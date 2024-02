สาวก “One Piece” ห้ามพลาด! ชวนมาร่วมผจญภัยครั้งใหญ่ใน “The GREAT ERA of PIRACY”

โดยงานจะจัดขึ้นที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์กลางของคนไทยและนักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติ อีกทั้งยังเดินทางมาได้สะดวก จึงเหมาะสำหรับการเป็นพื้นที่จัดงานนิทรรศการระดับโลก อย่าง One PieceExhibition Asia Tour (Thailand) ณ ชั้น 8 โซน CentralWorld Live ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 12 พฤษภาคม 2567เหล่าแฟนๆ ของวันพีซและกลุ่มผู้รักการผจญภัยจะได้พบทั้งความบันเทิงและความสนุกสนานมากมาย กับการร่วมผจญภัย ภายในงาน ไม่ว่าจะเป็น วันพีซในธีมคาเฟ่ (One Piece Theme Cafe) และโซนจําหน่ายสินค้าที่ระลึก ท่านจะได้พบกับ การจําหน่าย สินค้าสุดพิเศษที่ผลิตขึ้นมาจำนวนจํากัด การแจกของรางวัล หรือเมื่อซื้อเครื่องดื่มก็สามารถร่วมลุ้นของสะสมได้สาวกของกลุ่มหมวกฟาง สามารถซื้อบัตรได้จากช่องทางเหล่านี้1. ตั้งแต่วันนี้ - 12 พฤษภาคม 2567 สามารถสั่งซื้อได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ (https://www.thaiticketmajor.com/performance/one-piece-the-great-era-of-piracy-exhibition-asia-tour.html)2. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 12 พฤษภาคม 2567 บริเวณจุดขายบัตรที่นิทรรศการวันพีช ในโซนเซ็นทรัลเวิลด์ไลฟ์ ชั้น 8โดยตั๋วเข้าชมนิทรรศการจะแบ่งออกเป็น 3 ราคาดังนี้1. ตั๋ว Fast Track Tickets (สิทธิเข้างานแบบช่องทางพิเศษ) จะได้รับตั๋วโฮโลแกรมที่ออกแบบมาพิเศษ (สุ่มจับ 1 แบบต่อตัว 1 ใบ) สินค้าที่ระลึกอะคริลิคที่ออกแบบมาเพื่อประเทศไทยเท่านั้น และช่องทางการเข้าชมแบบพิเศษ (Fast Track)ในราคาเพียง 1,990 บาท2. ตั๋วสำหรับบุคคลทั่วไป ที่จะได้ลุ้นจับตัวโฮโลแกรมสุดพิเศษ (สุ่มจับ 1 แบบต่อตั๋ว 1 ใบ) ในราคา 749 บาท3. ตั๋วนักศึกษา (อายุไม่เกิน 24 ปี) และผู้สูงวัย (อายุเกิน 60 ปี) ที่จะได้ลุ้นจับตั๋วโฮโลแกรมสุดพิเศษ (สุ่มจับ 1 แบบต่อตั๋ว 1 ใบ) ในราคา 428 บาทภายในงานทุกคนจะได้มาสัมผัสกับประสบการณ์สุดประทับใจ เริ่มตั้งแต่การติดตั้งแอปพลิเคชั่น One Piece GREAT ERA of PIRACY จาก QR Code ที่มีอยู่ตามจุดต่างๆ ภายในงาน แอปพลิเคชั่นจะเก็บเงินรางวัลเป็นสกุล BERRY ทั้งหมดที่คุณได้รับในระหว่างการผจญภัยภายในโซนต่าง ๆ เช่น• We are Straw Hat’s Crew – Motion Sensor Game• Break Through Enies Lobby – Technical Skill Game• Defending Fish-Man Island – AR Game• The Colosseum Tournament – AR Game• Battle of the Mirror World – AR Gameนักผจญภัยที่เดินทางไปในโซนต่างๆ ภายในนิทรรศการ One PieceExhibition Asia Tour (Thailand) จะได้พบกับโมเดลหุ่นตัวละคร FRP, ร่วมสัมผัสบรรยากาศและถ่ายภาพไปกับฉากต่างๆ จาก อนิเมะ One Piece, ประสบการณ์ พิเศษในการชมภาพยนตร์ ตอนพิเศษที่ทำขึ้นมาเพื่อนิทรรศการนี้โดยเฉพาะ, Interactive เกมส์ และเข้าถึงความรู้สึกไปกับนิทรรศการในโซนสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุด ทุกคนจะได้เดินเข้าไปพบกับความคึกคักของ ถนน WANO เพื่อเข้าร่วมไปกับ ฉากการต่อสู้ที่ไม่เหมือนใครระหว่าง ลูฟี่และไคโต ขณะที่ใช้ทักษะและโชคของท่านไปกับบูธเกมต่างๆ ภายในโซนนี้ เพื่อเพิ่มคะแนนเบรีของคุณ ด้วยการซื้อโทเค็นเกมในราคา 30 บาท สำหรับ 1 โทเค็น หรือ 100 บาท สำหรับ 4 โทเค็นพิเศษสุดๆ นักผจญภัยทุกท่านต้องไม่พลาดที่จะแวะถ่ายรูปกับ ลูฟี่ในร่างเกียร์ 5 ขนาด 7 เมตร ที่ยังไม่เคยนําออกนอกประเทศญี่ปุ่นมาก่อน วันพีชธีมคาเฟ่ และโซนสินค้าที่ระลึก ที่เต็มไปด้วยสินค้ามากมาย และกิจกรรมต่างๆ ภายในงานมีการจําหน่ายสินค้าที่ผลิตมาจำนวนจํากัด รวมไปถึงสินค้าต่างๆของ One Piece ในราคาพิเศษ เหมาะกับทุกท่าน พร้อมพบกับถุง Shopping Bag ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ทางเราผลิตมาแบบจำนวนจํากัด ร่วมลุ้นไปกับแก้ว เครื่องดื่มที่ในทุกใบจะมีเซอร์ไพรส์ให้ลุ้นของสะสมแบบจำนวนจํากัดจากวันพีซธีมคาเฟ่ในขณะที่ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับแกงกะหรี่ญี่ปุ่น สูตรอาหารธีมวันพีช และของว่างมากมายหลายชนิดสำหรับงานนิทรรศการ One Piece The GREAT ERA of PIRACY Exhibition Asia Tour (Thailand) จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 12 พฤษภาคม 2567 ณ ชั้น 8 โซน CentralWorld Live ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์