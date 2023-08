สัญญาณขาขึ้น! “ไทแทน” พาทีป็อปอวดสายตาชาวโลก ชนะใจผู้ชม “ฮาร์เบอร์ ชิลล์ คาร์นิวัล” จนแฟนคลับฮ่องกงเปิดบ้าน HK Thunder ให้

ซึ่งเป็นหนึ่งในแคมเปญ HAPPY HONG KONG จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวฮ่องกง มีจุดมุ่งหมายในการนำพาความบันเทิงหลากหลายรูปแบบจากทั่วทุกมุมโลกมารวมกันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวฮ่องกงนั่นเอง

สร้างชื่อในนามศิลปินทีป็อปแล้วอีกหนึ่ง! ทันทีที่หนุ่มหล่อออร่าแรงแถมไม่ได้มีดีแค่หน้าตาศิลปินชายเดี่ยวหนึ่งเดียวจากค่ายเพลงของบิ๊กบอสขึ้นแสดงบนเวทีกลางน้ำของเทศกาลเมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณริมอ่าววิคตอเรีย ย่านหว่านไจ๋​งานนี้ ไทแทน ก็ไม่ทำให้ใครผิดหวัง อวดเพอร์ฟอร์มสุดเท่สมคำร่ำลือ และสมกับที่เป็นตัวแทนประเทศไทยจริงๆ ทั้งร้องสดและเต้นได้อย่างมีเสน่ห์และเต็มไปด้วยพลัง สะกดทุกสายตาชาวฮ่องกงและเหล่านักท่องเที่ยวนานาชาติที่มาชมการแสดงในค่ำคืนนั้นอย่างสุดประทับใจ โดยเริ่มเปิดเวทีกันที่เพลง Your Call (อยู่ที่เธอ), Wish Wish, พร้อมด้วย 2 เพลงพิเศษที่เตรียมไปเพื่อเวทีนี้คือ Cupid และ Circle ปิดท้ายด้วยเพลงเดบิวต์ของเจ้าตัว All Night (feat. Loco) ซึ่งตลอดการแสดง ไทแทนได้ชวนผู้ชมให้มีส่วนร่วมกับโชว์ของเขาได้เป็นอย่างดี เรียกเสียงกรี๊ดจากทุกคนโดยรอบ งานนี้ยังมีธันเดอร์ (Thunder ชื่อแฟนคลับของไทแทน) ชาวฮ่องกงที่เตรียมป้ายไฟรูปสายฟ้าสัญลักษณ์ของด้อมมาเชียร์ศิลปินหนุ่มคนนี้ด้วย ยิ่งไปกว่านั้นหลังจบการแสดงชาวฮ่องกงยังมายืนรอส่งไทแทนกันเป็นทิวแถวหน้ากระดานยาวเหยียดจนเจ้าตัวเองก็อดตื้นตันใจไม่ได้ แม้ว่าจะขึ้นรถบัสไปแล้วก็ตัดสินใจลงจากรถมาขอบคุณแฟนๆ ตั้งแต่หัวแถวจนสุดปลายแถวในระยะประชิดตัวนอกจากนี้ยังมีแฟนคลับชาวฮ่องกงเริ่มต้นเปิดโซเชียลมีเดียในชื่อว่า HK thunders⚡️🤎 @TytanHK เพื่อเป็นบ้านเบสร่วมซัพพอร์ตไทแทนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทางด้วย