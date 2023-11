สยามพิวรรธน์ ชู World Tour Events ปักธง Global Destinations รับเทศกาล

กลยุทธ์การส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษเหนือความคาดหมาย และร่วมสร้างการเติบโตไปพร้อมๆ กันกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Co-creation & Collaboration to Win) ได้กลายเป็นคีย์ซัคเซสที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกของ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ ผู้บริหารโกลบอลเดสติเนชั่น สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม ไอซีเอส และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพฯ ตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของผู้พัฒนาโครงการจุดหมายปลายทางที่สำคัญระดับโลกที่มีความโดดเด่นไม่แพ้โครงการสำคัญๆ ในประเทศต่างๆ เป็นที่หนึ่งในใจคนไทยและคนทั่วโลกมาโดยตลอด และยังได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่ในการจัดงานสำคัญระดับโลก ทั้งจากลักซ์ซูรี่แบรนด์ International Brands และพันธมิตรเจ้าของงานอีเวนต์ระดับโลก (World Tour Events) ที่พาเหรดมาใช้พื้นที่ของศูนย์การค้าของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์อย่างต่อเนื่องในช่วงเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี 2566 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากพันธมิตรและศักยภาพความแข็งแกร่งของกลุ่มสยามพิวรรธน์ และพร้อมที่จะยกระดับประเทศไทยให้เป็นหมุดหมายปลายทางระดับโลก (Global Destination) ได้อย่างเต็มภาคภูมิตอกย้ำจุดยืนผู้นำตลาดลักซ์ซูรี่ ได้รับเกียรติจากแบรนด์ดังระดับโลก สร้างปรากฏการณ์เปิดตัวเวิลด์คลาสอีเวนต์ยิ่งใหญ่• นิทรรศการ ‘HERMÈS IN THE MAKING IN BANGKOK' ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. – 3 ธ.ค. 66 ณ The Pinnacle ชั้น 8 ไอคอนสยามล่าสุดไอคอนสยามได้รับเกียรติจากลักซ์ซูรี่แบรนด์ดังระดับโลก HERMÈS นำเสนอสุดยอดนิทรรศการแห่งปีที่หมุนเวียนไปทั่วโลกและหาดูได้ยากยิ่ง ‘HERMÈS IN THE MAKING IN BANGKOK' นิทรรศการที่บอกเล่าเรื่ององค์ความรู้ที่ยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมของ Hermès เชิญชวนทุกท่านมาพบกับเหล่าช่างฝีมือและค้นพบจิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์และนวัตกรรมผ่านชิ้นงานฝีมืออันเป็นเอกลักษณ์ ภายในนิทรรศการได้รับการผสมผสานเกมอินเตอร์แอคทีฟหลากหลายรูปแบบเข้ากับกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้ชมสามารถร่วมกิจกรรม เพลิดเพลินกับประสบการณ์สุดพิเศษ และเปี่ยมด้วยจินตนาการเช่นกัน• “Bulgari” เนรมิตการตกแต่งพื้นที่ภายใต้ธีม “Magnificent Wonders” รับเทศกาลแห่งความสุข ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. 66 - 16 ม.ค. 67 ณ พาร์คพารากอน สยามพารากอนแบรนด์ดังระดับโลก “Bulgari” ร่วมกับสยามพารากอนรังสรรค์ต้นคริสต์มาสที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เนรมิตพื้นที่ภายใต้ธีม “Magnificent Wonders” พบกับต้นคริสต์มาสเปล่งประกายแสงแห่งความสุขและความหวัง ตั้งตระหง่านโดดเด่นกลางพาร์คพารากอน และความมหัศจรรย์ของการตกแต่งบรรยากาศฉลองเทศกาลแห่งความสุขสุดพิเศษที่บริเวณจีเวล และอุโมงค์เซเลเบรชั่นอิลูมิเนชั่นที่จะส่องแสงงดงามสุดตระการตาในยามค่ำคืนตลอดช่วงเทศกาล ตอกย้ำให้สยามพารากอนเป็นลักซ์ซูรี่เดสติเนชั่นที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก• เตรียมพบกับความมหัศจรรย์ของ “คาร์เทียร์” (Cartier) แบรนด์เครื่องประดับและนาฬิกาสัญชาติฝรั่งเศส ที่จะมาเนรมิตพื้นที่ของ ICONSIAM ให้เป็นเป็นดินแดนแห่งจินตนาการด้วย Installation ภายใต้คอนเซปต์ “The Fabulous House” จำลองความงดงามของบูติกประวัติศาสตร์ของคาร์เทียร์ใน 3 ประเทศ โดยสื่อถึงการเดินทางลัดฟ้าเพื่อมอบของขวัญแห่งความสุข พร้อมเปิดให้เข้าชมและถ่ายภาพตั้งแต่ระหว่างวันที่ 6 ธ.ค. 66 – 7 ม.ค.67 ณ ไอคอนสยามส่งมอบสุดยอดประสบการณ์เหนือความคาดหมาย ด้วยพาเหรดอีเวนต์ระดับโลก (World Tour Events)พื้นที่ของศูนย์การค้าในเครือสยามพิวรรธน์ เป็นสนามประลองพลังอำนาจแห่งความคิดสร้างสรรค์ระดับโลก (Global Art & Culture) เป็นเสมือนพื้นที่หลอมรวมวัฒนธรรม ศิลปิน แฟชั่น และศิลปะเข้าด้วยกันอย่างลงตัว พร้อมที่จะนำเสนอประสบการณ์แปลกใหม่เหนือความคาดหมายที่แรกและที่เดียว เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและมอบความพิเศษให้กับทุกคน อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมคอมมูนิตี้ที่หลากหลายเปิดรับทุกกระแส ทุกเทรนด์ เป็นสถานที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาสัมผัสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ที่หาได้ยากยิ่ง• นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะดิจิทัลอิมเมอร์ซีฟระดับโลก “Monet & Friends Alive Bangkok” ตั้งแต่วันนี้ถึง 7 ม.ค. 67 ณ Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยามสัมผัสกับประสบการณ์ระดับเวิล์ดคลาสในนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะดิจิทัลอิมเมอร์ซีฟระดับโลก “Monet & Friends Alive Bangkok” ที่ร่วมรังสรรค์โดย Grande Experiences ผู้สร้างและผู้ผลิต Live Impact Events ผู้นำเสนอประสบการณ์ระดับโลก และ ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นครั้งแรกของไทย ที่จะได้สัมผัสภาพและเสียงของยุโรปในศตวรรษที่ 19 ในผลงานศิลปะของ Claude Monet (โคลด์ โมเนต์) ศิลปินชาวฝรั่งเศสแนวอิมเพรสชั่นนิสม์ผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งของโลก และผองเพื่อนจิตรกรอีก 14 ท่าน ภายใต้แนวคิด “An Immersive Adventure into French Impressionism” มาจัดแสดงในรูปแบบศิลปะดิจิทัลอิมเมอร์ซีฟอย่างยิ่งใหญ่น่าประทับใจเนื่อง• นิทรรศการ “Xu Hongfei World Tour Exhibition – Thailand : Love in Siam” แสดงผลงานประติมากรรมศิลปินชื่อดังชาวจีน Xu Hongfei ‘ซู หวงเฟย’ ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 ธ.ค. 67 ณ นภาลัย เทอร์เรซ ชั้น 7 ไอคอนสยามไอคอนสยามเป็นสถานที่หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นแลนด์มาร์คในการจัดนิทรรศการ “Xu Hongfei World Tour Exhibition – Thailand : Love in Siam” ซึ่งเป็นการแสดงผลงานประติมากรรมระดับโลกจากสถาบันประติมากรรมกว่างโจว โดยศิลปินชื่อดังชาวจีน Xu Hongfei ‘ซู หวงเฟย’ เจ้าของผลงานประติมากรรมชุด Chubby Women in Thailand ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมายในการจัดแสดงงานนิทรรศการมาทั้งหมด 50 ครั้ง จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติร่วม 20 แห่ง และจุดแลนด์มาร์คสำคัญทั่วโลกทั้งในฝรั่งเศส, ออสเตรเลีย, อิตาลี, อังกฤษ, สิงคโปร์, ตุรกี, อเมริกา, เยอรมนี, คิวบา, ญี่ปุ่น และอีกมากมายมา ตั้งแต่ปี 2013ผนึกกำลังพันธมิตรระดับโลก นำเทรนด์ฮิตคาแรกเตอร์ระดับโลก สร้างความตื่นตาตื่นใจแบบเอ็กซ์คลูซีพก่อนใคร• งาน "Celebrate Like Never Before" - Invitation to World of Frozen ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พ.ย. ณ ริเวอร์พาร์ค ไอคอนสยามกระแสความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง ไอคอนสยาม และ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ระดับเอเชีย จากการเปิดตัว Olaf ‘โอลาฟ’ ตัวละครจากแอนิเมชันชื่อดัง Frozen ของดิสนีย์ขนาดใหญ่สูง 10 เมตร นั่งเอนพิงหมอนสามเหลี่ยมที่ผสานความเป็นไทยอันเป็นเอกลักษณ์ ครั้งแรกในโลก ที่มาพร้อมการ์ดเชิญในฐานะตัวแทนจาก World of Frozen ในงาน "Celebrate Like Never Before" - Invitation to World of Frozen ที่ได้ถูกออกแบบสุดเอ๊กซ์คลูซีฟเพื่อประเทศไทยเท่านั้น ได้สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเยือน• ต้อนรับคาแรกเตอร์ระดับโลก BELLYGOM หมีสีชมพูขี้เล่นสุดน่ารักที่โด่งดังจากเกาหลีใต้ บินตรงมาสร้างรอยยิ้มและมอบความสุขให้ทุกคน วันนี้ถึง 14 ม.ค. 2567 ณ Discovery Plaza สยามดิสคัฟเวอรี่นอกจากนี้ สยามดิสคัฟเวอรี่ยังได้มีโอกาสร่วมเฉลิมฉลองกับการมาถึงครั้งแรกในประเทศไทย ของ BELLYGOM คาแรคเตอร์หมีสีชมพูขี้แกล้งสุดน่ารักที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากประเทศเกาหลีใต้ โดยโด่งดังมาจาก YouTube ตั้งแต่ปี 2561 ด้วยยอดวิวมากกว่า 200 ล้านครั้ง และมีผู้ติดตามมากกว่า 1.4 ล้านรายในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ซึ่งกำลังมาแรงและเป็นที่นิยมจากนานาชาติ มาร่วมสร้างบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองที่แตกต่างและไม่เหมือนใคร โดย BELLYGOM ขนาดใหญ่ที่มีความสูงถึง 4 เมตร จะเป็นจุดแลนด์มาร์กที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปร่วมกับต้นคริสมาสต์ในธีม Sustainable Living X’mas Tree 2023สยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มต้นแบบจุดหมายปลายทางระดับโลก มีความภาคภูมิใจที่พันธมิตรระดับโลกได้ให้ความไว้วางใจในการเป็นศูนย์กลางการจัดงานสำคัญระดับโลก เพื่อนำเสนอประสบการณ์เหนือความคาดหมายระดับเวิล์ดคลาสให้กับผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและต่างชาติ ศูนย์การค้าในกลุ่มสยามพิวรรธน์มีความพร้อมที่จะเติมเต็มปรากฏการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนใคร และเดินหน้ายกระดับประเทศไทยให้เป็นหมุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องมาเยือน ตอกย้ำสถานะความเป็นผู้นำความคิดสร้างสรรค์ที่ล้ำสมัย และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้กับผู้คนอย่างต่อเนื่อง