 50 เมตร ที่มาพร้อมแสงสีและเสียงดนตรีจากดีเจชั้นนำ และกิจกรรมฉลองซัมเมอร์มากมายระดับเวิลด์คลาสมากมาย พร้อมกิจกรรมสนุกสนาน ตลอดเดือนเมษายน 2568สำหรับงาน “เอ็ม ดิสทริค ไทยหรรษา มหาสงกรานต์ 2025”ในวันนี้ ได้รับเกียรติจากคุณสำรวย นักการเรียนผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และคุณศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้บริหารเดอะมอลล์ กรุ๊ปให้การต้อนรับ และเปิดตัวเทพีไทยหรรษา มหาสงกรานต์ “ญาญ่า อุรัสยา”สวมชุดผ้าไทยร่วมสมัย สำหรับงานนี้เป็นอีเวนท์สำคัญที่ ทางเอ็ม ดิสทริค จับมือภาครัฐบาลและเครือข่ายภาคเอกชน จัดขึ้นเพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย ซึ่งเป็นตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ตามประกาศขององค์การยูเนสโก ซึ่งเป็นกิจกรรมอีเวนต์ระดับประเทศที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ปักหมุดแลนด์มาร์กสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกใจกลางสุขุมวิท ที่นำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ การเล่นน้ำสงกรานต์กลางสวน การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ ขบวนกลองยาว ขบวนนางรำ เป็นต้น และความบันเทิงจากศิลปินชั้นนำยกทัพมาร่วมสร้างความสุขได้อาทิ บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์, จ๊ะ นงผณี, แอนโทเนีย โพซิ้ว, โอปอ สุชาตา, The Paradise Bangkok Molam International Band และอีกมากมาย ร่วมเล่นเกมเกมส์งานวัดแสนสนุก ไม่ว่าจะเป็น หนุ่ม-สาว ตกน้ำ, ปาโป่ง ยิงปืนจุกน้ำปลา และเกมสนุกอื่นๆ พร้อมชมความน่ารักของการแสดงของ หนูน้อยเทพีสงกรานต์ รวมถึงอิ่มอร่อยกับอาหารไทยเลิศรส ระหว่างวันที่ 12 – 14 เมษายน 2568 เวลา 15.00 – 21.00 น. ที่อุทยานเบญจสิริ ถนนสุขุมวิท (BTS พร้อมพงษ์) และเอ็มยาร์ด ชั้น G เอ็มสเฟียร์ และชมความตระการตาของ ขบวนรถ ไทยหรรษา มหาสงกรานต์ ที่รังสรรค์การตกแต่งอย่างสวยงาม พร้อม Mascot ช้างน้อยน่ารัก, นางสงกรานต์ และขบวนกลองยาว ร่วมสาดความสนุกทั่วกรุงเทพมหานครผ่านถนนและและแลนมาร์คสำคัญของกรุงเทพอย่าง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย, เสาชิงช้า ระหว่างวันที่ 11-14 เมษายน 2568ร่วมสนุกสนานกับกิจกรรมสาดน้ำสงกรานต์ที่สามารถร่วมสนุกกันได้ทั้งครอบครัว ด้วยการเนรมิตอุโมงค์น้ำสีสันสดใสความยาวกว่า 50 เมตร ที่มาพร้อมแสงสีและเสียงดนตรีจากดีเจชั้นนำ บริเวณด้านหน้าศูนย์เอ็มสเฟียร์ ตั้งแต่วันที่ 8 – 16 เมษายน 2568 รวมถึงกิจกรรมอีกมากมายให้ได้ร่วมสนุกตลอดเดือนเมษายน 2568 อย่าง มุมถ่ายรูปแสนสวยกับดิสเพลย์ของศูนย์การค้า ในธีม “ONLY IN THAILAND” ที่ช่วยส่งเสริมเสน่ห์ความเป็นไทยให้โดดเด่น อาทิ ปลาตะเพียนสาน เครื่องจักสาน เครื่องเงินในซัมเมอร์ปีนี้ พร้อมด้วยปาร์ตี้ระดับเวิลด์คลาส ที่สุดของความสนุกและความมันส์กับซิกเนเจอร์อีเวนต์ระดับโลกในงาน “GCIRCUIT GALA 2.0” ที่ปีนี้มาในคอนเซปต์ “A WHOLE NEW WORLD SONGKRAN 2025” ระหว่างวันที่ 11 - 14 เมษายน 2568 ณ ชั้น 6 UOB LIVE ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ และฉลองสงกรานต์แบบ NON-STOP ในงาน “EM WONDER SUMMER SPIRIT” ชวนทุกคนมาระเบิดความมันส์ไปกับดีเจชั้นนำของเมืองไทย พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารและเครื่องดื่มที่มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษตลอดช่วงซัมเมอร์ ในวันที่ 11 - 15 เมษายน 2568 ที่ WONDER SPACE ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์นอกจากกิจกรรมสาดน้ำและปาร์ตี้สุดสนุกแล้ว ยังเอาใจนักชิมทุกคนด้วยเมนูพิเศษรับซัมเมอร์ในงาน “EMDINING SUMMERLICIOUS” ชวนทุกคนมาอิ่มอร่อยกับเมนูคลายร้อนกว่า 100 เมนู หลากหลายสไตล์ ภายในศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์ หรือมาช้อปไอเทมบิวตี้รับลมร้อนจากแบรนด์ดังกับ “SUMMER GLOW” พร้อมโปรโมชั่นพิเศษสำหรับทุกคน รวมถึงงาน “EMJOY SUMMER SCHOOL BREAK” ชวนหนูๆ มาเพลิดเพลินกับกิจกรรม TERRARIUM จัดโหลสวนสาหร่ายมาริโมะสุดสร้างสรรค์ จาก AFTER THE RAIN TERRARIUM และกิจกรรมร้อยสร้อยลูกปัด DIY พร้อมจี้สุดน่ารัก จาก SUNKID.STUDIO ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตลอดเดือนเมษายน 2568 และห้ามพลาด งาน “คัดไทย 2025 : Only’s Thailand Best & Beyond” ที่คัดสรรและรวบรวมสินค้าชุมชนทั่วไทยมาให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้เลือกซื้อและสัมผัสความเป็นไทยทุกมิติผ่านวัตถุดิบท้องถิ่น ผลไม้ อาหารพื้นเมือง เมนูเด็ด ตลอดจนแฟชั่นและผลิตภัณฑ์แบรนด์ไทยคุณภาพมาตรฐานระดับโลก ซึ่งมีเฉพาะในช่วงซัมเมอร์นี้เท่านั้นร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์และซัมเมอร์กับกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ ที่ทั้งสนุกและมันส์แบบจัดเต็ม ได้ในงาน “เอ็ม ดิสทริค ไทยหรรษา มหาสงกรานต์ 2025” ตั้งแต่วันที่ 12 - 14 เมษายน 2568 ที่อุทยานเบญจสิริ และจัดเต็มความสนุกแบบครบรสต้อนรับซัมเมอร์ ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2568 ณ เอ็ม ดิสทริค