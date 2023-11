อาร์ติสต์หนุ่ม “PainterBell” ชวนช้อปของแต่งบ้านรับเทศกาลคริสต์มาส

อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ (Index Living Mall) ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีกับแคมเปญ “GIFT OF HAPPINESS 2024” ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘PASS THE HAPPINESS FORWARD’ ชวนคุณระเบิดไอเดียสุดอินสไปร์ #เอนจอยความสุขทุกโมเมนต์ กับการช้อปของแต่งบ้านให้สนุก พร้อมเนรมิตเทศกาลคริสต์มาสสุดว้าวได้ง่ายๆ หรือเลือกของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ให้คนพิเศษ พร้อมไอเทมที่อัดแน่นไปด้วยอินสไปร์ ไม่ว่าจะเป็น Magic X’Mas Tree & Ornament ให้ทุกสเปซในบ้านของคุณเต็มไปด้วยความ Festive พร้อมรับไอเท็ม Limited Edition ฉลองเทศกาลความสุขส่งท้ายปีสุดยิ่งใหญ่ กับ 4 Gift Promotion ที่พร้อมมอบความสุขให้คุณถึง 4 ต่อ Exclusive for Joy Card ทั้งช้อปปั๊บรับของขวัญสมนาคุณพิเศษฝีมือการออกแบบโดย PianterBell อาร์ติสต์หนุ่มชื่อดัง รวมถึงกิจกรรมร่วมสนุกชิงรางวัลใหญ่ iPHONE15 และงานเวิร์กช็อปสุดคิวต์ของคุณเองที่มีชิ้นเดียวในโลก และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมจัดโซนดิสเพลย์สุดอลังการที่มาในธีม Ginger Bread Jingle, Frosty festival, Pinecone Christmas, Traditional Christmas และWoodland Wonderland ครอบคลุมทั้ง 34 สาขาให้เป็นจุดเช็กอินถ่ายรูปสุดปัง เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจและเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขอย่างยิ่งใหญ่พร้อมกันทั่วประเทศ!

กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในฐานะแบรนด์สินค้าตกแต่งบ้านชั้นนำ อินเด็กซ์ได้คัดสรรของขวัญ ของแต่งบ้าน และไอเท็มที่สวยงามน่ารักไว้มากมาย เพื่อให้ทุกคนได้ส่งมอบช่วงเวลาของความสุขแก่กันอย่างสนุกสนานในช่วงเทศกาลส่งท้ายปี และสร้างประสบการณ์การช้อป เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ และของตกแต่งบ้าน ที่พร้อมตอบโจทย์คนทุกเจนที่มีไลฟ์สไตล์แตกต่างกัน โดยเฉพาะ Christmas Items ให้นักช้อปได้รีเฟรชมุมโปรดในบ้านให้สดใสขึ้น หรือเป็น Gift Guide Gift Idea เพื่อต้อนรับและส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองนี้ อีกทั้งเราได้ร่วมมือกับ PianterBell ศิลปินวัยรุ่นชื่อดัง ในการสร้างสรรค์คาแรกเตอร์ของแก๊งเพื่อน 5 สหายแทน 5 บุคลิกภาพของคนรุ่นใหม่ สำหรับการออกแบบลวดลายของขวัญกำนัลพรีเมียม รวมถึงลายกระดาษห่อของขวัญที่ช่วยสื่อความรู้สึกพิเศษอันเปี่ยมความหมายให้แก่คนพิเศษของคุณ พร้อมด้วยโปรแกรมสิทธิประโยชน์ Exclusive for Joy Card การสะสมแต้มแลกรางวัล และกิจกรรมร่วมสนุกอีกมากมายจนถึงช่วงปีใหม่ เพราะเราอยากให้ทุกคนที่มาเยือน Index Living Mall มีแต่รอยยิ้มและความสุขกลับไปค่ะ”

แคมเปญ “GIFT OF HAPPINESS 2024” นำเสนอกิจกรรมแห่งความสุขที่จะทำให้คุณสนุกกับของแต่งบ้านและการมอบของขวัญในเทศกาลส่งท้ายปีนี้อย่างน่าประทับใจ โดยอินเด็กซ์คอลแลบกับนักวาดภาพประกอบหนุ่มชื่อดัง Painterbell หรือ “เบล” เศรษฐพร ก่อวาณิชกุล ฉายา “Happy Creator” นักวาดภาพประกอบหนุ่มรุ่นใหม่ซึ่งโด่งดังจากการออกแบบคาแรกเตอร์ที่ใช้ลายเส้นเรียบง่ายสบายตาเพื่อสื่อสารถึงความสนุกสนาน สดใส และการมองโลกในแง่ดี มารับหน้าที่ออกแบบ 5 คาแรกเตอร์ตัวการ์ตูนสุดน่ารัก แทนกลุ่มหนุ่มสาวเจนใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์แตกต่างกัน โดยการ COLLAB ครั้งนี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ช้อปเมื่อเข้ามาสัมผัสบรรยากาศและช้อปที่อินเด็กซ์ฯ โดยใช้ดีไซน์ตัวการ์ตูนที่สนุก สดใส เป็นกันเอง มาส่งมอบ Inspire & Happiness ให้กับลูกค้าในช่วงเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี ผ่านทาง Online & Offline และพรีเมี่ยมเซ็ตคอลเลกชัน “HAP:PINES” ทั้ง กระเป๋าเดินทาง, ร่ม, กระเป๋าช้อปปิ้ง และสติ๊กเกอร์ ลิมิเต็ดอิดิชันสำหรับสมาชิก Joy Card เท่านั้น

“การออกแบบคอลเลกชันนี้ตั้งใจสร้างความแตกต่างครับ เพราะอยากสะท้อนไลฟ์สไตล์การเลือกซื้อของแต่งบ้านของคนรุ่นใหม่ในมุมมองของแต่ละคน จึงเป็นที่มาของคอนเซ็ปต์ Doodle art ผ่านตัวละครและเส้นสายต่างๆ ของเฟอร์นิเจอร์ เพื่อสะท้อนมุมมองและประสบการณ์แห่งความสุขสนุกสนานในการซื้อของแต่งบ้าน การสร้างตัวการ์ตูนแทนไลฟ์สไตล์ของลูกค้ายังช่วยให้เราค้นหาสินค้าอินเด็กซ์ที่เหมาะกับความชอบได้มากมาย และสร้างความสุขให้กับเราได้ไม่รู้จบ” เศรษฐพร ก่อวาณิชกุล “Painterbell” กล่าว

อินเด็กซ์ มอบ 4 โปรโมชันพิเศษตลอดแคมเปญ “GIFT OF HAPPINESS 2024” Exclusive for Joy Card ทั้ง Premium Limited Edition รับฟรีของขวัญดีไซน์พิเศษจากคอลเลกชัน “HAP:PINES” ซึ่งออกแบบโดย PianterBell อาร์ติสต์หนุ่มชื่อดัง Gift Guide Gift Ideas & Tree - Ornament Christmas Zone รวมไอเดียเลือกของขวัญสุดเซอร์ไพรส์เพื่อคนพิเศษ และคอนเซ็ปต์เก๋ ๆ เพื่อการตกแต่งในบ้านโดยเฉพาะวันคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วยต้นสนที่เขียวชอุ่ม พรอพขนมปังขิงและกวางเรนเดียร์แสนน่ารัก หมีขาวและแพนกวิน รวมถึงตุ๊กตาหิมะตัวกลม ของขวัญและของแต่งบ้านมากมายในหลายระดับราคา เพื่อให้คุณสามารถเฉลิมฉลองความมหัศจรรย์ของเทศกาลได้อย่างสมบูรณ์แบบ; Gift Member Privilege ด้วย Lucky Point ร่วมสนุกลุ้นรับฟรี iPHONE15, Burn Point เพื่อรับส่วนลดพิเศษ รวมถึงสิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิตชั้นนำอีกมากมายที่รอคุณอยู่ และสุดท้าย; Gift Collective Design Event อินเด็กซ์ชวนคุณเฉลิมฉลอง Christmas Carol อย่างยิ่งใหญ่และสนุกกับกิจกรรมสุดอาร์ตมากมาย อาทิ เวิร์กช็อปทำพรมแฮนเมดแบบ DIY, กิจกรรมวาดภาพเหมือนโดย Cyranodesign และกิจกรรมสุด Cool อื่น ๆ ที่แตกต่างกันในอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ แต่ละสาขาทั่วประเทศ