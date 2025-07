ห้ามพลาด! 5 ไฮไลต์ ในงาน "Thailand Coffee Fest 2025"

โค้งสุดท้าย! ก่อนงาน Thailand Coffee Fest 2025: Drink Better Coffee เทศกาลกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในวาระพิเศษ ครบรอบ 10 ปี กับแนวคิดที่ชวนคนทั้งวงการกาแฟตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร ผู้คั่วกาแฟ บาริสต้า คาเฟ่ และผู้ดื่มกาแฟ มาร่วมกันตั้งเป้าหมายใหม่ เพื่อดื่มกาแฟที่ “ดีขึ้น” ในทุกมิติ ไม่ใช่แค่ในรสชาติ แต่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและโลกซึ่งตลอดทศวรรษของการจัดงาน Thailand Coffee Fest ได้พิสูจน์แล้วว่ากาแฟไทยสามารถยืนในเวทีโลกได้ด้วยคุณภาพ และในอีก 10 ปีข้างหน้า เราต้องการเห็นกาแฟไทยเป็นแรงขับเคลื่อนของการพัฒนาอย่างแท้จริง ซึ่งจากการเริ่มต้นในปี 2559 บนพื้นที่ 4,800 ตารางเมตร ในวันนี้ Thailand Coffee Fest เติบโตจนกลายเป็นเวทีระดับภูมิภาค ที่ใช้พื้นที่ 20,000 ตารางเมตร มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 300 ราย และผู้เข้าร่วมงานจากกว่า 58 ประเทศทั่วโลก ซึ่งในวาระพิเศษครบรอบ 10 ปี นั้นมีความพิเศษเกิดขึ้นมากมาย วันนี้เราจะพาไปส่อง 5 ไฮไลต์ห้ามพลาด เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเช็คอินจริง5 ไฮไลต์ห้ามพลาด เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเช็คอินจริง· SCA Experience Lounge ครั้งแรกในไทย! ที่จะพาคนรักกาแฟเข้าใกล้โลกของกาแฟพิเศษมากยิ่งขึ้น ผ่านการลิ้มรส เรียนรู้ และทำความเข้าใจเบื้องหลังรสชาติและคุณค่าอันซับซ้อนของกาแฟพิเศษ โดยภายในเลานจ์จะได้พบกับแชมป์และผู้เข้ารอบการแข่งขันกาแฟระดับโลกจากหลากหลายประเทศ และผู้ผลิตกาแฟเจ้าของรางวัล Cup of Excellence จากประเทศไทยที่มาร่วมเสิร์ฟกาแฟด้วยตัวเอง พร้อมกิจกรรม Coffee Value Assessment (CVA) ให้ผู้ร่วมงานได้ลองประเมินรสชาติด้วยเครื่องมือใหม่ล่าสุดของวงการ ถ่ายรูปสนุก ๆ กับกำแพง “Make Coffee Better” และพบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา สมาชิก และกิจกรรมของ SCA ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงงาน World of Coffee Bangkok 2026 งานแสดงสินค้าครั้งแรกในเอเชียของ SCA ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทย· Coffee Around the World พื้นที่รวบรวมวัฒนธรรมการดื่มกาแฟจากทุกมุมโลก พบกับบาริสต้าแชมป์โลกจากกกว่า 10 ประเทศที่จะมาแบ่งปันมุมมอง และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน อาทิ Martin Woelfl : World Brewers Cup Champion 2024 จาก Austria, Matt Winton : World Brewers Cup Champion 2021จาก Switzerland, Anthony Douglas : World Barista Champion 2022 จาก Australia, Borum Um : World Barista Champion 2023 จาก Brazil, Sherry Hsu : World Brewers Cup Champion 2022 จาก South Korea และ Champion คนอื่น ๆ· Hall of Famers Exhibition นิทรรศการยกย่อง 10 เกษตรกรต้นแบบของไทย ที่ใช้กาแฟฟื้นชีวิต ฟื้นป่า และสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่กลับบ้าน เพื่อเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นด้วยกาแฟถ้วยเดียวที่โซน Coffee People by SCATH· Coffee Arena การแข่งขันบาริสต้าระดับประเทศเพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทยไปเวที World Coffee Championships 2026 ซึ่งในงานจะมีการแข่งขันย่อย ได้แก่ Thailand National Barista Championship และ Thailand National Brewers Cup Championship ร่วมเชียร์การแข่งขันติดขอบเวทีที่นอกจากจะสนุก ยังได้เรียนรู้การแข่งขันการทำกาแฟแบบมืออาชีพ· สถานีสุดท้าย! ชิมกาแฟสมบัติชาติ ภายในงาน Thailand Coffee Fest ในบรรยากาศจำลองกองประกวดสุดยอดกาแฟพิเศษไทย ประจำปี 2568 ร่วมชิมทั้ง 3 โพรเซส 61 ตัวอย่าง จากทั้งหมด 351 ตัวที่ส่งเข้ามาในปีนี้ ลงทะเบียนฟรี! คลิก https://forms.gle/WWm1me2wMHdsFdDm8 รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น!นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น อัปเดตเทรนด์ในแวดวงอุตสาหกรรมกาแฟไทยหลากหลายหัวข้อทั้ง Agriculture, Business, Enviorment, Technical ผ่านประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ หรือแชมป์เวทีการแข่งขันกาแฟระดับโลก, การแข่งขัน Thailand Es Yen Championship 2025 รอบชิงชนะเลิศ ร่วมลุ้นผลการประมูลสุดยอดเมล็ดกาแฟพิเศษไทยสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน Thailand Coffee Fest 2025 เตรียมตัวให้พร้อม ลงทะเบียนเข้างานล่วงหน้าได้ที่ https://register.thailandcoffeefest.org/ แล้วพบกันได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 2025 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ IMPACT Exhibition Center, Hall 5-8 เมืองทองธานี เข้างานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของงานได้ที่ https://www.facebook.com/ThailandCoffeeFest และhttps://www.thailandcoffeefest.org