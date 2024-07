เปิดตัวโฆษณาใหม่ “สุขทันที...ที่เมืองน่าเที่ยว” เที่ยวเมืองไทยไปกับ “แอลลี่ – PROXIE”

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : AmazingThailand, Official LINE: Amazing Thailand และ Youtube : Amazing Thailand หรือ โทร. 1672 Travel Buddy

ชวนคนไทยออกไปสุขทันทีที่ได้ไปใช้เวลาท่องเที่ยวกับคนที่รักและสิ่งที่รัก กับแคมเปญดึงตัวท็อปแห่งวงการ T-POP อย่างสาวน้อยเสียงใสและบอยกรุ๊ปมากความสามารถ 6 หนุ่มร่วมเสิร์ฟความสุขพร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ชูแนวคิด 5 Must Do in Thailand สร้างประสบการณ์การเดินทางด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีตอบสนองพฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยว่า “ททท. ขานรับนโยบายของรัฐบาลที่วางเป้าหมายให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และพลิกฟื้นการท่องเที่ยวไทยสู่มิติใหม่ โดยให้ความสำคัญกับตลาดในประเทศเป็นหลัก ททท. จึงได้เดินหน้าทำการตลาดเชิงรุกผ่านแคมเปญ “สุขทันที...ที่เมืองน่าเที่ยว” เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองรอง หรือที่เรียกว่าเมืองน่าเที่ยวทั้ง 55 จังหวัด ทั่วไทย ผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งใช้ Digital Platform เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยว เพื่อสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าประทับใจและแตกต่าง อันจะนําไปสู่การสร้างรายได้ฐานราก ก่อเกิดเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มั่งคงอย่างยั่งยืน”สำหรับแนวทางในการส่งเสริมการตลาดเชิงรุก ททท. ใช้กลยุทธ์เชื่อมโยงเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยวทั่วประเทศ โชว์เสน่ห์อัตลักษณ์ไทย กระตุ้นให้เกิดไฮซีซั่นด้านการท่องเที่ยวไทยตลอดปีผ่านแคมเปญนำเสนอผ่านกลยุทธ์โดยดึงผู้มีอิทธิพลทางความคิดที่มีชื่อเสียงในวงการ T-POP อย่างลูกสาวแห่งชาติ แอลลี่ อชิรญา นิติพน และ 6 หนุ่มสุดฮอตจากวง PROXIE ประกอบด้วย กร วรรณไพโรจน์, โชกุน-ปวริศร์ ศรีชัยชนะ, อองรี-ออสการ์ เอ็ดเวิร์ด วัตราเศรษฐ์, กัน-รัชชานนท์ เรือนเพ็ชร์, วิคเตอร์-วรเมธ กอนุประพันธ์ และ คิม-ปัณณธร จิรศาสตร์ ตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่จะมาชวนสร้างแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวเมืองไทย ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ ในแนวคิด 5 Must Do in Thailand ได่แก่: ต้องชิม อิ่มอร่อยอาหารจานเด็ด อาหารการกินต่างๆ ทั้ง อาหารถิ่น Street food Fine dining และ Cooking class: ต้องลอง กิจกรรมมากมายหลายหลาก กีฬาต่างๆ อาทิ มวยไทย ปั่นจักรยาน พายเรือ วิ่งเทรล บริการต่างๆ อาทิ สปา: ต้องซื้อ ของกินของฝากล้ำค่า น่าซื้อหา สินค้าโอทอป อัญมณี หัตถกรรม งานศิลปะ และวัตถุมงคล: ต้องแสวงหา แหล่งท่องเที่ยว Unseen ถิ่นน่าเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติวัฒนธรรม และ แหล่งท่องเที่ยวประเภท Man made: ต้องชม ละลานตาการแสดงวัฒนธรรมนาฏศิลป์ ละคร ลิเก คาบาเลต์โชว์ คอนเสิร์ต โชว์ตระการตา การแสดงวัฒนธรรม เทศกาล / งานดนตรีระดับโลก ฯลฯนอกจากนี้ ททท. กำลังดำเนินการรวบรวมคลังข้อมูล ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว โดยแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มจังหวัด คัดเฉพาะไฮไลท์สถานที่อันซีน อาหารรสเด็ด รวมสถานที่เวิร์กช็อป รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของคนยุคใหม่ พร้อมมีคอนเทนต์กิจกรรมให้ร่วมสนุกพร้อมชิงของรางวัลมากมาย โดยจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเร็ว ๆ นี้#######################