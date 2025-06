"Thailand Coffee Fest 2025" ยกระดับกาแฟไทย ชูแนวคิด "Drink Better Coffee" ดีขึ้น เพื่อเรา เพื่อโลก

เตรียมพบกับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของเทศกาลกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในวาระพิเศษ ครบรอบ 10 ปี กับแนวคิดที่ชวนคนทั้งวงการกาแฟมาร่วมกันตั้งเป้าหมายใหม่ วางวิสัยทัศน์ร่วมกัน และดื่มกาแฟที่ “ดีขึ้น” ไม่ใช่แค่ในรสชาติ แต่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและโลกจากการเริ่มต้นในปี 2559 บนพื้นที่ 4,800 ตารางเมตร ในวันนี้ Thailand Coffee Fest เติบโตจนกลายเป็นเวทีระดับภูมิภาค ที่ใช้พื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 300 ราย และผู้เข้าร่วมงานจากกว่า 58 ประเทศทั่วโลก พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายใหม่ในการเป็นหนึ่งใน Coffee Destination ระดับโลก ที่คนกาแฟต้องปักหมุดไว้ในปฏิทินทุกปีกล่าวว่า 10 ปีที่ผ่านมา คือช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และลงมือทำร่วมกันของผู้คนในห่วงโซ่กาแฟไทย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการยกระดับคุณภาพกาแฟไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ และเป็นแรงขับเคลื่อนที่แท้จริงของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม“เราพิสูจน์แล้วว่า กาแฟไทยมีศักยภาพไม่แพ้ใครในโลก ทั้งในแง่คุณภาพ ความยั่งยืน และการสร้างคุณค่าร่วมในชุมชน 10 ปีแรก เราเรียนรู้และลงมือทำร่วมกัน แต่ 10 ปีถัดไป...เราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบให้กาแฟไทยกลายเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้จริง”ปัจจุบัน คนไทยดื่มกาแฟเฉลี่ย 1.7 แก้วต่อคนต่อวัน ในปี 2568 นายกสมาคมกาแฟพิเศษไทย ประเมินว่า ภาพรวมมูลค่าตลาดกาแฟไทยอยู่ที่ 65,000 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ากาแฟพิเศษไทยประมาณ 30,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 46% ของมูลค่าตลาดกาแฟทั้งหมดในประเทศไทย และภาพรวมของตลาดกาแฟพิเศษไทยมีการเติบโตต่อเนื่องสูงถึง 15% ต่อปีสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความนิยมบริโภคกาแฟพิเศษมากขึ้นด้วยความโดดเด่นของรสชาติ ประสบการณ์ รวมถึงค่านิยมการให้คุณค่าของกาแฟพิเศษที่ไม่ได้มีดีแค่รสชาติที่ดี แต่ต้องมาจากแหล่งปลูกที่ดี ขณะเดียวกัน ร้านกาแฟก็หันมาจำหน่าย และสร้างสรรค์เมนู Specialty Coffee มากขึ้นด้วยสิ่งที่ทำให้กาแฟพิเศษแตกต่างจากการเป็นเพียงสินค้า คือ คุณค่าที่เกิดจากระบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน ทั้งผู้ปลูก ผู้คั่ว ผู้เสิร์ฟ และผู้ดื่มหลายพื้นที่ต้นน้ำในประเทศไทยที่เคยเผาป่าเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว หรือเผาพื้นที่ว่างเปล่าเพื่อทำการเกษตร กลับกลายเป็นแหล่งปลูกกาแฟพิเศษที่สร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกร ขายได้ราคาดีกว่าเดิมหลายเท่า และที่สำคัญคือ ไม่ต้องทำลายป่าอีกต่อไป การปลูกกาแฟใต้ร่มเงาของป่า ทำให้ป่ายังอยู่ ดินยังสมบูรณ์ และระบบนิเวศยังคงทำงานต่อไปกาแฟพิเศษจึงไม่เพียงสร้างผลผลิตที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เสริมความมั่นคงให้เกษตรกร และสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่กลับมาทำงานกับบ้านเกิดด้วยวิธีคิดใหม่“คุณค่าที่แท้จริงของกาแฟพิเศษอยู่ที่ความเข้าใจและความเชื่อมโยงของผู้คนทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรที่เริ่มเข้าใจรสนิยมของผู้บริโภค ร้านกาแฟที่หันมาให้ความสำคัญกับแหล่งที่มา หรือผู้บริโภคที่อยากรู้ว่าเบื้องหลังเมล็ดกาแฟคือใคร Thailand Coffee Fest ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมจิ๊กซอว์เหล่านี้เข้าด้วยกัน จนเกิดเป็น ecosystem ที่แข็งแรง และมีเป้าหมายร่วมกันคือกาแฟที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน”กล่าวเสริมว่า ไฮไลต์กิจกรรมงานปีนี้ จะชวนทุกคนดื่มด่ำไปกับกาแฟ และอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกันกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย:เวทีหลักของงาน เป็นพื้นที่ดำเนินกิจกรรมอย่างพิธีเปิดงานเป็นทางการ, พิธีการมอบรางวัลเกษตรกรผู้ชนะการประกวด Thai Specialty Coffee Awards ประจำปี 2025, ร่วมลุ้นผลการประมูลสุดยอดกาแฟพิเศษไทย, เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ อัปเดตเทรนด์ในแวดวงอุตสาหกรรมกาแฟไทยหลากหลายหัวข้อทั้ง Agriculture, Business, Enviorment, Technical เป็นการประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ หรือแชมป์เวทีการแข่งขันกาแฟระดับโลก, การแข่งขัน Thailand Es Yen Championship 2025 รอบชิงชนะเลิศ และกิจกรรมน่าสนใจอีกมากมายโซนพบปะผู้คนในวงการกาแฟหลากหลายแขนง, บูทกิจกรรมของสมาคมกาแฟพิเศษไทย (Specialty Coffee Association of Thailand), นิทรรศการ Hall of Famers 10 เกษตรกรต้นแบบ ที่เรายกย่อง, ที่นำเสนอกาแฟรางวัลจากการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟพิเศษไทยประจำปี 2025 พร้อมชมการแข่งขัน Thailand Es Yen Championship รอบ Semi-finalจากตัวแทนผู้ผ่านเข้ารอบจาก 4 ภาคทั่วประเทศเวที Thailand Coffee Championships 2026 การแข่งขันระดับประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการกาแฟ กับการเฟ้นหาสุดยอดบาริสต้าตัวแทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันต่อในเวทีระดับโลก อย่าง World Coffee Championships 2026 ซึ่งในงานจะมีการแข่งขันย่อย ได้แก่ Thailand National Barista Championship และ Thailand National Brewers CupChampionshipโซนที่พาแชมป์และฟาร์มกาแฟจากหลากหลายประเทศทั่วโลก อาทิ Martin Woelfl : World Brewers Cup Champion 2024 จาก Austria, Matt Winton : World Brewers Cup Champion 2021จาก Switzerland, Anthony Douglas : World Barista Champion 2022 จาก Australia, Borum Um : World Barista Champion 2023 จาก Brazil, Sherry Hsu : World Brewers Cup Champion 2022 จาก South Korea และ Champion คนอื่น ๆ อีกกว่า 10 ประเทศมาแลกเปลี่ยน นำเสนอและสื่อสารวัฒนธรรมการดื่มกาแฟจากหลากหลายมุมโลกซนพิเศษใหม่ล่าสุดจากสมาคมกาแฟพิเศษ (Specialty Coffee Association – SCA) ที่จะพาคนรักกาแฟเข้าใกล้โลกของกาแฟพิเศษมากยิ่งขึ้น ผ่านการลิ้มรส เรียนรู้ และทำความเข้าใจเบื้องหลังรสชาติและคุณค่าอันซับซ้อนของกาแฟพิเศษ โดยภายในเลานจ์จะได้พบกับแชมป์และผู้เข้ารอบการแข่งขันกาแฟระดับโลกจากหลากหลายประเทศ และผู้ผลิตกาแฟเจ้าของรางวัล Cup of Excellence จากประเทศไทยที่มาร่วมเสิร์ฟกาแฟด้วยตัวเอง พร้อมกิจกรรม Coffee Value Assessment (CVA) ให้ผู้ร่วมงานได้ลองประเมินรสชาติด้วยเครื่องมือใหม่ล่าสุดของวงการ ถ่ายรูปสนุก ๆ กับกำแพง “Make Coffee Better” และพบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา สมาชิก และกิจกรรมของ SCA ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงงาน World of Coffee Bangkok 2026 งานแสดงสินค้าครั้งแรกในเอเชียของ SCA ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีล่วงหน้าได้ที่ https://register.thailandcoffeefest.org/ เพราะ “กาแฟที่ดี” ไม่ได้เปลี่ยนแค่รสชาติในถ้วย แต่มันเปลี่ยนชีวิต เศรษฐกิจ ป่าเขา และอนาคตของโลกได้จริง