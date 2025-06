เปิดโอกาสสู่ตลาดโลก! โครงการ "Empowering Thai Women Entrepreneurs in the Global Market (Focus on Austria)" เชิญชวนผู้ประกอบการสตรีไทยสมัครร่วมฟรี!

โครงการ “Thailand Female Business Leader Program: Empowering Thai Women Entrepreneurs in the Global Market (Focus on Austria)” เปิดรับสมัครผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการสตรีที่ต้องการยกระดับความสามารถในการทำธุรกิจสู่เวทีโลก โดยมุ่งเน้นตลาดประเทศออสเตรียเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสตรี SMEs และ MSMEs ในประเทศไทย พัฒนาศักยภาพผ่านการอบรมเข้มข้น พร้อมเวทีนำเสนอแผนธุรกิจ เพื่อลุ้นเป็นตัวแทนเดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรียสมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 มิถุนายน 2568 เวลา 15:00 น.รับจำนวนจำกัดสนใจสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน QR Code หรือ สอบถามได้ที่ https://forms.gle/9YjWLNfz4FVWVWK9A 083-514-9369 (คุณพรทิพย์ วัฒนจันทร์)099-219-3509 (คุณวลัยภรณ์ รัตนคุรุพร)porntip9928@gmail.comwww.itd.or.thFacebook: ITD SHE Commerceเจ้าภาพโครงการโดย:สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)ADVANTAGE AUSTRIAUN Womenพันธมิตรโครงการ: CIP Valueร่วมเป็นหนึ่งในพลังหญิงไทยที่พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจสู่เวทีโลก!