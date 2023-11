มูฟใหม่ ‘เซ็นทรัล เวสต์วิลล์’ สร้างจุดยืน Eco & Pet Friendly การตลาดตะปบใจทาส เปิดตัวหนังสุดคิ้วท์

ในที่สุดศูนย์การค้า Central Westville ที่ชาวราชพฤกษ์รอคอยก็พร้อมเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยแนวคิด ‘West At Its Best ดีที่สุด ให้ทุกชีวิตสุดดี’ ที่สุดไลฟ์สไตล์คนเมือง ชูโรงความเป็นศูนย์การค้า Eco & Pet Friendly ต้นแบบความยั่งยืนแห่งอนาคต ด้วยไอเดียดีไซน์ศูนย์การค้า Central Westville จำลองจาก ‘กล่องกระดาษ’ เหลือใช้จากแบรนด์ดัง ให้กลายเป็น ‘บ้านสำหรับสัตว์เลี้ยง’ มาใช้ชีวิตได้เหมือนอยู่ในศูนย์การค้าจริง ผ่านภาพยนตร์โฆษณาเปิดตัวสุดน่ารัก ที่ชวนผู้คนให้อยากมาเดินตั้งแต่วันแรก คลิกชมความน่ารักก่อนใคร https://bit.ly/49xwk5nCentral Westville ศูนย์การค้าใหม่ล่าสุด ลำดับที่ 40 โดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ปฏิวัติวงการศูนย์การค้าไทย โดยเป็นต้นแบบของศูนย์การค้า Semi-outdoor และ Low Carbon Mall แห่งอนาคต โดยมีไอเดียในการสร้างสรรค์ด้วยแนวคิดหลักที่นำธรรมชาติมาผสานกับ Urbanization ออกมาเป็น ‘The First-ever Nature Harmonized Retail’ ให้ Central Westville เป็นต้นแบบของศูนย์การค้าแห่งอนาคตแห่งแรกที่ตอบโจทย์ทั้ง People-Pet-Planet ด้วย Around-the-Clock Lifestyle ครอบคลุมการใช้ชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเที่ยงคืน ตอบรับเทรนด์ของโลกที่ใส่ใจด้าน Mindfulness, Health Consciousness และ Sustainability มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกันนี้ ยังเชื่อมโยง People & Pet Journey ด้วยการรองรับการนำสัตว์เลี้ยงผู้เป็นเสมือนลูกของคนยุคใหม่มาใช้ชีวิตกับเจ้าของได้เต็มรูปแบบ ในขณะเดียวกัน ก็ยังออกแบบพื้นที่ให้เหมาะกับทุกคน ทั้งกลุ่มที่มีสัตว์เลี้ยงและไม่มีสัตว์เลี้ยง โดยมีการแบ่งโซนต่างๆ อยากชัดเจน เข้ากับทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต โดย Central Westville ริเริ่มจับมือกับแบรนด์ดัง ในศูนย์ฯ นำสิ่งที่เคยสร้าง Waste ที่สุดจากการขนส่งสินค้าอย่าง ‘กล่องกระดาษ’ มาดีไซน์ให้เกิดประโยชน์ ออกแบบเป็นศูนย์การค้า Central Westville ไซส์มินิ โดยจำลองรายละเอียดของจุด Attraction ต่างๆ ภายในศูนย์การค้ามาได้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่ที่จอดชาร์จรถยนต์ EV, โซนแฟชั่น, คาเฟ่ที่เปิดตั้งแต่ 7 โมงเช้า, โซน Playground, Rooftop Running ดาดฟ้า, ร้านอาหารและซูเปอร์มาร์เก็ต ไปถึงฟิตเนสที่เปิดจนเที่ยงคืน ซึ่งทั้งหมดสามารถส่งต่อเป็นบ้านสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ให้แมวและสุนัขเข้ามาใช้ชีวิตได้จริงเพื่อถ่ายทอดแนวคิดนี้อย่างดีที่สุด Central Westville ร่วมมือ SOUR Bangkok เอเจนซีผู้ออกแบบความคิด และร่วมพัฒนาดีไซน์กับ Salt & Pepper Studio และ Kafbo แบรนด์ผู้สร้างที่ลับเล็บแมวจากกระดาษรีไซเคิลเจ้าแรกของไทย และได้ผู้กำกับรักสัตว์อย่าง คุณยอร์ช สรศาสตร์ วิเศษสินธุ์ เจ้าของเพจสัตว์เลี้ยงชื่อดัง Gluta Story ที่มีผู้ติดตามมากมาย มาสร้างภาพยนตร์โฆษณาโปรโมตศูนย์การค้าและ Attraction แห่งนี้ไอเดียเปิดตัวที่สร้างสรรค์ และ ภาพยนตร์โฆษณาชวนอมยิ้ม ได้พาคนดูตกหลุมรัก ทั้งสายกรีน และสายรักสัตว์ ให้อยากมาเดินที่ศูนย์การค้าเปิดใหม่ตั้งแต่วันแรก ซึ่ง Central Westville เตรียมเปิดประตูต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการนำศูนย์การค้าขนาดจำลองมาให้เข้าชม และเตรียมส่งต่อให้ผู้คนได้ยกไปรักสัตว์แบบรักษ์โลกต่อ ในวัน Grand Opening วันที่ 29 พ.ย. นี้ ติดตามข่าวสาร เรื่องราวที่ดีที่เซ็นทรัล เวสต์วิลล์สุด ให้ทุกชีวิตสุดดีอื่นๆ ที่จะตามมาอีก ได้ที่ https://www.facebook.com/CentralWestville #CentralWestville #WestAtItsBest #ดีที่สุดให้ทุกชีวิตสุดดี