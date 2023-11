‘เซ็นทรัล เวสต์วิลล์’ ย้ำ "ศูนย์การค้าต้นแบบความยั่งยืนแห่งอนาคต" คว้ารางวัลใหญ่ระดับเอเชีย BCI ASIA AWARDS 2023

เซ็นทรัลพัฒนา ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ของไทยในรูปแบบ Retail-led mixed use ได้แก่ ธุรกิจศูนย์การค้าเซ็นทรัล, ที่พักอาศัย, อาคารสำนักงาน และโรงแรมทั่วประเทศ ตอกย้ำความสำเร็จผู้นำอสังหาริมทรัพย์ของไทยและการเป็นองค์กรยั่งยืน คว้ารางวัลใหญ่ระดับเอเชียจากการพัฒนาบิ๊กโปรเจ็กต์(Central Westville)มีแนวคิดหลักคือการนำ Nature มาผสมผสานกับ Urbanization เป็น The First-ever Nature Harmonized Retail เชื่อมโยงการใช้ชีวิตทั้งคนและสัตว์เลี้ยง พร้อมตอบโจทย์การใช้ชีวิตในทุกมิติผสานเทรนด์รักษ์โลกอย่างลงตัวโดยมีและเป็นผู้แทนบริษัทรับรางวัลจากนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในงานโดยรางวัลนี้ มอบให้กับองค์กรพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และมีการลงทุนพัฒนาโครงการที่มีความโดดเด่น มีคุณภาพ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและช่วยส่งเสริมความเจริญ พัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและสังคมกล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนา ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์อนาคตที่ดีและยั่งยืนให้กับทุกคน ภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all เราจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างแลนด์มาร์คหรือ 'Center of Life' รังสรรค์พื้นที่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของทุกชีวิต และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาชุมชน เราจึงสร้างสรรค์เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ ในรูปแบบศูนย์การค้า Semi-outdoor & Low Carbon Mall ด้วยแนวคิดหลักที่นำธรรมชาติมาผสานกับ Urbanization เป็น ‘The First-ever Nature Harmonized Retail’ ให้เซ็นทรัล เวสต์วิลล์เป็นต้นแบบของศูนย์การค้าแห่งอนาคตแห่งแรกที่ตอบโจทย์ทั้ง People-Pet-Planet พร้อมตอบรับเทรนด์ของโลกที่ใส่ใจด้าน Mindfulness, Health Consciousness และ Sustainability มากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับรางวัล Top 10 Developers Awards 2023 โดย BCI ASIA ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับการยอมรับในแวดวงสถาปนิก และผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก ผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณ BCI ASIA ที่เล็งเห็นความมุ่งมั่นของเซ็นทรัลพัฒนา ในการพัฒนาโครงการต่างๆ ที่ไม่เพียงโดดเด่นสวยงาม แต่ต้องมีคุณภาพ มีโครงสร้างที่แข็งแรงปลอดภัย รวมถึงช่วยประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สอดคล้องตามแนวทางการบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ อีกด้วย”กล่าวว่า “เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ ออกแบบภายใต้แนวคิด “Reimagine Harmony with Nature” สอดแทรกธรรมชาติกับพื้นที่อาคาร เพื่อสร้างบรรยากาศที่รื่นรมย์มากยิ่งขึ้น ผสานพื้นที่สวน ปลูกต้นไม้ใหญ่ภายในอาคาร มีน้ำตกใจกลางพื้นที่ ให้ไอเย็น และช่วยลดอุณภูมิอากาศของโซน Outdoor และยังสร้าง Community and Relaxation space ให้กับลูกค้า รวมทั้งออกแบบ Exterior Design อย่างFaçade อาคารและ Skylight ด้วยแรงบันดาลใจจากร่มเงาของต้นไม้ “Tree Canopy Shading” เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสธรรมชาติ ทั้งแสงแดด สายลม เสียงน้ำ ต้นไม้ ซึ่งทั้งหมดจะมอบ Sensational Experience ในการใช้ชีวิตให้กับทุกคน และบริเวณพื้นที่ Main Indoor Area ได้ผสมผสานกับแนวคิดการเลือกใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติมาใช้ในการออกแบบศูนย์การค้า โดยคํานึงถึงการนำเอาวัสดุ Re-use มาผสมผสานในงานดีไซน์อีกด้วย"ไฮไลท์พื้นที่ดีไซน์ในศูนย์การค้า ได้แก่ Waterfall Amphitheatre ม่านนํ้าตกสูงกว่า 20 เมตร ใจกลางศูนย์การค้า เป็นพื้นที่พบปะของคนในย่านราชพฤกษ์ Triple Playgrounds ตอบโจทย์ครอบครัว ด้วย Playground ถึง 3 จุด เสริมสร้างการเรียนรู้และการเล่นท่ามกลางสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่แตกต่างกัน Sky Garden & Running Track ตอบโจทย์คนรักสุขภาพด้วยลู่วิ่งท่ามกลางสวนบนดาดฟ้า ออกแบบให้เหมาะสมตามมาตรฐานลู่วิ่งที่ใช้ในการแข่งขัน และ Outdoor Activity สำหรับลูกค้าครอบครัว Pet Destination: จุด Pet-Friendly Landmark บนพื้นที่รวมกันกว่า 1,000 ตร.ม. รวบรวม Pet Facilities เอาไว้ครบครันมากที่สุดเท่าที่เซ็นทรัลพัฒนาเคยมีมาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ “Semi-Outdoor and Low Carbon Mall” ศูนย์การค้าที่ดีที่สุดบนถนนราชพฤกษ์ ภายใต้คอนเซปต์ “West at Its Best” สะท้อนความมุ่งมั่นของเซ็นทรัลพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต ไปพร้อมกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เตรียมเปิดอย่างเป็นทางการ 29 พฤศจิกายน นี้