รสชาติใหม่! ต้อนรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้กับ “เอ็ม เอกซ์” ขนมไหว้พระจันทร์ “ไส้ทุเรียนมูซังคิง” และรสชาติ BEST SELLER “คัสตาร์ดลาวา” ที่ส่งตรงจากฮ่องกง

เวียนกลับมาอีกครั้งกับเทศกาลไหว้พระจันทร์ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 29 ก.ย. 2566 “เอ็ม เอกซ์” ขนมไหว้พระจันทร์ต้นตำรับ ทุกกล่องส่งตรงจากฮ่องกง การันตีความอร่อยด้วยยอดขายอันดับ 1 ในฮ่องกง 25 ปีซ้อน (ข้อมูลจาก The Nielsen Research Reports of Mooncakes Market in Hong Kong 1998 – 2022) จากการคัดสรรวัตถุดิบระดับพรีเมียม และเนยชั้นเลิศจากประเทศฝรั่งเศส ผสานกับกรรมวิธีสูตรลับเฉพาะฮ่องกง พร้อมสร้างเซอร์ไพรส์ใหม่ด้วยการประกาศการแต่งตั้งนักแสดงและนักร้องชื่อดังชาวฮ่องกงที่มีความสามารถหลากหลายและการันตีความสามารถด้วยรางวัลมากมายอย่าง “Aaron Kwok” หรือ “กัวฟู่เฉิง” เป็น แอมบาสเดอร์ระดับโลกคนใหม่และครั้งแรกของเอ็ม เอกซ์ กับ “ขนมไหว้พระจันทร์ไส้ทุเรียนมูซังคิง” ด้วยเนื้อทุเรียนพันธุ์มูซังคิง 100% ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ราชาแห่งทุเรียนมาเลย์” กับรสชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หวานหอมอร่อย คัดสรรมาแล้วเป็นอย่างดีเพื่อรสชาติที่เข้มข้นกว่าและเนื้อสัมผัสที่นุ่มกว่า ราคากล่องละ 1,540 บาท (6 ชิ้น)นอกจากรสชาติใหม่แล้ว ปีนี้ “เอ็ม เอกซ์” ยังคงพร้อมเสิร์ฟขนมไหว้พระจันทร์หลากหลายรสชาติเหมือนเช่นเคย โดยเฉพาะกลุ่มลาวาและคัสตาร์ด ที่ปีนี้ยกทัพมาในบรรจุภัณฑ์ดีไซน์ใหม่ สวยหรู ดูทันสมัยยิ่งขึ้น อาทิ รสชาติยอดนิยมที่ขึ้นแท่น Best seller การันตีด้วยรางวัลระดับโลก Monde Selection® 9 ปีซ้อน ขนมไหว้พระจันทร์ไส้คัสตาร์ดลาวา ราคากล่องละ 1,640 บาท (8 ชิ้น) เนื้อคัสตาร์ดเนียนนุ่ม สอดแทรกด้วยไส้ลาวาสูตรลับที่ไม่มีใครทำได้ รวมทั้งเทคนิคการอบแบบพิเศษ “Double-Bake” ซึ่งหากซื้อที่ฮ่องกงจะต้องสั่งจองล่วงหน้าเท่านั้น อีกทั้ง ไส้ครีมมี่คัสตาร์ด ขนมไหว้พระจันทร์สีเหลืองทองกับส่วนผสมครีมคัสตาร์ดและ ไข่แดงเค็มที่เข้ากันได้อย่างลงตัว พร้อมการอบแบบ Double-Bake เกิดเป็นรสชาติที่น่าหลงใหลในทุกๆ คำ และได้รับรางวัลระดับโลก Monde Selection® 8 ปีซ้อนเช่นกัน ราคากล่องละ 1,420 บาท (8 ชิ้น) นอกจากนั้นยังมี กล่อง คัสตาร์ด ดูเอท ที่รวมสองความอร่อย ทั้งไส้คัสตาร์ดลาวา และไส้ครีมมี่คัสตาร์ด ราคากล่องละ 1,420 บาท (6 ชิ้น), กล่อง ลาวา ดูเอท ขนมไหว้พระจันทร์รวมรสลาวา สองรสชาติซิกเนเจอร์ ทั้งคัสตาร์ดลาวา และช็อกโกแลตลาวาที่หอมหวาน เข้มข้น ช่วยเพิ่มความเพลิดเพลินอีกขั้น ราคากล่องละ 1,420 บาท (6 ชิ้น)นอกจากนั้นยังมีขนมไหว้พระจันทร์ต้นตำรับ ที่เอ็ม เอกซ์ คัดสรรเม็ดบัวชั้นเลิศมารังสรรค์สูตรต้นตำรับหลากหลายเมนู รสชาติกลมกล่อม หอมหวานลงตัว เช่น รสชาติต้นตำรับยอดนิยมที่ขึ้นแท่น Best Seller การันตีด้วยรางวัลระดับโลก Monde Selection® ขนมไหว้พระจันทร์ไส้เม็ดบัวขาว ไข่คู่ ไข่แดงเค็มเต็มฟองผสานกับเม็ดบัวระดับพรีเมียมที่คัดสรร แช่ และปรุงอย่างพิถีพิถัน ทำให้ได้รสชาติที่เนียนนุ่มและมีกลิ่นหอม พร้อมมาในกล่องดีไซน์ใหม่สีทองสวยหรู ราคากล่องละ 1,640 บาท (4 ชิ้น), ไส้เม็ดบัวขาว ราคากล่องละ 1,420 บาท (4 ชิ้น), ไส้โหงวยิ้ง ราคากล่องละ 1,640 บาท (4 ชิ้น) รวมถึง ไส้เม็ดบัวขาว ไข่เดี่ยว สูตรน้ำตาลน้อย มาในบรรจุภัณฑ์ลวดลายใหม่ สะท้อนความเป็น Traditional มากยิ่งขึ้น ราคากล่องละ 1,640 บาท (6 ชิ้น)รวมทั้งกล่องรวมรสต้นตำรับ ซีเล็กเต็ด เฟลเวอร์ แอสซอทเต็ด (ไส้เม็ดบัวขาวไข่คู่, ไส้เม็ดบัวไข่คู่, ไส้เม็ดบัวขาวไข่เดี่ยวสูตรน้ำตาลน้อย, ไส้ถั่วแดงไข่เดี่ยว, ไส้เม็ดบัวขาวและเมล็ดสนสูตรน้ำตาลน้อย, ไส้โหงวยิ้ง) มาในกล่องของขวัญดีไซน์พิเศษกับลวดลายสุดคลาสสิก ผสานเรื่องราวและวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบดั้งเดิมของฮ่องกง ราคากล่องละ 1,640 บาท (6 ชิ้น), สตาร์รี่ เพิร์ล แอสซอทเต็ด (ไส้มันม่วงและเกาลัด, ไส้มันม่วง, ไส้ถั่วแดง, ไส้เม็ดบัวขาวไข่เดี่ยว, ไส้เม็ดบัวไข่เดี่ยว, ไส้ถั่วแดงไข่เดี่ยว, ไส้เม็ดบัวขาวไข่เดี่ยวสูตรน้ำตาลน้อย, ไส้เม็ดบัวขาวและเมล็ดสนสูตรน้ำตาลน้อย, ไส้โหงวยิ้ง) ราคากล่องละ 1,880 บาท (9 ชิ้น) ส่วนใครที่ชอบทั้งรสต้นตำรับและลาวา แนะนำ ดีไลท์ฟูลมูน อร่อยสองสไตล์ในกล่องเดียว (ไส้เม็ดบัวขาวไข่คู่, ไส้คัสตาร์ดลาวา, ไส้ช็อกโกแลตลาวา) ราคากล่องละ 1,880 บาท (8 ชิ้น)และพลาดไม่ได้! กับความพิเศษอีกหนึ่งอย่างของปีนี้ “LINE FRIENDS meets MX” ราคากล่องละ 1,400 บาท (4 ชิ้น) ขนมไหว้พระจันทร์รุ่นพิเศษ Limited Edition ที่ เอ็ม เอกซ์ จับมือกับ LINE FRIENDS เพื่อนำเสนอกล่องของขวัญขนมไหว้พระจันทร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องเล่นเทปสีสันสดใส ดีไซน์สุดพิเศษในรูปแบบวิทยุสไตล์เรทโทร พร้อมไฟบนฝากล่อง มาพร้อมกับเหล่าสมาชิก LINE FRIENDS แสนน่ารัก และ แม็กเนต 3 ชิ้น ลายหมี BROWN, กระต่าย CONY และลูกเจี๊ยบ SALLY ภายในบรรจุขนมไหว้พระจันทร์ไส้ ครีมมี่คัสตาร์ดหอมหวานและเนียนนุ่ม ปั๊มนูนลวดลายพิเศษซึ่งแต่ละชิ้นมีหน้าตาที่น่ารักของหมี BROWN อยู่ด้วย แฟน ๆ LINE FRIENDS ถูกใจแน่นอน!เติมรอยยิ้มให้คนที่คุณรักในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้ไปกับ “เอ็ม เอกซ์” ได้แล้ววันนี้ โดยสามารถสั่งซื้อผ่าน ร้าน เอ็ม เอกซ์ เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ และ ร้าน โฮมเบค บาย เอ็ม เอกซ์ ได้ทุกสาขา รวมทั้งช่องทางออนไลน์ที่เพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้น www.mxcakesandbakery.com, www.shopteenee.com, Line @mxmooncake พร้อมบริการจัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ หรือสามารถสั่งผ่าน Shopee Mall / Lazada Mall ร้าน mx cakes & bakery