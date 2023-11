“สยามดิสคัฟเวอรี่” เปิดแนวรบ K-Culture ชูธง “ศูนย์รวมแห่งของขวัญ” รับเทศกาล

ผู้จัดการรายวัน 360 – “สยามดิสคัฟเวอรี่” เปิดแนวรบ เกาหลี ลุย “K- Culture” ปูพรมทั้งอาหาร ไลฟ์สไตล์ เพียบ พร้อมปรับโซนเพิ่มร้านอาหารและสินค้าใหม่ ดึงกลุ่มอายุ 19-25 ปีได้มากขึ้นนางอุสรา ยงปิยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า สยามดิสคัฟเวอรี่ได้ปรับพื้นที่และโซนและสัดส่วนร้านค้าใหม่ครั้งใหญ่ โดยเน้นร้านอาหารมากขึ้นเป็น 20% ของพื้นที่ ส่วนแฟชั่นเหลือประมาณ 20% และร้านแม็กเนตใหม่ๆต่อเนื่อง เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับกลุ่มเป้าหมายทุกวัยโดยคาดว่าการเพิ่มร้านใหม่ๆครั้งนี้จะทำให้ลูกค้าใช้บริการในศูนย์การค้ามากขึ้นอย่างน้อยอีก 1 ชั่วโมง และเพิ่มกลุ่มลูกค้าที่ี่มีอายุน้อยลงด้วยโดยเฉพาะกลุ่มอายุ 19 – 35 ปี คาดว่าจะมีลูกค้าเข้าศูนย์ฯเฉลี่ย 50,000 – 70,000 คนต่อวัน จากเดิมมี 40,000– 50,000 คนต่อวัน และจะเพิ่มยอดขายรวมได้อีก 10%-15%นางสรัลธร อัศเวศน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า กล่าวว่า เดือนตุลาคมที่ผ่านมาสยามดิสคัฟเวอรี่คว้าร้านโดนัทชื่อดังจากสหรัฐอเมริกา คือ Duck Donuts มาเปิดร้านเป็นแห่งแรกในเอชียตะวันออกเฉียงใต้ ล่าสุดพฤศจิกายน สยามดิสคัฟเวอรี่ ร่วมกับ Shinsegae ห้างสรรพสินค้าลักซ์ชัวรี่อันดับ 1ในเกาหลีใต้ เปิดป็อบอัพสโตร์ K-fashion82 ร้านมัลติแบรนด์แฟชั่น ที่ชั้น 2 นำเสนอแบรนด์เกาหลีใต้รวม 9 แบรนด์ คือ RYU CLASSIC, GRACE U, SEMICODE, FROMYITH, ADD STUDIO, TEENY TIGER, JIMINLEE, ALICE MARTHA, LIME LIKEนับตั้งแต่ต้นปี สยามดิสคัฟเวอรี่ได้ นำเสนอ K-Culture สุดฮอตมาสู่ประเทศไทย สร้างประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์และตรงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ที่มีความแตกต่างไม่มีใครเหมือน จึงเป็นที่มาของความสำเร็จของสยามดิสคัฟเวอรี่ ที่ชูธงการนำเสนอเทรนด์ K-Culture อย่างจริงจัง เริ่มตั้งแต่ การนำ Carlyn แบรนด์กระเป๋าชื่อดังจากเกาหลีใต้ มาเปิด Carlyn Popup Boutique แห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทย การเปิด Boggle Boggle K-Ramyun Pop-up Shop ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นการร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างประเทศ ผนึกกำลัง INNOCEAN เอเจนซี่ระดับโลกในเครือ ฮุนได มอเตอร์ กรุ๊ป เปิดร้านให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสกับราเมนเกาหลีสุดฮอตจากเกาหลีใต้ นอกจากนี้กระแส K-Culture ยังมีร้านอาหาร Sundububu & Mil Toast Express รวมทั้งแฟชั่นยอดนิยมที่เปิดเป็นที่แรกในประเทศไทย ทั้ง Mardi Mercredi, EMIS ที่เหล่าไอดอลเกาหลีคนดังนิยมสวมใส่นายโจเซฟ เตียว ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า ได้ทำการปรับพื้นที่ใหม่ของชั้น 3 ทั้งหมด ให้เป็นโซเชียลคอมมูนิตี้และพื้นที่ของร้านอาหารใหม่ล่าสุดที่เข้ามาเปิดในสยามดิสคัฟเวอรี่ โดยเรียกพื้นที่นี้ว่า Flavor Lab ซึ่งเป็นการตอบสนองพฤติกรรมความต้องการของลูกค้า และเป็นไปตามกลยุทธ์ในการขยายช่วงเวลาที่ลูกค้าใช้ภายในศูนย์ฯทั้งนี้Flavor Lab เป็นโซเชียลคอมมูนิตี้และร้านอาหารที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี นำเสนอร้านอาหารใหม่ๆอาหารนานาชาติยอดนิยมโดยเชฟระดับมิชลินสตาร์ ซึ่งการเปิดตัว Flavor Lab มีร้านอาหารใหม่ที่เข้ามาเปิดพร้อมกันมีทั้งร้านที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกในไทย และร้านอาหารคอนเซ็ปต์ใหม่ อาทิ Bornga ร้านปิ้งย่างเกาหลีชื่อดังของเซเลบริตี้เชฟแบคจงวอน, Kagonoya ร้านอาหารญี่ปุ่นแนวพรีเมี่ยมชาบู, Kungthong Seafood ร้านอาหารไทยชื่อดังเรื่องซีฟู๊ดรสจัด, และ Roberta’s ร้านอาหารจากสหรัฐอเมริกาเปิดตัวครั้งแรกในไทยที่สยามดิสคัฟเวอรี่ โดยจะเปิดภายใน ม.ค. 2567 นี้ก่อนหน้านี้เดือนพฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา สยามดิสคัฟเวอรี่ได้มีร้านอาหารใหม่ ที่เปิดให้บริการแล้ว ได้แก่ Babyccino & Co. ที่ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ ส่วนเดือนตุลาคม สยามดิสคัฟเวอรี่ ได้ร้านโดนัทชื่อดังจากสหรัฐอเมริกา คือ Duck Donuts มาเปิดร้านเป็นแห่งแรกในเอชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้ปัจจุบัน สยามดิสคัฟเวอรี่ มีร้านอาหารทั้งที่เปิดแล้วและที่กำลังจะเปิดในคอนเซ็ปต์ Flavor Lab รวม 12 ร้าน รวมพื้นที่มากกว่า 2,500 ตารางเมตรทั้งนี้ในปีหน้่ายังมีแผนที่จะเปิดร้านค้าใหม่ๆอีกต่อเนื่องทั้งร้านอาหาร และร้านค้าไลฟ์สไตล์ต่างๆ โดยคาดว่าจะมีร้านอาหารอีก 6 ร้านเปิดประมาณไตรมาสแรกปีหน้า และยังมีร้านกีฬาโมเดลดิจิทัลเข้ามาเปิดอีกเช่นกันเพื่อฉลองการเปิด Flavor Lab และต้อนรับเทศกาลแหงความสุข สยามดิสคัฟเวอรี่ ได้นำเสนอ Siam Gift Card Flavor Lab ที่เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลแห่งความสุข และทุกโอกาส โดยสามารถซื้อสยามกิ๊ฟท์การ์ดนี้ เพื่อนำไปใช้ในร้านอาหารสุดฮอตต่างๆ ใน สยามดิสคัฟเวอรี่ ได้แก่ Babyccino & Co., Bornga, Duck Donuts, Kagonoya, Kungthong Seafood, Starbucks , Sundububu & Mil Toast Express , และ Thesis จำหน่ายในราคา 9,000 บาท พิเศษรับ Siam Gift Card มูลค่า 1,000 เพิ่มอีกหนึ่งใบ รวมเป็นมูลค่า 10,000 บาท พร้อมรับส่วนลดและสิทธิพิเศษมากมายนางอุสรา ยงปิยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า “เทศกาลแห่งความสุขในช่วงเฟสทีฟปลายปี เป็นช่วงไฮซีซั่นที่ลูกค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติมีการจับจ่ายมากที่สุดของปี สำหรับในปีนี้ สยามดิสคัฟเวอรี่พร้อมและจัดเต็มในการมอบความสุขให้กับลูกค้าทุกคนยืนหยัดการเป็น Gifts Destination ศูนย์รวมแห่งของขวัญสุดพิเศษที่คัดสรรไว้ในทุกโอกาส สำหรับทุกไลฟ์สไตล์ ยกขบวนพาเหรดมหกรรมของขวัญสำหรับทุกๆ คน ในทุกชั้นทุกแผนก มุ่งเน้นสร้างความต่าง คัดสรรสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟไม่เหมือนใคร โดยมีไฮไลท์ ดังนี้ดิสคัฟเวอรี่ รีเทล สินค้ากลุ่มแฟชั่นชวนค้นพบความสุขแบบ The Exploratorium ด้วยสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟหลากหลาย ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า แอ็คเซสเซอรี่รุ่นพิเศษที่สยามดิสคัฟเวอรี่เท่านั้น อาทิ Carlyn ,Outcast store, Stolen Stores, Kemissara, Rally Movement สำหรับปี 2567 สยามดิสคัฟเวอรี่ยังนำเสนอสินค้าแปลกใหม่อย่างต่อเนื่องอีกมากมาย ตอกย้ำการเป็น Best K-Street Fashion Hub และนำเสนอแบรนด์สินค้าล้ำเทรนด์สุดฮอตจากทั่วโลก รวมทั้งมีการพัฒนาพื้นที่รูปแบบใหม่เพื่อสร้างคอมมูนิตี้ใหม่ๆ ในสยามดิสคัฟเวอรี่อีกมากมายอีโค่โทเปีย เมืองแห่งคนรักษ์โลกที่ทุกคนมีความเชื่อว่า “เราสร้างโลกให้ดีขึ้นได้ด้วยกัน” Together, We Co-Create a Better World จับกลุ่มคนที่ให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเทรนด์ที่คนทั่วโลกให้ความสนใจ ในปีนี้สร้างของขวัญในคอนเซ็ปต์ “ยิ่งให้ ยิ่งลด” และคอลลาบอเรชั่นกับทางศิลปินแนวหน้าของไทย อาทิ munins, fahfahfahs, และ Peachful ภายใต้แนวคิด “Decarbonization” ช่วยลดการเกิดคาร์บอนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลจนเหลือศูนย์ โดยเป็นการถ่ายทอดผ่านงานศิลปะลายเส้นลงบนสินค้าลอฟท์ สเปเชียลตี้สโตร์ชื่อดังจากญี่ปุ่น สร้างเซอร์ไพรส์ส่งท้ายปีด้วยแคมเปญ “LOFT THE WORLD OF ULTIMATE GIFTS” เสิร์ฟความสุขส่งท้ายปี ไฮไลท์จากลอฟท์ในปีนี้ คือ สินค้า Bellygom ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกด้วยไอเทมลิขสิทธิ์แท้ Bellygom และยังมี “Warbie” ผลิตสินค้า Exclusive Only @ LOFT นอกจากนี้ ลอฟท์ยังคงนำเข้าสินค้าของขวัญส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นสมุดไดอารี่, สมุดโน๊ต, สมุดแพลนเนอร์ จากแบรนด์ Hobonichi, สินค้า Stationary จากแบรนด์ Coco and wondrous gang, Barbapapa, Anne Imai ที่มีทั้งปฏิทินสุดน่ารัก, สมุด, พวงกุญแจ และกระเป๋าดินสอลวดลายใหม่ๆ ที่พร้อมจะมาเติมเต็มวันธรรมดาให้สนุกยิ่งกว่าเดิมสำหรับปี 2567 LOFT วางแผนบุกตลาดกลุ่มลูกค้าหน้าใหม่ สร้างความแข่งแกร่งในการเข้าหาตลาดใหม่ ด้วยการ Co-create & Collaboration กับหลากหลายแบรนด์ดังในรูปแบบต่างๆ เพื่อขยายฐานลูกค้า โดยนำเสนอสินค้า Only @LOFT ที่จะทำให้ลูกค้าติดตามสินค้าสุดพิเศษและสะสม ที่มีที่ลอฟท์เท่านั้น อาทิ สินค้าลิขสิทธิ์จากการ์ตูน เกมส์ หรือศิลปินชื่อดัง รวมถึงตำนานอนิเมชั่น ขณะเดียวกันจะมีกิจกรรมและแคมเปญต่างๆ เกิดขึ้นมากมายตลอดทั้งปีตอกย้ำคอนเซ็ปท์ “Everyday Surprise” ของลอฟท์นั่นเองนอกจากการมอบของขวัญให้ลูกค้าทุกคนด้วยการนำเสนอร้านค้าใหม่ๆ พื้นที่ใหม่ๆ รอให้การต้อนรับลูกค้าในช่วงเทศกาลแห่งความสุขแล้ว สยามดิสคัฟเวอรรี่ยังจัดเต็มด้วยการเนรมิตบรรยากาศในช่วงเฟสทีฟซีซั่น ด้วยผลงานคอลลาบอเรชั่นระดับโลก จัดงาน “Sustainable Living X’mas Tree 2023” โดย สยามดิสคัฟเวอรี่ ร่วมกับ Bellygom หมีสีชมพูขี้เล่นสุดน่ารักที่โด่งดังจากเกาหลีใต้ และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC พร้อมสร้างรอยยิ้มและมอบความสุขให้ทุกคน ออกแบบสร้างสรรค์เป็นต้นคริสต์มาสรักษ์โลกที่อัพไซเคิลจากพลาสติกใช้ประเภท HDPE จัดแสดง ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ถึง 14 มกราคม 2567สยามดิสคัฟเวอรี่เชื่อมั่นว่า การเปิดตัวร้านใหม่และแผนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่จัดมาเต็มพิกัด เป็นการเตรียมการมาอย่างดีเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับลูกค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตอกย้ำและยืนหยัดการเป็น Gifts Destination อย่างแท้จริง