สืบสานเทศกาลมงคล “ขนมไหว้พระจันทร์” สูตรลับกว่า 30 ปี โรงแรมแกรนด์ ไชน่า กรุงเทพ

(Grand China Bangkok Hotel) จุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อน ร้านอาหารและบาร์ลับใจกลางย่านเยาวราช เปิดตัว(mooncakes) คอลเลกชั่นแห่งปี 2566 สืบสานเทศกาลมงคล ด้วยสูตรลับในตำนานที่ส่งต่อรุ่นสู่รุ่นมากยาวนานกว่า 3 ทศวรรษ ชวนนักชิมสัมผัสรสชาติอันกลมกล่อมกว่า 20 ไส้ พร้อมพรีเมี่ยมเซ็ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟของโรงแรมแกรนด์ ไชน่า กรุงเทพ เลื่องชื่อติดอันดับต้น ๆ ของขนมไหว้พระจันทร์ที่อร่อยที่สุดในไทย และต้องสั่งจองในทุก ๆ ปี เนื่องจากได้รับความนิยมและ Sold out ในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ส่งต่อกันมากว่า 30 ปี โดยเป็นฝีมือการรังสรรค์จากภัตตาคารอาหารจีนอย่าง(Siang Ping Loh) ของโรงแรมแกรนด์ ไชน่า กรุงเทพ จึงทำให้เป็นขนมไหว้พระจันทร์ที่มีเอกลักษณ์ รังสรรค์อย่างพิถีพิถันด้วยวัตถุดิบคุณภาพดี รสชาติกลมกล่อม กลิ่นหอมละมุน หวานกำลังพอดี แป้งนุ่ม ไส้แน่นเต็มคำไม่ว่าจะเป็นไข่แดงลูกใหญ่หรือเม็ดบัวที่ใส่แบบไม่อั้น ชุ่มฉ่ำทุกคำที่ได้ลิ้มลอง และที่สำคัญไร้สารกันบูดประธานกรรมการบริหาร แกรนด์ ไชน่า กรุงเทพ เล่าว่า “เทศกาลไหว้พระจันทร์ นับเป็นอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน เราภูมิใจที่ได้สืบสานประเพณีนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการได้รังสรรค์ “ขนมไหว้พระจันทร์” ของไหว้ที่สำคัญของวันแห่งความมงคลนี้ ด้วยสูตรต้นตำรับจากฮ่องกงที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เน้นการคัดสรรแต่วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ และพิถีพิถันใส่ใจในทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต ปราศจากสารกันบูด ผลิตแบบสดใหม่ทุกวัน ทำให้ขนมไหว้พระจันทร์ของเราเพื่อให้ได้รสชาติดี มีเอกลักษณ์ และเป็นที่ต้องการในเทศกาลไหว้พระจันทร์ทุกปี ไม่ว่าจะเป็นของไหว้ เป็นของขวัญสำหรับผู้ใหญ่ ขวัญทางธุรกิจ หรือรับประทานคู่กับเครื่องดื่มแก้วโปรด สำหรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ในปีนี้ เราก็ยังคงพัฒนาสูตรมาอย่างต่อเนื่องด้วยฝีมือของเชฟผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ลูกค้าของเราได้เลือกซื้อหาขนมไหว้พระจันทร์มากมายหลายหลากไส้ไปไหว้และได้รับประทานอย่างเอร็ดอร่อย”สำหรับในปีนี้ โรงแรมแกรนด์ ไชน่า กรุงเทพ ได้จัดเต็มเปิดตัวคอลเลกชั่นขนมไหว้พระจันทร์ให้ได้เลือกลิ้มลองกว่า 20 ไส้ มีขนมไหว้พระจันทร์ทั้งแบบแป้งอบและแบบแป้งบัวหิมะ โดดเด่นด้วยไส้ยอดนิยมอย่าง ขนมไหว้พระจันทร์ไส้คัสตาร์ด คัสตาร์ดเนื้อนุ่ม กลิ่นหอมละมุนลิ้น ด้วยสูตรพิเศษของเชฟ สีสันสดใส ที่สาวกคัสตาร์ดต้องห้ามพลาดเข้ามาลิ้มลอง ขนมไหว้พระจันทร์ไส้โหงวยิ้ง ที่คัดสรรธัญพืชอย่างดี 5 ชนิด ทั้งเม็ดมะม่วงหิมพานต์ เม็ดอัลมอนด์ เมล็ดแตงโม เม็ดวอลนัท และงาขาว แล้วเพิ่มรสชาติด้วยหมูแผ่น คลุกเคล้าเครื่องเทศให้รสชาติที่หอม อร่อย กลมกล่อม ขนมไหว้พระจันทร์ไส้ทุเรียนหมอนทอง รังสรรค์ด้วยทุเรียนหมอนทองแท้จากจังหวัดจันทบุรี กวนจนได้ที่ ห่อด้วยไข่แดงเค็มคุณภาพดี ผสมผสานกันจนลงตัว เนื้อนุ่มหอมละมุน และ ขนมไหว้พระจันทร์ไส้ลูกบัว คัดสรรลูกบัวคุณภาพดีที่เชฟนำมากวนจนเนื้อเนียนได้ที่แล้วห่อหุ้มด้วยไข่แดงเค็มคุณภาพดี ได้กลิ่นหอมกรุ่นของลูกบัวที่เข้ากับรสชาติหวานกลมกล่อมนอกจากนี้ก็ยังมีขนมไหว้พระจันทร์ไส้อื่น ๆ อีกมากมายที่ชวนลิ้มลอง ไม่ว่าจะเป็นรสชาติใหม่ มันม่วง และ พุทราจีน ไปจนถึงไส้แบบหวานน้อยและแบบไร้น้ำตาลอย่าง ไส้ลูกบัว-เก๋ากี่ และ ชาโคลส้มโอมือ ยังมีคอลเลกชั่น “ขนมไหว้พระจันทร์หิมะ” (Snow Mooncakes) ใน 4 รสชาติ ได้แก่ ทุเรียนหมอนทองหิมะ, ลูกบัวหิมะ, งาดำหิมะ และ ยูซุหิมะ รสชาติใหม่ที่พลาดไม่ได้ขนมไหว้พระจันทร์ของโรงแรมแกรนด์ ไชน่า กรุงเทพ เลือกซื้อได้ตั้งแต่แบบ 2 ชิ้น และ 4 ชิ้น จะได้รับขนมไว้พระจันทร์ที่บรรจุอยู่ในกล่องสีน้ำเงินสุดคลาสสิก ส่วนไฮไลท์ของปีนี้คือฉลองครบรอบ 30 ปี แกรนด์ ไชน่า กรุงเทพ ในกล่องไม้เนื้อดีนำเข้าจากต่างประเทศ ดีไซน์เรียบหรู พร้อมถุงหิ้วสีขาวนวลตา ภายในกล่องประกอบด้วยขนมไหว้พระจันทร์ 4 ไส้ที่เชฟรังสรรค์ด้วยความพิถีพิถัน คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี เพื่อให้ได้ไส้พรีเมี่ยมสุดพิเศษ ประกอบด้วยไส้ ชาโคลเห็ดทรัฟเฟิลอีตาลี เห็ดทรัฟเฟิลอิตาลี นำมาผ่านขั้นตอนการทำอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ได้ไส้เห็ดทรัฟเฟิลกลิ่นหอมแบบเฉพาะ นำมาห่อหุ้มด้วยเปลือกแป้งชาโคลแท้ ให้รสชาติที่เข้ากันอย่างลงตัว กาแฟ-อัลมอนด์ไวท์ช็อกโกแลต ไส้กาแฟเนื้อเนียน หอมกาแฟละมุน ห่อหุ้มด้วยอัลมอนด์เคลือบไวท์ช็อกโกแลต ผสมผสานกันอย่างลงตัว และ นัท-งาไข่ซอสพิเศษ เป็นการผสมผสานกันของธัญพืชคุณภาพ ทั้งเม็ดวอลนัท งาขาว อัลมอนด์ มะม่วงหิมพานต์ เมล็ดแตงโม เป็นต้น เพิ่มรสชาติด้วยซอสพิเศษลับเฉพาะ ให้รสชาติเข้มข้น อร่อยไม่รู้ลืม และ ทุเรียนหมอนทองไข่ ส่วนผสมจากทุเรียนหมอนทองแท้จากจังหวัดจันทบุรี กวนจนได้ที่ ห่อด้วยไข่แดงเค็มคุณภาพดีที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว หอมละมุนเนื้อทุเรียนเนียน ๆ มีจำหน่ายจำนวนจำกัด ในราคา 1,299 บาท เหมาะเป็นของขวัญของฝากชิ้นพิเศษสำหรับเทศกาลมงคลอย่างลงตัวโรงแรมแกรนด์ ไชน่า กรุงเทพ ตั้งอยู่บนถนนเยาวราช พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนด้วยมนตร์เสน่ห์สุดคลาสสิกของเยาวราช รวมถึงร้านอาหารชื่อดังที่มีให้เลือกอร่อยหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภัตตาคารอาหารจีนชื่อดังที่เคยได้เสิร์ฟความอร่อยแก่ผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศมาแล้วนับไม่ถ้วนห้องอาหารเซอร์ไพร์สนักทานด้วยกิมมิกพิเศษ ทำให้ที่นั่งรับประทานอาหารหมุนไปรอบอย่างช้า ๆ เพื่อให้สามารถลิ้มรสอาหารฟิวชั่นไปพร้อมกับดื่มด่ำวิวแบบ 360 องศาตลอดค่ำคืน และรูฟท็อปบาร์สุดชิลล์ชั้น 17 แหล่งแฮงเอาท์ใหม่ของคนวัยมันส์ นอกจากนั้น ยังให้บริการจัดงานอีเวนต์ สัมมนา และงานแต่งงาน ที่เพียบพร้อมทั้งทีมงานมืออาชีพและอุปกรณ์ทันสมัยครบครันที่จะเนรมิตความประทับใจให้กับผู้จัดงานได้อย่างสมบูรณ์แบบร่วมสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ ส่งมอบของขวัญชิ้นพิเศษ มอบความเป็นสิริมงคลด้วยคอลเลกชั่นแห่งปี 2023 จากโรงแรมแกรนด์ ไชน่า กรุงเทพ ที่อร่อยแบบ To the moon and back ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 29 กันยายน 2566 ที่บูธชั้น G โรงเเรมแกรนด์ ไชน่า กรุงเทพ รวมถึงช่องทางออนไลน์ที่สะดวกสบาย Line Shop: https://shop.line.me/@grandchinahotel หรือสอบถามช่องทางการสั่งซื้อเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊ก Grand China Hotel Bangkok โทร 0-2224-9977 ต่อ 711