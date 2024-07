ททท. เปิดตัวกิจกรรม Amazing Thailand Passion Ambassador เชิญชวนทุกคนมาร่วมสร้างสรรค์ Content และร่วมเป็น Ambassador ด้านการท่องเที่ยว

เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ และเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ผ่านการสร้างสรรค์เนื้อหา (Content) ส่งมอบประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยว โดยมี นางสาวชนิดา คล้ายพันธ์ Head of Public Policy – TikTok, Thailand นางสาวกนกกุล ช้างพันธ์ Associated Director - Marketing Klook Thailand และ นายปิติภัทร์ โง้วประสิทธิ์ Influencer เจ้าของช่องเที่ยวสุดตัว เข้าร่วมแถลงข่าว ณ ออฟฟิศ TikTok อาคาร Park Silom กรุงเทพมหานครผู้ว่าการ (ททท.) กล่าวว่า การจัดกิจกรรม Amazing Thailand Passion Ambassador ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยผลักดันให้ประเทศไทยสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ในภูมิภาค และสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั้ง 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย โดยนับเป็นหนึ่งในแนวทางการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก โดยใช้การตลาด Marketing 6.0 ของกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด เพื่อสร้างสรรค์เนื้อหากิจกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการนำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่สามารถมอบประสบการณ์และข้อมูลด้านการท่องเที่ยว และดึงดูดให้ผู้ติดตามและนักท่องเที่ยวมีความต้องการออกเดินทางตาม และก่อให้เกิดรายได้สู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อมขณะเดียวกัน การดำเนินงานในครั้งนี้ยังตอบโจทย์ PASS ในส่วนของ Partnership 360 โดยได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์ม TikTok และ KLOOK เพื่อ Accelerate Access to Digital World จากความสำคัญของเทคโนโลยีออนไลน์ที่ส่งผลต่อนักท่องเที่ยว และส่งเสริม Sub-culture Movement ที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มวัฒนธรรมย่อย อันได้แก่ กลุ่ม Creator ที่มีความสนใจในการทำ Content เฉพาะกลุ่มททท. จึงได้ร่วมมือกับ TikTok Thailand ในการเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมยกระดับการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว ผ่านกิจกรรม Amazing Thailand Passion Ambassador เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมออกเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกัน เพียงสร้างสรรค์ VDO Content การท่องเที่ยวในรูปแบบ Meaningful Travel มอบประสบการณ์ที่มีความหมาย โพสต์คลิปวิดีโอ ลง TikTok ส่วนตัว พร้อมติดแฮชแท็ก #AmazingThailandPassionAmbassador #AmazingThailand และ #PassionAmbassador และเปิดเป็นสาธารณะ เพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลมากมายจากโครงการ มูลค่ารวมกว่า 2,000,000 บาทนอกจากนี้ ททท. ยังได้ร่วมมือกับบริษัท คลูก เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย บนแพลตฟอร์มคลูก (Klook) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซด้านการเดินทางท่องเที่ยว ที่มอบความสุขและประสบการณ์ดี ๆ ให้แก่นักเดินทาง ผ่านการมอบสิทธิพิเศษส่วนลดมากมาย จากสถานประกอบการชั้นนำ และหลากหลายประเภทการท่องเที่ยว ทั้ง 5 ภูมิภาค เพื่อเพิ่มการใช้จ่ายทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวให้สูงขึ้น และมุ่งส่งมอบประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยวHead of Public Policy – TikTok, Thailand กล่าวว่า ที่ผ่านมาทาง TikTok ได้ให้ความร่วมมือกับ ททท. มาอย่างต่อเนื่อง โดย TikTok เป็นแพลตฟอร์มอันดับ 1 ซึ่งครีเอเตอร์บนแพลตฟอร์ม Tiktok สามารถจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใช้ได้ โดยสำหรับโครงการ “Amazing Thailand Passion Ambassador” นี้ TikTok ยินดีที่จะดึง Top Creators มาช่วยประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จัก และเชิญชวนชาวไทยมาร่วมกันเป็น Ambassador ด้านการท่องเที่ยว ผ่านการทำคอนเทนต์บนแพลตฟอร์ม TikTok ซึ่งมีเครื่องมือในการทำคอนเทนต์ที่เข้าใจง่ายสำหรับมือใหม่ เพื่อให้ทุกคนสามารถร่วมถ่ายทอด Creative Culture ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยไปด้วยกันAssociated Director - Marketing Klook Thailand กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรม Amazing Thailand Passion Ambassador จะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ และส่งมอบประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยว โดยในส่วนของคลูกได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านการมอบสิทธิพิเศษ ส่วนลด 10% เมื่อจองโรงแรมและรถเช่าขั้นต่ำ 2,000 บาท โดยมีส่วนลดสูงสุด 500 บาท และส่วนลด 12% เมื่อจองกิจกรรมท่องเที่ยวทั่วไทย ขั้นต่ำ 1,500 บาท ลดสูงสุด 300 บาท ทั้งนี้ได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่นำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ให้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนมากกว่า 150 ราย อาทิ โรงแรมในเครือเซ็นทารา, โรงแรมเครือดุสิต, Thai Rent A Car, Chic Car Rent, เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, Let's Relax Spa, โป่งแยง จังเกิ้ล โคสเตอร์ ซิปไลน์, ปราสาทสัจธรรม, สวนน้ำ โคลัมเบีย พิคเจอร์ส อควาเวิร์ส, สวนนงนุช, มหานคร สกายวอล์ค, ซาฟารีเวิลด์ เป็นต้นททท. เชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรม “Amazing Thailand Passion Ambassador” ในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการรับรู้ และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว ผ่านการสร้างสรรค์เนื้อหาจาก Creator ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว เพื่อสร้างประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าประทับใจ อีกทั้งยังเป็นการส่งต่อความต้องการในการออกเดินทางท่องเที่ยวของผู้ติดตาม หรือผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้สู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อไป