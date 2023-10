เช็คลิสต์สุดยอดอนิเมะมาแรงบน iQIYI (อ้ายฉีอี้)

เข้าสู่ช่วงปิดเทอมแล้ว เป็นเวลาที่น้องๆ หนูๆ ได้พักผ่อนกับการเรียนตลอดทั้งเทอม iQIYI (อ้ายฉีอี้) แพลตฟอร์มที่มีอนิเมะพากย์ไทยที่เยอะที่สุดในโลก ขอรวบรวมอนิเมะคุณภาพเยี่ยมที่เด็กดูได้ ผู้ใหญ่ดูดี ที่มีทั้งแนวสืบสวน , คอเมดี้ , ไซไฟ รวมถึงแอ็กชัน จะมีเรื่องอะไรกันบ้างนั้นตามไปดูกันเลยเปิดมาเรื่องแรกด้วยอนิเมะญี่ปุ่นมาแรงในขณะนี้ SPYxFAMILY เรื่องราวของสายลับหนุ่มหน้าตาดีที่ได้รับภารกิจ “ให้สร้างครอบครัวภายในหนึ่งสัปดาห์และต้องแทรกซึมเข้าไปในโรงเรียนแห่งหนึ่งให้ได้” ด้วยภารกิจที่เขาได้รับมอบหมาย เขาได้เจอหญิงสาวเป้าหมายที่ต้องสานสัมพันธ์เป็นภรรยา แต่เธอดันเป็นนักล่ามือฉมังที่ปกปิดตัวตนอยู่ การสร้างครอบครัวอย่างสมบูรณ์จะต้องมีเด็ก เขาจึงไปรับเด็กกำพร้ามาเลี้ยงดู แต่หนูน้อยคนนี้มีพลังพิเศษที่สามารถอ่านใจคนได้ งานนี้ต่างฝ่ายต่างต้องปกปิดตัวตนของกันและกัน ความชุลมุนวุ่นวายจึงได้บังเกิดขึ้น งานนี้จะมีใครโป๊ะโดนจับได้ และสปายของเราจะทำภารกิจสำเร็จหรือไม่ มาร่วมลุ้นความสนุกๆ แบบฉบับพากย์ภาษาไทยได้บนแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ เว็บไซต์ www.iQ.comภาคหมู่บ้านช่างตีดาบ (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc)ต่อกันด้วยอนิเมะที่ทุกคนทั่วทั้งโลกตั้งตารอกับการกลับมาอีกครั้งของแก๊ง 3 เกลออย่าง ทันจิโร , เซนอิทซึ และอิโนะสุเกะใน ดาบพิฆาตอสูร ภาคหมู่บ้านช่างตีดาบ (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc) ที่ตอนนี้ได้ดำเนินมาถึงซีซันที่ 3 แล้ว กับการสานต่อเรื่องราวเมื่อทันจิโร่เดินทางมาที่หมู่บ้านช่างตีดาบ เพื่อนำดาบของตัวเองไปซ่อมแซม แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เมื่อจู่ๆ ก็มีอสูรปริศนาบุกมาโจมตีหมู่บ้าน ทันจิโร่และพรรคพวกจึงต้องเข้าเผชิญหน้ากับเหล่าอสูรสุดแกร่งอีกครั้ง การต่อสู้ครั้งใหม่ของเขาจึงเริ่มต้น ซึ่งบอกได้เลยว่าภาคนี้จัดเต็มกับฉากแอ็กชันและฉากการต่อสู้อย่างมาก เป็นอีกภาคที่แฟนๆ รับชมแล้วจะต้องชอบและหลงรักอย่างแน่นอน สำหรับแฟนๆ ชาวไทย iQIYI (อ้ายฉีอี้) ขอมอบประสบการณ์การรับชมแบบเหนือชั้นกับ ดาบพิฆาตอสูร ภาคหมู่บ้านช่างตีดาบ ทั้งซับไทยและพากย์ไทย เพื่อแฟนๆ ชาวไทยโดยเฉพาะ สามารถรับชมครบทุกตอน ได้บนแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ เว็บไซต์ www.iQ.comAttack on Titan The Final Season Part 3 (ครึ่งแรก)ตามมาด้วยอนิเมะระดับตำนานอย่าง ผ่าพิภพไททัน (Attack on Titan) กับเรื่องราวของ เอเรน เยเกอร์ เด็กหนุ่มที่ต้องเสียแม่ไปจากเหตุการณ์ไททันบุกเข้าทำลายวอลล์มาเรียในเขตชิกันชินา เอเรน มิคาสะ และอาร์มิน เข้าศึกษาที่โรงเรียนทหาร รุ่นที่ 104 เพื่อตั้งเป้าหมายจะเป็นเหล่าสำรวจ ออกไปสู้รบกับไททัน และออกไปดูโลกภายนอกกำแพง เวลาผ่านมาเกือบห้าปี หลังจากเหตุการณ์ที่ไททัน 60 เมตรบุกทลายวอลล์มาเรีย ทำให้มนุษย์ชาติต้องถอยร่นไปยังวอลล์โรเซ วันหนึ่ง ไททันตัวเดิมได้บุกเข้ามาอีกครั้ง และบุกเข้าทำลายวอลล์โรเซทางเขตทรอสทำให้ไททันบุกเข้ามากวาดล้างมนุษย์อีกครั้ง ประจวบเหมาะกับที่ทหารหน่วยสำรวจได้ออกไปสำรวจนอกกำแพงในระหว่างนั้นพอดี ทำให้ทหารฝึกหัดทุกหน่วยได้รับคำสั่งให้ออกกวาดล้างไททัน และคุ้มครองให้ประชาชนทุกคนหนีไปยังวอลล์ชีนา กำแพงชั้นสุดท้ายให้ได้ ในเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ทหารฝึกหัดจำนวนมากต้องเสียชีวิตลงมากมาย รวมทั้งเอเรนที่ถูกไททันกินเข้าไปเพื่อช่วยเหลือเพื่อนของเขาอาร์มิน แต่เอเรนก็รอดตายมาได้ เพราะพลังบางอย่างที่สามารถแปลงร่างเป็นไททันที่เขาเองก็ไม่รู้ที่มาที่ไป ซึ่งตอนนี้เดินทางมาใกล้ถึงปฐมบทสุดท้ายของอนิเมะขึ้นหิ้งอย่าง Attack on Titan The Final บทสรุปของมหากาฬสงครามระหว่างมนุษย์และไททันจะเป็นอย่างไร เหล่านักสำรวจจะปราบไททันได้หรือไม่ รับชม Attack on Titan The Final Season Part 3 (ครึ่งแรก) ได้แล้ววันนี้บนแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ เว็บไซต์ www.iQ.comหากพูดถึงอนิเมะที่อยู่ในใจใครหลายคน ไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็ก วัยรุ่น หรือผู้ใหญ่คงหนีไม่พ้นอนิเมะญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งที่เป็นอนิเมะในดวงใจนั่นคือเรื่อง “ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน” ที่มีสโลแกนสุดฮิตติดหูอย่าง “ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว ถึงตัวเป็นเด็ก แต่สมองเป็นผู้ใหญ่ ชื่อของเขาคือ ยอดนักสืบจิ๋ว เอโดงาวา โคนัน” ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เป็นอนิเมะแนวสืบสวนสอบสวนจากญี่ปุ่น โดยนักวาดการ์ตูนชื่อดังอย่าง โกโช อาโอยาม่า บอกเล่าเรื่องราวของ คุโด้ ชินอิจิ หนุ่มอายุ 17 ปี ที่เป็นยอดนักสืบแม้อยู่เพียงชั้นมัธยมปลาย วันหนึ่งเขาได้ไปพัวพันกับชายชุดดำ ทำให้ถูกทำร้ายและจับกรอกยาพิษเพื่อปิดปาก แต่ยานั้นกลับทำให้เขาตัวเล็กลง กลายเป็นเด็กประถมอายุ 7 ขวบ เพื่อสืบหาความจริงและกลับสู่ร่างเดิม เขาจึงเข้าไปอยู่ที่สำนักงานนักสืบโมริ โคโกโร่ พ่อของเพื่อนสาวคนสนิท โมริ รัน และคอยช่วยสืบคดี เขาได้ก่อตั้งขบวนการนักสืบเยาวชนกับเพื่อนร่วมชั้นอย่าง โยชิดะ อายูมิ, ซึบุรายะ มิซึฮิโกะ, และ โคจิมะ เก็นตะ ในการสืบหาชายชุดดำ มาร่วมตามหาชายชุดดำและไขปริศนาไปพร้อมกันบนแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ เว็บไซต์ www.iQ.comต่อกันด้วยภาคต่อของอนิเมะที่แฟนๆ ทั่วโลกต่างรอคอยกับการกลับมาอย่าง มหาเวทย์ผนึกมาร ซีซัน 2 (Jujutsu Kaisen Season 2) ที่เล่าย้อนกลับไปในตอนที่โกะโจ ซาโตรุ เกะโท สุงุรุ และ อิเอย์ริ โชโกะ เป็นนักเรียนมัธยมปลายชั้นปีที่ 2 ทั้งสองคนได้รับภารกิจในการปกป้องริโกะ อามานาอิ เด็กสาวมัธยมคนหนึ่ง ผู้เป็น “เซโชไท (ร่างหล่อเลี้ยงดาว)” เพื่อเปลี่ยนกายเนื้อใหม่ ซึ่งเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นทุก 500 ปี โกะโจ เกะโท และโชโกะ จะต้องเข้าปะทะกับผู้ใช้คุณไสยมากหน้าหลายตาที่ถูกจ้างให้เข้ามากำจัดริโกะ นี่คือภารกิจที่พวกเขาจะต้องต่อสู้อย่างไม่ลดละกับคุณไสยชั่วร้ายและสัตว์ประหลาดที่ถูกสาปซึ่งเกิดจากอารมณ์ด้านลบของมนุษย์ ร่วมเดินทางไปกับพวกเขาได้ใน มหาเวทย์ผนึกมาร ซีซัน 2 (Jujutsu Kaisen Season 2) รับชมแบบซับไทยและพากย์ไทยได้แล้ววันนี้บนแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ เว็บไซต์ www.iQ.comปิดท้ายด้วยอนิเมะระดับตำนานของโลกอย่าง วันพีซ (One Piece) กับเรื่องราวของ มังกี้ ดี ลูฟี่ เด็กหนุ่มผู้มีความฝันที่จะเป็น"ราชาโจรสลัด" และครอบครองวันพีซ เขาบังเอิญได้กินผลปีศาจผลโกมุเข้าไป ทำให้ร่างกายมีคุณสมบัติกลายเป็นยาง ลูฟี่ได้เริ่มต้นการผจญภัยออกเรือเดินทางมุ่งหน้าสู่แกรนด์ไลน์พร้อมหมวกฟางคู่ใจที่ได้มาจากโจรสลัดผมแดงแชงคูส โดยในระหว่างที่เดินทางลูฟี่ได้รวบรวมพรรคพวกเพื่อร่วมกันตามหาสมบัติที่เรียกว่า วันพีช ซึ่งผู้ใดสามารถค้นหาและครอบครองวันพีชอยู่ ผู้นั้นก็คือเจ้าแห่งโจรสลัด ร่วมออกเดินทางผจญภัยไปกับลูฟี่และผองเพื่อนได้ใน วันพีซ (One Piece) รับชมได้บนแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ เว็บไซต์ www.iQ.com