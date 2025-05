SEGA จับมือ Red Bull เปิดตัวแคมเปญ "Racing Around The World"

Sonic the Hedgehog ยังเป็นพันธมิตรกับ Red Bull ซึ่งเป็นบริษัทเครื่องดื่มระดับโลก และ Brandon Semunuk นักแข่งแรลลี่และจักรยานเสือภูเขาชื่อดังระดับโลก เพื่อเฉลิมฉลองการเริ่มต้นแคมเปญ Racing Around The World พร้อมปล่อยวิดีโอพิเศษที่เปิดตัวรถแรลลี่ Red Bull ที่ประดับด้วยสติกเกอร์ Sonic the Hedgehog“ก่อนที่ผมจะได้นั่งในรถแข่งของจริง ผมเคยเล่นเกมแข่งรถ Sonic the Hedgehog หรือเกมที่เกี่ยวกับความเร็ว นั่นคือจุดเริ่มต้นในการแข่งรถของผม ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยพิกเซลและคอนโทรลเลอร์ แต่ความหลงใหลในความเร็วนั้นเกิดขึ้นจริงตั้งแต่วันแรก”กล่าว “การได้ร่วมงานกับ SEGA ในโปรเจ็กต์นี้เป็นเหมือนการเติมเต็ม ในการส่งมอบประสบการณ์การแข่งรถไปสู่มือของผู้คนมากขึ้น ในลักษณะเดียวกับที่เป็นเริ่มต้นสำหรับผม”ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแคมเปญ "Racing Around The World" ได้ที่ https://www.sega.com/sonic-the-hedgehog/racing-around-the-world และแฟนเพจ Sonic The Hedgehog SEA