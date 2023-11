ที่สุดของการฉลองคริสต์มาสแบบอลังการไม่เหมือนใคร ต้องไปเยือนที่ 5 ห้างหรูในยุโรปของกลุ่มเซ็นทรัล

กรุงเทพฯ 21 พฤศจิกายน 2566 – พบกับบรรยากาศแห่งความสุขอบอวลทั่วยุโรปที่ถูกเนรมิตเพื่อเอาใจนักช้อปจากทั่วทุกมุมโลกในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ ได้ที่ ห้าง Selfridges ประเทศอังกฤษ ห้าง Rinascente ประเทศอิตาลี ห้าง KaDeWe ประเทศเยอรมนี ห้าง IILUM ประเทศเดนมาร์ก และห้าง Globus ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมช้อปสินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟและสินค้าหายากเพื่อเป็นของขวัญมอบให้ตนเองหรือคนพิเศษ ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศคริสต์มาสในสไตล์ยุโรป ถ่ายรูปเช็คอินกับการตกแต่งสุดพิเศษยิ่งกว่าครั้งไหน ๆ สำหรับนักช้อปชาวไทยที่เป็นสมาชิกThe 1 สามารถรับส่วนลดและสะสมพ้อยท์ พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่น ๆ อีกมากมายมาเริ่มออกเดินทาง และเพลิดเพลินไปกับความสุขและความมหัศจรรย์สุดประทับใจ ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำระดับโลกทั้ง 5 แห่ง ของกลุ่มเซ็นทรัลในยุโรป ประกอบด้วย1.Showtime! at Selfridges ประเทศอังกฤษเช็คอินจุดแรก สำหรับนักเดินทางที่ต้องการดื่มด่ำบรรยากาศแห่งความสุขและการเฉลิมฉลองท่ามกลางการตกแต่งห้างร้านไปจนถึงสินค้าที่มีความพิเศษแบบสุด ๆ ปีนี้ต้องยกให้ ห้าง Selfridgesบนถนนออกซ์ฟอร์ด ลอนดอน ที่เริ่มขบวนมหกรรมความสนุก และนับถอยหลังสู่เทศกาลคริสมาสต์เร็วกว่าใคร ภายใต้ธีม ‘Showtime!’ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากมนต์เสน่ห์ของละครเวที โดยเฉพาะการออกแบบฉากและเครื่องแต่งกายของตัวละครในเทศกาลคริสมาสต์ ซึ่งถูกถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน Window Display ของห้าง โดยได้ Queenie Ingrams จิตรกรเฉพาะทาง (Specialist Painter) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดภาพตกแต่งฝาผนัง และ Matilda Greenwood ศิลปินนักสร้างอุปกรณ์ประกอบฉาก (Prop Artist) มาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานสุดอลังการ ชวนให้ผู้ที่มาเยือนได้ตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดงโชว์อันน่าประทับใจ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไปยิ่งไปกว่านั้น สายแต่งบ้านต้องร้องว้าว!! เพราะปีนี้ Selfridges ได้เปิดตัว “คริสต์มาสช็อป” แห่งแรก ที่สาขากรุงลอนดอน โดยเนรมิตพื้นที่กว่า 370 ตารางเมตร ให้กลายเป็นพื้นที่สุดพิเศษ พร้อมกองทัพสินค้าและของตกแต่งกว่า 1,300 รายการ อาทิ สินค้าดีไซน์คลาสสิกและโมเดิร์น รวมถึงการกลับมาของไอเทมยอดฮิตอย่างของตกแต่งรูปถุงช้อปปิ้งสีเหลืองสุดไอคอนิกของ Selfridges ที่เคย Sold Out ไปแล้ว นอกจากนี้ยังมีสินค้าสุด Exclusive เฉพาะที่นี่ที่เดียว ที่เอาใจลูกค้าทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มรักธรรมชาติ ให้ได้เลือกช้อปตามสไตล์ทั้ง 6 ธีม คือ Gen Z Favourites ของตกแต่งต้นคริสต์มาสที่เอาใจกลุ่ม Gen Z หรือ Made in the UK สินค้าที่ผลิตเฉพาะในสหราชอาณาจักรเท่านั้น รวมถึง Foodie Favourites ไอเทมสำหรับคนรักอาหาร และพบกับ Celebrating Diversity ที่รวมความหลากหลายด้วยของตกแต่งที่เป็นตัวแทนกลุ่มคนผิวสี รวมถึง A Conscious Christmas ของตกแต่งต้นคริสต์มาสที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล และปิดท้ายด้วยกลุ่ม Personalisation ไอเทมและการห่อของขวัญที่เขียนชื่อตัวเองลงไปได้ ซึ่งสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าภายใต้ Project Earth การันตีคุณภาพสินค้าที่มีความใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ให้เหล่านักช้อปได้เลือกซื้อเป็นของขวัญหรือจะซื้อเก็บสะสม ในโอกาสช่วงคริสต์มาสนี้เท่านั้น สามารถค้นหารายการสินค้าได้ก่อนใคร ที่เว็บไซต์ Selfridges.com อีกด้วย2.The Christmas Factory at Rinascente ประเทศอิตาลีหากพูดถึงความหรูหราที่มาพร้อมประสบการณ์ไม่ซ้ำใคร คงจะเป็นที่ใดไปไม่ได้นอกจาก “Rinascente” ห้างสรรพสินค้าสุดคลาสสิกที่มีประวัติอันยาวนานกว่า 150 ปี ซึ่งในปีนี้ร่วมเดินทางสู่ช่วงเวลาของคริสต์มาสกับการตกแต่งภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Christmas Factory” เนรมิตภายในห้างทั้ง 9 สาขาให้กลายเป็นพื้นที่ความสุขราวกับอยู่ในดินแดนแห่งความฝัน นอกจากนี้ยังมีสินค้าต้อนรับคริสต์มาสอีกมากมาย โดยเฉพาะบรรดางานคราฟท์ที่ได้แรงบันดาลใจจากงานศิลปะสุดคลาสสิก ผสานกับความลักชัวรีและนวัตกรรมที่ล้ำสมัย อาทิ สินค้า Limited Edition จากแบรนด์ Lemax ที่มีกลิ่นอายภาพวาด ‘Home for Christmas’ อันโด่งดังของจิตรกรชาวอเมริกัน, ตุ๊กตานัทแครกเกอร์จากแบรนด์ TIMSTOR, EDG และ KAEMINGK ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ขาดไม่ได้ของเทศกาลคริสต์มาส, ของตกแต่ง แคริลลอน หรือ ระฆังชุดที่ออกแบบโดยแบรนด์ Di Virgilio 1830 และ Petrucciani รวมถึงสินค้าอื่น ๆ อีกมากมายที่จะมาช่วยเติมเต็มให้คริสต์มาสปีนี้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีป็อปอัพสโตร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับไลน์อาหาร ‘Food Gifts’ ที่พร้อมเสิร์ฟรสชาติสุดละมุนตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขนี้ในทุกสาขาอีกด้วย สำหรับใครที่อยากฉลองล่วงหน้า สามารถใช้บริการ Rinascente On Demand แชทตรงกับผู้ช่วยช้อปส่วนตัวชาวอิตาลี ได้ที่ Line: @RinascenteOnDemand หรือที่เว็บไซต์ rinascente.it3.World of Ralph Lauren at KaDeWe ประเทศเยอรมนีเหล่าสาวกแบรนด์ไฮเอนด์ห้ามพลาด เพราะปีนี้กลุ่ม KaDeWe ร่วมกับแบรนด์ Ralph Lauren เนรมิตห้างสรรพสินค้าลักชัวรีทั้ง 3 แห่ง ที่ คาเดเว เบอร์ลิน, อัลสแตร์เฮาส์ ฮัมบูร์ก และโอเบอร์โพลลิงเกอร์ มิวนิก ให้กลายเป็นพื้นที่สุดพิเศษที่มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ ‘Holiday Takeover’ เสกห้างดังให้กลายเป็นพื้นที่แห่ง ‘World of Ralph Lauren’ พร้อมเปิดป็อปอัพสโตร์เป็นครั้งแรกที่คาเดเว เบอร์ลิน ที่ซึ่งนักช้อปจะได้เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งพร้อมร่วมส่งต่อความสุขโดยเป็นส่วนหนึ่งกับการให้ในโครงการ ‘Ralph Lauren Giving Tree’ ที่สามารถร่วมบริจาคให้กับศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งเยอรมนี ด้วยการเขียนชื่อคนที่คุณรักผ่านลูกบอลตกแต่งต้นคริสต์มาสของ Ralph Lauren พร้อมร่วมสัมผัสความประทับใจในคอนเซ็ปต์ ‘Holiday Takeover’ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 26 ธันวาคม 2023 ส่วนใครที่ไม่สะดวกไปช้อปที่เยอรมัน สามารถช้อปออนไลน์ได้ที่ kadewe.de4.Fashion, Fairy Tales & Festivities by Chanel at IILUM ประเทศเดนมาร์กพบกับมหัศจรรย์วันคริสต์มาสที่ห้างสรรพสินค้าสุดหรูใจกลางเมืองโคเปนเฮเกน ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในห้างสรรพสินค้าที่ดีที่สุดในโลก โดยคริสต์มาสปีนี้ ILLUM จับมือกับแบรนด์หรู Chanel พลิกโฉมบรรยากาศห้างกลางกรุงให้กลายเป็นดินแดนแห่งเทพนิยาย ‘Fashion, Fairy Tales & Festivities’ ที่มากับ Window Display สุดชิคจากแบรนด์ Chanel ที่มาเอาใจแฟนพันธุ์แท้โดยเฉพาะ พร้อมดื่มด่ำกับรสชาติอาหารและเครื่องดื่มสูตรพิเศษที่ Chanel Boutique ที่เสิร์ฟเฉพาะช่วงเทศกาลนี้เท่านั้น สำหรับใครที่ตามหาของขวัญให้คนพิเศษก็สามารถช้อปไอเทมชั้นนำ ซึ่งเป็นคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ดังอย่าง Chanel, Giorgio Armani, Bvlgari, Zegna, Rimowa รวมถึงแบรนด์อันน่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมาย พร้อมบริการห่อของขวัญสไตล์คลาสสิกด้วยกระดาษห่อสีขาวลายซิกเนเจอร์ของ ILLUMส่วนใครเป็นสายถ่ายรูปห้ามพลาด มาถ่ายรูปสวย ๆ แปลงโฉมเป็นนางฟ้าคริสต์มาสกับซุ้มถ่ายรูปบริเวณทางเข้าห้างที่ตกแต่งเป็นรูปปีกนางฟ้าใน 3 เฉดสี ได้แก่ ชมพู น้ำเงิน และเขียว พร้อมทั้งจุดถ่ายภาพเซลฟี่ทั่วทั้งห้างให้เลือกมุมได้ตามใจชอบ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษเอาใจผู้มาเยือนอีกมาก ทั้งเวิร์กชอปวาดรูปสำหรับเด็ก การแสดงดนตรีสด และดนตรีสุดสนุกจากดีเจ พร้อมสร้างประสบการณ์อันตราตรึงใจให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นสายปาร์ตี้หรือสายแม่และเด็ก ท่องไปในดินแดนเทพนิยายแห่งคริสต์มาสได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2023 นี้ ไม่อยากพลาดช่วงเวลาเทศกาลแห่งความสุข ต้องมาเยือน ILLUM โคเปนเฮเกน หรือฉลองล่วงหน้าได้ที่ illum.dk5.Magical Train Journey at Globus ประเทศสวิตเซอร์แลนด์Globus ชวนทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบนรถไฟท่ามกลางวิวเทือกเขาแอลป์สุดตระการตา ที่จะสะกดนักท่องเที่ยวให้ดื่มด่ำไปกับมนต์ขลังของสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยขบวนรถไฟวิเศษ ‘Magical Train Journey’ ที่จะพาเหล่านักช้อปเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งในโซนต่าง ๆ กับสินค้าสุดพิเศษมากมาย อาทิเช่น สินค้าแฟชั่นและบิวตี้ Claudie Pierlot, Bio Effect, La Prairie, Dries Van Noten ของตกแต่ง Villeroy & Boch ไปจนถึงอาหารแสนอร่อย ที่อยากให้ทุกคนได้มาร่วมสัมผัสและเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่เต็มไปด้วยความอัศจรรย์ กับตำนานแห่งวันคริสต์มาสที่ไม่เคยมีมาก่อน ได้ที่ Globus สวิตเซอร์แลนด์ ทั้ง 9 สาขา หรือเริ่มต้นเฉลิมฉลองก่อนใครได้แล้วที่เว็บไซต์ Globus.chThe 1 ปักหมุด 6 ห้างยุโรปในกลุ่มเซ็นทรัล ช้อปสะสมคะแนนได้!ความพิเศษยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ เพราะนอกจากจะได้สัมผัสบรรยากาศคริสต์มาสสุดยิ่งใหญ่แล้ว สมาชิก The 1 ยังสามารถสะสมคะแนนจากการช้อปได้อีกด้วย เพียงแสดงใบเสร็จและ The 1 APP ที่จุด Customer Services ของแต่ละห้าง• ทุก 1 ยูโร = 1 คะแนน ที่ห้างรีนาเชนเต (Rinascente), คาเดเว (KaDeWe), โอเบอร์โพลลิงเกอร์ (Oberpollinger) และอัลสแตร์เฮ้าส์ (Alsterhaus)• ทุก 7.5 โครนเดนมาร์ก = 1 คะแนน ที่ห้างอิลลุม (ILLUM)• ทุก 1 ฟรังก์สวิส = 1 คะแนน ที่ห้างโกลบุส (Globus)พร้อมรับส่วนลด 10% สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ เพียงแสดง The 1 APP และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเซ็นทรัล The 1 ที่ร่วมรายการ นอกจากนี้ยังมีบริการพิเศษให้สมาชิก The 1 Exclusive ได้ช้อปแบบเหนือระดับ ทั้งบริการ Fast Track สำหรับการคืนภาษี (Tax Refund) บริการห่อของขวัญ บริการผู้ช่วยช้อปส่วนตัว บริการส่งของถึงโรงแรมที่พัก และบริการสุดพิเศษอีกมากมาย เพราะฉะนั้น บินลัดฟ้าไปยุโรปทริปหน้า อย่าลืมว่ามีสิทธิ์ดี ๆ จาก The 1 ติดตัวไปด้วยส่วนใครที่ไม่ได้บินไปยุโรป แต่อยากร่วมเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ ก็สามารถช้อป Christmas Items ทั้งของตกแต่ง รวมถึงของขวัญให้ตัวเองและคนที่คุณรักจากห้าง Selfridges ได้ง่าย ๆ โดยกดสั่งออนไลน์ที่ www.selfridges.com พร้อมบริการจัดส่งฟรีไม่จำกัดครั้งเป็นเวลา 1 ปี เพียงสมัครแพ็กเกจ Selfridges+ Globalรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://offers.onelink.me/H3Sq/2vef4teg #The1ให้ทุกสิทธิ์เป็นเรื่องพิเศษ #The1inEurope###