“เซ็นทรัล เวสต์วิลล์” แลนด์มาร์กใหม่ย่านราชพฤกษ์ เปิดวันแรก 29 พ.ย. นี้!

พร้อมเปิด “เซ็นทรัล เวสต์วิลล์” อย่างยิ่งใหญ่ ปักหมุด แลนด์มาร์กใหม่แห่งกรุงเทพฯ ตะวันตก ด้วยคอนเซ็ปต์ ”West at Its Best - ดีที่สุดให้ทุกชีวิตสุดดี“ ในวันที่ 29 พ.ย. นี้“เซ็นทรัล เวสต์วิลล์” จะเปิดให้บริการอย่างยิ่งใหญ่ 29 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. ภายใต้คอนเซ็ปต์ “West at Its Best - ดีที่สุดให้ทุกชีวิตสุดดี” พร้อมเป็นแลนด์มาร์กใหม่แห่งกรุงเทพฯ ตะวันตก เตรียมปลุกย่านราชพฤกษ์ให้คึกคักอีกครั้ง และพลาดไม่ได้กับงานฉลองเปิด Grand Opening รักษ์โลกครั้งแรกในไทย ที่อัดแน่นด้วยไฮไลต์พิเศษมากมายพร้อมโชว์พิเศษจากโบว์-เมลดา นักแสดงสาวชื่อดัง พร้อมโปรฯ และส่วนลดจากร้านค้า-แบรนด์ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล และร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA รุ่น Corolla Cross Hybrid HEV Premium และ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ZEEHO AE6+ยกขบวนแบรนด์ดังกว่า 300 ร้านค้า และกว่า 80 ร้านอาหารดัง เยอะและครบที่สุด ตอบทุกเจนเนอเรชั่นการผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่ของกลุ่มเซ็นทรัล ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลที่มาในคอนเซ็ปต์ใหม่ “Central Factory” เน้นงานลอฟท์ในการออกแบบ และใช้วัสดุ Reuse ทั้งโครงเหล็กและงานไม้ รวมถึงการออกแบบให้มีแสงธรรมชาติเข้าถึงมากที่สุด พร้อมด้วย Tops Food Hall, Power Buy, B2S, Supersports และ OfficeMateBest Dining Destination ดีที่สุดในย่าน สัมผัสประสบการณ์ความอร่อยกับกว่า 80 ลิสต์ร้านดังแบบ All-Day Dining ไม่ต้องเข้าเมืองอีกต่อไป ทั้งอาหารไทย เอเชีย ญี่ปุ่น เกาหลี ฟิวชั่นและเฮลตี้คาเฟ่ และขนมหวาน อาทิ ร้านดังเครือไอเบอรี่: ทองสมิทธิ์, รส’นิยม, โรงสีโภชนา, อันเกิม-อันก๋า, ปรายระย้า ซิกเนเจอร์, ลิ้ม เหล่า โหงว, Nana Coffee Roaster ร้านกาแฟสเปเชียลตี้ที่เปิดตั้งแต่ 7 โมงเช้า, Cath Kidston Tearoom, Mil Toast House, Nam Nam Pasta and Tapas, Yakiniku Like, Nice Two Meat U, Saemaeul (แซมาอึล) เป็นต้นFamily & Edutainment Hub สำหรับทุกคนในครอบครัว ได้แก่ SkyRise Adventure ผจญภัยบนเส้นเชือกกับ Rope course ที่ใหญ่ที่สุดในไทย, Kiztopia ครั้งแรกในไทย กับสนามเด็กเล่นในร่มขนาดใหญ่จากสิงคโปร์ ตื่นตากับนวัตกรรมใหม่ของโรงภาพยนตร์ Westville Cineplexเกาะติดเทรนด์แฟชั่นกับ Best Style Destination กว่า 70 แบรนด์ดัง อาทิ Uniqlo, Muji คอนเซ็ปต์ใหม่, Pandora, LUSH, Skechers เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมี Beauty & Wellness กับ 15 สถาบันความงามชั้นนำ อาทิ Matsumoto Kiyoshi เป็นต้นยกระดับความฟิตสำหรับคนแอคทีฟและใส่ใจสุขภาพ กับ JETTS Black - Premium Fitness แห่งเดียวในย่าน และแบรนด์ Sports Fashion ครบครัน อาทิ Adidas, Puma, Vans, Skechers, Le Coq Sporsacและที่นี่ยังเป็นศูนย์การค้าแรกที่ชวนสมาชิก 4 ขา มาใช้ชีวิตร่วมกัน โดยมีจุด Pet-Friendly Landmark พื้นที่รวมกว่า 1,000 ตร.ม. รวบรวม Pet Facilities ที่ครบครันมากที่สุด ทั้งร้านอาหาร Pet-Friendly 17 ร้านดังในโซน Semi-Outdoor ทั้งหมด และโซน Buddy Yard ที่เปิดให้พาสัตว์เลี้ยงมาเดินเล่น ออกกำลัง พร้อมด้วยสินค้าและบริการครบครันที่ร้าน Pet ‘n Me Flagship store29 พฤศจิกายน นี้ พบกับงานฉลองเปิดศูนย์การค้าสุดยิ่งใหญ่ Grand opening รักษ์โลกครั้งแรกในไทย เตรียมพบไฮไลต์พิเศษมากมาย อาทิ ร่วมฉลองเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ โดย โบว์-เมลดา และ แคน-อติรุจ พร้อมชู 5 ไฮไลต์• The Soul of Nature การแสดง Immersive Art Installation ผ่านม่านน้ำตกสูงกว่า 20 เมตร สวยงามตระการตา• ต้นคริสต์มาสหิรัณย์ราชพฤกษ์ และ Christmas Craft Market พบกับต้นคริสต์มาสที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ที่ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเชียงราย (ดอยตุง) นำทรัพยากรหมุนเวียนมาใช้ในการสร้างสรรค์งานประติมากรรมต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ใจกลางศูนย์ ออกแบบและผลิตโดยดอยตุงพร้อมพบกับของขวัญไม่ซ้ำใคร กับงานคราฟต์สุดคูล สินค้าแฮนด์เมดสุดเก๋ไก๋ ที่รวบรวมเอาไว้ให้ช้อปแบบจัดหนักจัดเต็ม พร้อมชมงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของชุมชน และกิจกรรม DIY• The Sweet Sensation Dining Zone เติมความหวานให้ชีวิต นำทัพขนมหวานมาฮีลใจทุกคน แบบ Immersive กับ Art Installation รถขนมหวานขนาดใหญ่ ถูกใจสายคอนเทนต์ สายถ่ายรูปแน่นอน• The Spirit on Track: Ride and Charge เพลิดเพลินไปกับการแกว่งชิงช้าพลังงานสะอาด เพื่อขยับปีก และปั่นไฟให้กับผีเสื้อ สร้างความสว่างไสว ให้กับ Art installation ไปพร้อมกับชาร์จแบตเตอรี่ให้โทรศัพท์ สามารถอัด Clip ขณะปั่นจักรยานแล้ว Post ลงบน Social Media ติด Hashtag #Centralwestville #Rideandcharge เพื่อรับบัตรทดลองเข้าใช้ Jeffs Fitness ฟรี• The AR of Nature ชวนสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติได้ใกล้ชิดกว่าที่เคย ผ่านเทคโนโลยีสุดล้ำขาช้อปห้ามพลาด! เตรียมพบโปรโมชั่นช้อปทุกวันรับสิทธิ์ลุ้นได้ทุกวัน รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรับ Toyota Corolla Cross HEV Premium มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล และ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ZEEHO AE6+ เมื่อช้อปครบ 1,000 บาท, รับฟรีกระบอกน้ำรักษ์โลก Limited Edition Tumbler จำนวน 1 ใบ เมื่อช้อปครบ 5,000 บาท, Top Spenders ช้อปสะสมสูงสุดตลอดแคมเปญ (100,000 บาทขึ้นไป) รับฟรีกระเป๋าสานรักษ์โลกนกแก้วโม่งและระหว่าง 29 พ.ย. -17 ธ.ค. 66 ซื้อสินค้าแบรนด์ร้านค้าแฟชั่นภายในศูนย์การค้าฯที่ร่วมรายการ ครบ 4,000 บาท รับฟรี E-Voucher มูลค่า 400 บาท สำหรับสมาชิก The1 : รับคะแนนสูงสุด 4 เท่า ช้อปสะสมร้านค้าที่ร่วมรายการ 10,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่ม 2,000 คะแนน แลก 100 คะแนน ลด 100 บาท ร้านค้าแบรนด์ดังทั้งกินและช้อปยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี “เซ็นทรัล เวสต์วิลล์” ศูนย์การค้าที่ดีที่สุดบนถนนราชพฤกษ์ ภายใต้คอนเซปต์ “West at Its Best” ตอบโจทย์ทุกความต้องการในย่านกรุงเทพฯ ตะวันตก สะท้อนความมุ่งมั่นของเซ็นทรัลพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต ไปพร้อมกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม จะเปิดอย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นี้ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook: https://www.facebook.com/CentralWestville