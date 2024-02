“JAPAN EXPO THAILAND2024” รวมพลังไทย-ญี่ปุ่นสร้าง SOFT POWER กระตุ้นเศรษฐกิจแห่งชาติคนร่วมงาน 7 แสนคนตลอด 3 วันเต็ม!!!

ยังคงเป็นงานที่สร้างความสัมพันธ์ สร้างมิตรภาพ สร้างรอยยิ้ม และความสุขที่มีร่วมกัน ระหว่างประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่นกับมหกรรมงานอีเว้นท์ญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย JAPAN EXPO THAILAND 2024 ครั้งที่ 9 ในธีมงาน JOURNEY TO JAPAN มหกรรม SOFT POWER แห่งชาติ รวมพลังไทย-ญี่ปุ่น กระตุ้นเศรษฐกิจแห่งปี!!! ซึ่งตลอด 3 วันที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัส และท่องเที่ยวญี่ปุ่นหลากหลายมิติ ได้ชิม ช้อป และสัมผัสความเป็นญี่ปุ่นแบบครบวงจรทั้ง 19 โซน ที่พร้อมผลักดันมหกรรม Soft power แห่งปีกับกระตุ้นเศรษฐกิจระหว่างไทย –ญี่ปุ่นให้เดินหน้าไปพร้อมกันอย่างสวยงาม ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจ การลงทุน ร่วมมือทางด้านธุรกิจ ทั้งด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านอาหาร แฟชั่น การท่องเที่ยว การศึกษา วัฒนธรรม และความบันเทิงแบบจัดเต็มแบบเต็มอิ่มที่ผู้เข้าร่วมงานหลายแสนคนได้อิ่มเอมกับความเป็นญี่ปุ่นอย่างที่สุด!!!JAPAN EXPO THAILAND 2024 มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการสุดอลังการ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 บนเวทีใหญ่ KAZE STAGE ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากเหล่าพันธมิตร ผู้สนับสนุนงาน ศิลปินญี่ปุ่นและไทยเข้าร่วมพิธีเปิด อาทิ ฯพณฯ คุณนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่น, ยุพเรศ เอกธุระประคัลภ์ ประธานบริหารบริษัท จียู ครีเอทีฟ จำกัด, นายกองตรี พิสิษฐ์ พิพัฒน์วิไลกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, ธนรัช จงสุทธนามณี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, ยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, โทโมมิ โคบายาชิ กรรมการบริหาร บริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด, พิมพ์พร งามขจรวิวัฒน์ Asset Director (centralwOrld) and Head of Business Transformation ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล,ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์, สิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และ พรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภริยา, Mr.Kota Miura นักมวยชื่อดังชาวญี่ปุ่น, Mrs.Kei Doi,Executive Director of Japan National Tourism Organization (JNTO), Ms.Yukako Wakasugi Vice President of The Japan External Trade Organization (JETRO), Mr.Kuriyama Masayuki Director General of The Japan Foundation, Bangkok, Mr.Atsushi Shimada, President of Japanese Association in Thailand, Mr. Masazumi Gotoda, Governor of Tokushima Prefecture, Mr.Tadashi Fukuda Chairman at KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc, ฐิตพล กาญจนะ ผู้จัดการแผนกกิจกรรมส่งเสริมการขาย บริษัทโออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด, สรญา ประทุมวงษ์. ผู้จัดการ สังกัด ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)สรรวรส พุทธเจริญลาภ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด-บี บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด, วิชญ์ กิจจาทร ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน), อลิสรา ศิวยาธร ผู้บริหารโรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ, นิอร เกียรติดำรง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด, ปฎิภาณ วงษ์ชารี General Manager ไมนิจิ อคาเดมิค กรุ๊ป :ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ไมนิจิ, อวยพร พลการ กรรมการบริหาร บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), ลอล่า ยังค์ CEO บริษัท Ask Me จำกัด, ชิบุย่า ซานี่ (Shibuya Zarny) Fashion Designer, หรรษา เอกธุระประคัลภ์ Director of Siam Connection Sdn Bhd, Mr.Masahiro Saito Founder / Chairman INFINITY Communications, ณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูร, CEO บริษัท นายเลิศ ปาร์ค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และศิลปิน Pit Babe The SeriesJAPAN EXPO THAILAND 2024 ถือได้ว่าเป็นงานที่มีคอนเท้นท์และกิจกรรมญี่ปุ่นแบบครบรสทั้ง 19 โซน ที่ทำเอาผู้เข้าร่วมงานได้สุข สนุก และสัมผัสบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นครบวงจร เรียกได้ว่าเป็นการยกโลกความเป็นญี่ปุ่นมาไว้ที่ เซ็นทรัลเวิลด์ ตลอด 3 วันเต็ม ซึ่งผู้เข้าร่วมงานก็ได้รับความสุขจากเหล่าศิลปินที่ยกทัพมาสร้างความสนุก ความสุขแบบไร้ชีดจำกัดด้วยเสียงเพลง และโชว์ดีๆ ที่ทำให้ผู้เข้าร่วมงานประทับใจแบบไม่รู้ลืม!!!หลังจากพิธีเปิดบนเวที KAZE STAGE ก็มีโชว์ดีๆ จาก Special Guest คุณ SHO KURUIN (โช คิริวอิน) ตำแหน่ง Vo-Karu นักร้องนำของวงที่เป็นผู้แต่งดนตรีและเนื้อเพลงของทุกเพลง ตัวแทนจากวง Golden Bomber ที่มีเพลงติดหูอย่าง Memeshikute มาร่วมแสดงบนเวทีนี้ ร่วมด้วย AYAKA SASAKI (อายากะ ซาซากิ) ไอดอลมากความสามารถรอบด้าน ตัวแทนจากวงไอดอลชื่อดัง Momoiro CloverZ (โมโมอิโระ โคลเวอร์ ซี) ซึ่งเป็นวงที่ได้รับความนิยมในประเทศญี่ปุ่นและมีผลงานอันดับหนึ่งบนออริกอนชาร์ต ซึ่งเธอก็สามารถสะกดคนดูให้ทั้งร้อง ทั้งเต้นไปกับเธอ ด้านหนุ่มๆ BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE และ PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE โชว์เต็มสตรีม เรียกเสียงกรี๊ดดด...จากเหล่าสาวกแฟนคลับได้อย่างเต็มสตรีม!! รวมทั้งศิลปินญี่ปุ่นที่ขนความสนุกมามอบให้กับผู้เข้าร่วมงาน ทั้ง MC HISASHI YAMADA, FRUITS ZIPPER, AMEFURASSHI, CANDY TUNE, AI HAYASE, dempagumi.inc, Meme Tokyoด้านศิลปินไทยก็จัดเต็ม!!! สาวๆ BNK48 มาโชว์ความน่ารัก ความสดใสแบบเต็มพิกัดให้แฟนคลับได้มันส์กันตลอดโชว์ พร้อมเปิดตัวเทรนนี่ รุ่น 5 ที่เรียกได้ว่า สดใส น่ารักสมวัย ส่วนศิลปินสาว ม่านมุก ชดาธาร ที่ผันตัวมาทำหน้าที่ ศิลปินเดี่ยว ก็ยังครองใจแฟนคลับได้เป็นอย่างดี หนุ่มๆ วง ZOLAR และ FESSTA ก็ยังขนความหล่อและความสามารถทางด้านการร้องและการเต้นได้อย่างน่าทึ่ง!!!ด้านกลุ่มไอดอล ภายใต้ "World of Idol" ยกทัพมามอบความสุขตลอด 3 วันเต็ม!! ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นเวทีที่จัดเต็มไว้ถึง 6 เวที!!! ทั้งเวทีด้านในและเวทีด้านนอกที่ยังมอบความสุขด้วยเสียงเพลงให้กับแฟนคลับอย่างน่าชื่นชม ไม่ว่าจะเป็น 2nd Dimension, SIAMESE KITTENZ, CONEX IDOL PROJECT, HAPPYTAIL, BIZCUIT, Parallella, AKIRA KURO, DEADKAT, Blackforce, HatoBito, TerasuDanshi, Fuyubi, Kiss Kitsune, Castella, Miruku, Umeshu, KIRAKIRA ROMANCE, SORA! SORA!, YAMI YAMI, PEACH YOU, Mirai Mirai, Kylinz, The Glass Girls Trainee, NIKKO NIKKO, The Glass Girls, Euphonie☆ Sumomo, Stellagrima, Ikinari Tell Me, HatsuHana no bane, STARDUSH, Mamemono, MIScess, Ureka, Mystical, Chocolatiere และ Wisdom ที่นอกจากจะมาเดบิวต์เพลงใหม่ล่าสุด “คนน่ารัก (มักจะโสด)” แล้ว ยังเปิดตัว TRAINEE WISDOM ทั้ง 9 คนเป็นครั้งแรกอีกด้วย ส่วนหนุ่มๆ ซีรี่ส์ BoyLove จากเรื่อง KISEKI ก็พกความหล่อมาให้สาววาย แฟนด้อมได้กรี๊ดไปตามๆ กัน และที่เรียกเสียงกรี๊ดดดดลั่นเวที KAZE STAGE ต้องยกให้หนุ่มๆ จาก Pit Babe The Series ที่สร้างความฮือฮา ตั้งแต่ช่วงพิธีเปิดไปยังช่วงโชว์ที่ขนเอาความหล่อมายกทีม พร้อมกับโชว์สุดพิเศษที่เหล่าแฟนคลับร่วมฟินไปตามๆ กัน!!!ในส่วน Vtuber & Toy Zone ก็จัดเต็มไม่แพ้กัน!!! แฟนมีทติ้งจากค่าย Algorhythm Project ก็นำเอา VTuber (Virtual YouTuber) หลากหลายความสามารถ อาทิ Dacapo, Maylyn, Zenith, Solar, Karu, Poru, Magnum, Tequila พร้อม collection สะสมกับ Thailand Designer Tog มาโชว์ครบทีม พร้อมโชว์ธีมซอง "Rising Sun (หนึ่งตะวัน)" ธีมซองของงาน JAPAN EXPO THAILAND 2024 ในเวอร์ชั่นใหม่ ข้บร้องโดยยูทูปเบอร์สุดฮอต @Maylyn ROLE @Solar ROLE @Karu @Poru วายร้าย @Zenith ROLE @Dacapo ROLE Vtuber จากค่าย Algorhythm Project ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานนี้ และสร้างความประทับใจให้กับผู้ได้รับฟังเป็นอย่างมาก!!!ด้าน Travel Stage ก็คึกคักไปด้วยการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมจากญี่ปุ่น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากไม่แพ้กัน รวมทั้งโปรโมชั่นสุดพิเศษ ทั้งตั๋วเครื่องบิน ที่พัก แพ็คเกจต่างๆ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโซนที่คึกคักกันสุดๆส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ได้รับความนิยมชมชอบ ชมชื่นและคึกคักกันสุดๆ คงหนีไม่พ้นบูธของ One Piece ที่นอกจากจะมีกิจกรรมดีๆ กับการสร้างสถิติการรวมคนใส่ชุด One Piece มากที่สุดในประเทศไทย BREAK THE RECORD แล้ว ยังมีการเดินพาเหรดที่สร้างความตื่นตาตื่นใจไปพร้อมกับเหล่า COSPLAY ที่ถือได้ว่าเป็นการรวมตัวที่ยิ่งใหญ่สุดๆ โดยมี เทมส์ สรณ ขุนพลพิทักษ์ (Thames Malerose) คอสเพลย์ตัวพ่อที่สวมชุดหนึ่งในคาแร็กเตอร์ One Piece นำทีมเดินพาเหรดในกิจกรรม ONE PIECE COSPLAY PARADE OF THE YEAR 2024 ให้ว้าววว...กันไปทั่วศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กันเลยทีเดียว ซึ่งผู้ที่ชนะกับกิจกรรม “เฟ้นหานักสร้างคอนเทนต์วันพีช” ได้แก่ @pizza_movie และ @negicreator ซึ่งจะได้รับรางวัล Full package 2 รางวัล รวม มูลค่ากว่า 150,000 บาท (รางวัลละ 1 ที่นั่ง) นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้ลุ้นตั๋วเข้างาน One Piece “Great Pirate Era” Exhibition” ณ บริเวณชั้น 8 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ อีกด้วย!!!ถ้ายังไม่อิ่มเอมเรื่อง One Piece เตรียมพบกับนิทรรศการ One Piece Asia Tour (วันพีซ เอเชียทัวร์) ครั้งแรกในประเทศไทย พบกัน 14 กุมภาพันธ์ - 12 พฤษภาคม 2567 ที่เซ็นทรัลเวิลด์ไลฟ์ ชั้น 8 เวลาเข้าชมงาน 10.00น. - 21.00น. สาวกวันพีซทั้งหลาย ช่องทางการสั่งซื้อบัตร Thaiticketmajor : http://bit.ly/421IAri หรือมาซื้อได้ที่หน้างาน วันพีซ เอเซียทัวร์ ไทยแลนด์ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB: https://www.facebook.com/OnePiece25thAnniversaryAsiaTourThailand/ส่วนใครที่ชื่นชอบแฟชั่น Zarny Collection ตอบโจทย์คนรักแฟชั่นได้เป็นอย่างดี เพราะนำได้นำชุดเสื้อผ้าที่ออกแบบใน Zarny Collection มาให้เหล่านายแบบนางแบบทั้งไทยและญี่ปุ่นมาเดินโชว์ในงานนี้ ซึ่งยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับดีไซเนอร์คนไทยได้ร่วมรังสรรค์ผลงานดีๆ อีกด้วยเรื่องกิน เรื่องเรียน งาน JAPAN EXPO THAILAND 2024 ถือได้ว่าครบเครื่อง ครบครัน ครบวงจรจริงๆ เรื่องอาหารญี่ปุ่น ในงานก็จัดเต็ม เสิร์ฟทั้งอาหารคาว อาหารหวาน ขนม และเครื่องดื่มสัญชาติญี่ปุ่นให้ผู้เข้าร่วมงานได้อิ่มเอมกันตลอด 3 วันเต็ม!!! ส่วนเรื่องการศึกษา ขอบอกว่า ครบวงจร ที่เดียวจบ เรื่องญี่ปุ่นจริงๆด้านธุรกิจก็จัดเต็ม ครบรอบ 9 ปีทั้งที เรื่องธุรกิจ เรื่องงาน ทั้งธุรกิจการเงิน อสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจในด้านต่างๆ งานนี้เขาก็รวบรวมเรื่องราวสำหรับนักธุรกิจที่อยากจะต่อยอด สร้างเงิน สร้างรายได้ไปพร้อมกัน โดยเฉพาะเรื่องราวของคนรุ่นใหม่ที่อยากทำธุรกิจ กับกิจกรรม Thailand Start Up League อีกหนึ่งโปรเจคของญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ในแพ้กัน นั่นก็คือเรื่องของ Start Up มาทำในประเทศไทยที่เป็นเวอร์ชั่นของประเทศไทย เรียกได้ว่าเป็นประเทศแรก ทั้งนิสิต นักศึกษา ผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา หรือเป็นบุคคลทั่วไป STARTUPS / SMEs และ ผู้ที่ชื่นชอบสร้างสรรค์ มีแนวคิดใหม่ๆ เพื่อต่อยอดทางธุรกิจสตาร์ทอัพ ที่มีความคิดไอเดียที่กิ๊ฟเก๋ ครีเอทีฟ ในงานนี้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ที่ต้องการหาผู้ลงทุนในเชิง Start Up ทั้งด้านดิจิตัล ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้านของคาแรคเตอร์ และอื่นๆ ที่จะเปิดให้ออกไอเดียเพื่อนำเสนอ ซึ่งตัดสินโดยกรรมการผู้ทรงคุณาวุฒิ ทั้งทางฝั่งไทยและทางฝั่งญี่ปุ่น พร้อมประกาศรายชื่อผู้ชนะ Thailand Start Up League ที่จะได้ไปเยี่ยมชมงาน ICT Japan Startup League ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท ในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้!!!และที่พลาดไม่ได้!!! กับบูธของ Character & Licensing Zone จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)หรือ CEA (Creative Economy Agency) ร่วมกับ สมาคมการค้าลิขสิทธิ์และของที่ระลึกจากคาแรคเตอร์ดีไซน์ ของเล่น และผลงานศิลป์ร่วมสมัย (TCAP) จัดโซนโปรโมทส่งเสริมให้คาแรคเตอร์ซึ่งเป็นผลงานคนไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ และเปิดตัวความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่นคาแรคเตอร์ไทยจากโครงการ CHANG 2024 จำนวน 9 ตัว ที่ได้รับความนิยมมาโชว์ภายในงาน พร้อมการเสวนาเรื่องดีๆ อย่าง Creative ip to soft power การสร้างสรรค์คาแรคเตอร์ในธุรกิจด้านต่างๆ ให้ก่อเกิดรายได้, Ecosystem ของ creative ip และ Thai Soft Power รวมถึงมีการจัด Start up Contest สานความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการเชิญนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นที่สนใจมาร่วมพูดคุยเจรจาการค้าในการนำคาแรคเตอร์ไทยไปต่อยอดในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เรียกได้ว่าเกิดปรากฎการณ์ห้างแตกกับ การประกาศผลงานรางวัล รางวัล JAPAN EXPO AWARD หนึ่งเดียวในประเทศไทย!!! กับพิธีมอบรางวัล JAPAN EXPO THAILAND 2024 สำหรับบุคคลในแวดวงบันเทิงที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งในปีนี้มีเหล่าคนบันเทิงเข้าร่วมรับรางวัล ดังนี้• CONTENT&PRODUCER รางวัลโปรโมทคอนเท้นท์ผ่านภาพยนตร์ ซีรี่ส์ไทย หรือละครให้เป็นที่รู้จักในประเทศญี่ปุ่นถา สถาพร พานิชรักษาพงศ์, จ๋า-ยศสินี ณ นคร และ ปอนด์-กฤษดา วิทยาขจรเดช• ARTISTS รางวัลศิลปินผู้มีความเชื่อมโยงสานสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นติ๊นา คริสติน่า อากีล่าร์, โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ และ อิ๊งค์ วรันธร เปานิล• BUSINESS INSPIRATION รางวัลบุคคลในวงการ สานธุรกิจเชื่อมโยงไทย-ญี่ปุ่นติ๊ก-กฤษติกร พรสาธิต, ท็อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา, จ็อบ ณัฐพล บวรวัฒนะ และ คุณเฌอปราง อารีย์กุล• ACTORS รางวัลนักแสดงผู้มีความเชื่อมโยงไทย-ญี่ปุ่นภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน - ปอนด์ ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์ / มาย ภาคภูมิ ร่มไทรทอง - อาโป ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ /ฟรีน สโรชา จันทร์กิมฮะ -เบ็คกี้ รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง / มิว ศุภศิษฎ์ จงชีวีวัฒน์ / ฟ้าใส ปวีณสุดา ดรูอิ้น• MEDIA&INFLUENCER รางวัลส่งเสริมประเทศญี่ปุ่นให้เป็นที่รู้จักในประเทศไทยหนุ่ย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ และ บอส ชัยกมล เสริมส่งวิทยะJAPAN EXPO THAILAND INFLUENCER AWARDS 2024 ก็ฮือฮาไม่แพ้กัน!!! กับรางวัลที่มอบให้กับเหล่า INFLUENCER ในด้านต่างๆ โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น มอบรางวัลโดย สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย จำนวน 16 รางวัล ซึ่งมีพิธีมอบบนเวที KAZE stage โดยมีรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้• Best Cosplay Influencer Award ได้แก่ สรณ ขุนพลพิทักษ์ (Thames Malerose)• Best Travel Influencer Award ได้แก่ วรฉัตร ธำรงวรางกูร (ไปอยู่ไหนมา)• Best Culture Influencerได้แก่ สิษฐารัตน์ ปี่ทอง (BeamSensei)• Best Art Influencer Award ได้แก่ ชรารัตติ์ สาระอาภรณ์ (Mackcha)• Best Entertainment Influencer Award ได้แก่ สิทธิโชค อินทสุทธิ์-นิศารัตน์ อินทสุทธิ์ (เลิ่กลั่ก)• Best Education Influencer Award ได้แก่ นีรชา ฟิลาทอฟ (I Love Japan TH : มายเซนเซ)• Best Food Influencer Award ได้แก่ อรศศิพัชร์ นุ่มผ่อง-นิธิ กนกกาญจนา (midnight.bitefood)• Best Beauty & Fashion Influencer Award ได้แก่ สุอารี ทรรศนกุลพันธ์ (Kirarista)• Best Health & Wellness Influencer Award ได้แก่ ธันย์ชนก ฤทธินาคา (Bebe Fit Routine)• Best Tech & Digital Influencer Award ได้แก่ อิชย์ญาดา คลอวุฒิเสถียร (iaumreview)• Best Sustainability Influencer Awards ได้แก่ เปรม พฤกษ์ทยานนท์ (ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป)• Best Collectibles Influencer Award ได้แก่ พรรควุฒิ ปิ่นเวหา (Primkung)• Best Movies & Series Influencer Award ได้แก่ วลีพรรณ ตันธนวิกรัย (นักเลงโรงหนัง)และช่วงในพิธีปิดของงาน ทั้งศิลปินไทยและศิลปินญี่ปุ่น รวมตัวกันขึ้นเวที เพื่อส่งมอบความสุขส่งท้ายให้กับงาน งาน JAPAN EXPO THAILAND 2024 อย่างอบอุ่น และสัญญาว่าจะกลับมาพบกันอีกในปีต่อๆ ไปJAPAN EXPO THAILAND 2024 ถือเป็นงานมหกรรมอีเว้นท์ญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 7 แสนคน ตลอด 3 วันเต็ม!!! ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 19 โซน เต็มอิ่ม ทั้งช้อป ชิม และสนุกสุดเหวี่ยงไปกับคอนเท้นท์ในทุกๆ โซนที่จัดเตรียมมาโดยเฉพาะ และยังเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีที่แสนจะอบอุ่นระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น ผ่าน SOFT POWER ที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชาติ ที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ สร้างรอยยิ้มและความสุขระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นอย่างแท้จริง!!!แล้วพบกับความยิ่งใหญ่ของงาน JAPAN EXPO THAILAND 2025 ซึ่งจะเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีของงาน JAPAN EXPO THAILAND ที่คาดว่าจะสร้างความฮือฮาระดับเอเชียอย่างแน่นอน!!! ติดตามชมบรรยากาศภายในงาน JAPAN EXPO THAILAND 2024 และ ความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ที่ www.japanexpothailand.com www.gyucreative.com Facebook : https://www.facebook.com/japanexpothailand/ IG: @japanexpothailand Twitter: @JAPANEXPO_THAI Line@ : @japanexpothailand