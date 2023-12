“BANDAI” ฉลองเปิดตัวแบรนด์ BANDAI CARD GAMES สุดยิ่งใหญ่ ในงาน “BANDAI CARD GAMES Fest 23-24 World Tour in Bangkok” 2-3 ธ.ค.นี้ ที่ ชั้น 3 MCC HALL The Mall Lifestore Bangkapi

ได้เวลาระเบิดความมันส์ให้แฟนๆ และเหล่า Card Game Players ห้ามพลาด! เมื่อบริษัทยักษ์ใหญ่เจ้าของลิขสิทธิ์การ์ดเกมยอดฮิตอย่างและอื่นๆ อีกมากมาย เตรียมจัดงานฉลองการเปิดตัวแบรนด์การ์ดเกมใหม่โดยร่วมกับบริษัท คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายและผลิต Card Game ลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่น ภายใต้ชื่องานซึ่งมีขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยให้แฟนๆ และเหล่า Card Game Players ได้เข้าชมและร่วมสนุกได้อย่างเต็มที่ พร้อมทัพศิลปินไอดอล T-POP และเหล่าศิลปิน-นักแสดงมากมาย วันที่ 2-3 ธันวาคม 2566 นี้ บริเวณชั้น 3 MCC HALL The Mall Lifestore Bangkapiภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมมากมายให้เหล่าแฟนๆ Card Games ได้ร่วมสนุก พร้อมด้วย Event แข่งขันการ์ดเกมกึ่ง Showbiz โดยแบ่งออกเป็น 2 โซน โซนแรก เป็นการแข่งขันการ์ดเกม, บูธ Exhibition Game Card (วันพีซ, ดิจิมอน, แบทเทิลสปิริต, ยูเนียนเอรีน่า, ดราก้อนบอล), บูธสอนเล่นการ์ดเกม และโซนถ่ายภาพ Check-in ครั้งแรก! กับเรือเป่าลมยักษ์ “Thousand Sunny” พร้อมเข้าเทียบท่าน่านน้ำไทย และบูธถ่ายภาพ 360 องศาส่วนโซนที่ 2 เป็นการแสดงจากเหล่าศิลปินไอดอล T-POP ที่มีมาให้ชมกันตลอดทั้ง 2 วันเต็ม พร้อมด้วยร้าน ONE PIECE CARD GAME Pop-Up Store และกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย และที่พิเศษสุดๆ กับงานเปิดตัวในวันที่ 2 ธันวาคม ที่บันไดและคิดซ์ แอนด์ คิทซ์ จัดใหญ่ ขนทัพศิลปิน-นักแสดง นำโดย เกรท - สพล อัศวมั่นคง, ลุค - อิชิกาวะ พลาวเดน พร้อมทั้งเหล่าสาวๆ อดีตสมาชิกวง BNK48 รุ่นแรก อาทิ ปูเป้, ไข่มุก, เจน และน้ำใส ที่จะมาร่วมสนุก พร้อมให้แฟนๆ ได้สัมผัสแบบใกล้ชิดในงานสำหรับเป็นแบรนด์น้องใหม่ภายใต้บริษัท Bandai Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 35 ปีของแบรนด์ Carddass หลังจากที่ได้ผลิตและจำหน่ายการ์ดเกม จนสร้างกระแสฮิตกันทั่วโลกมาแล้วมากมาย โดยเฉพาะ ONE PIECE Card Game ที่มีสัดส่วนการขายทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย BANDAI CARD GAMES เป็นแบรนด์ที่จะรองรับการผลิตและจัดจำหน่ายการ์ดเกมของบริษัทโดยเฉพาะ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “อารมณ์ร่วมที่การ์ดเกมสร้างขึ้น จะส่งผ่านไปทั่วโลก และเชื่อมโยงโลกเข้าไว้ด้วยกัน" โดยมุ่งให้การ์ดเกมเป็นสื่อกลาง และสร้างโอกาสในการพบปะกันของเหล่าแฟนๆ ผู้ชื่นชอบการ์ดเกม รวมถึงสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนฝูงและครอบครัวสำหรับแฟน ๆ สาวกผู้ชื่นชอบการ์ดเกมทุกท่าน สามารถเข้าร่วมงาน “BANDAI CARD GAMES Fest 23-24 World Tour in Bangkok” พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมาย และชมการแสดงของเหล่าศิลปินไอดอล T-POP โดยสามารถเข้าชมได้ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2566 บริเวณชั้น 3 MCC HALL The Mall Lifestore Bangkapi ติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/thaicarddassclub