กรุงไทยนำเสนอ 5 หุ้นไลฟ์สไตล์ระดับโลก เทรด 7 ก.พ.นี้

เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทยได้เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการจัดการทางการเงินอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ล่าสุด เตรียมเสนอขาย DRx ใหม่ อ้างอิงหุ้นไลฟ์สไตล์จากสหรัฐอเมริกา จำนวน 5 หลักทรัพย์ โดยคัดเลือกบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง และให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ได้แก่AMZN80X (Amazon DRx) บริษัทเทคโนโลยีและ e-Commerce ยักษ์ใหญ่ในสหรัฐฯ ผู้ประกอบธุรกิจสตรีมมิ่งและ AI ระดับโลก META80X (Meta Platforms DRx) เจ้าแห่งโซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มชื่อดังอย่าง Facebook Instagram และ WhatsApp SBUX80X (Starbucks DRx) ผู้พลิกวัฒนธรรมการดื่มกาแฟ ที่จำหน่ายกาแฟ อาหาร และเครื่องดื่มอื่นๆ ในสาขามากกว่า 30,000 แห่งในกว่า 80 ประเทศทั่วโลก NFLX80X (Netflix DRx) ผู้ให้บริการความบันเทิงสตรีมมิ่งวิดีโอและผู้ผลิตคอนเทนต์ยอดนิยม เช่น One Piece และ The Crown BKNG80X (Booking Holdings DRx) ผู้นำแพลตฟอร์มออนไลน์ในการจองที่พัก เที่ยวบิน รถเช่า ร้านอาหารระดับโลกอย่าง Booking.com Agoda และ Priceline โดย DRx ทั้ง 5 หลักทรัพย์ใหม่นี้จะเปิดให้ทำการซื้อขายพร้อมกันในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 20.00-04.00 น. บนกระดานซื้อขาย DRx ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องจองซื้อทั้งนี้ การเสนอขาย DRx ในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงหุ้นสหรัฐอเมริกาที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง รวมทั้งเป็นการเปิดประตูบานใหม่ให้ผู้ลงทุนในการซื้อขาย 7 หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่เป็นเมกะเทรนด์ของโลก หรือ Magnificent Seven ครบทั้ง 7 บริษัท ได้แก่ แอปเปิล (AAPL80X) เทสลา (TSLA80X) ไมโครซอฟท์ (MSFT80X) อัลฟาเบท (GOOG80X) เอ็นวิเดีย (NVDA80X) อเมซอน (AMZN80X) และเมต้า (META80X) ได้อย่างสะดวก ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ต้องเปิดบัญชีพอร์ตหุ้นต่างประเทศ แต่ยังคงได้รับผลตอบแทนเสมือนกับทำการลงทุนซื้อขายหุ้นต่างประเทศโดยตรง"จากความสำเร็จของการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR / DRx) ในปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของนักลงทุนไทยที่มีความสนใจในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทั้งฝั่งจีนและสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนผู้ลงทุนถือครอง DR และ DRx ที่ออกโดยธนาคารกรุงไทย มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) ประมาณ 4,500 ล้านบาท"