“อิมแพ็ค”ปรับกลยุทธ์รับศึกเวดดิ้ง

ผู้จัดการรายวัน360 - อิมแพ็ค เวดดิ้ง เปิดกลยุทธ์ครึ่งปีหลัง รับช่วงไฮซีซั่นงานวิวาห์ปลายปีคึกคัก ชูราคาโดนใจเริ่มต้น 34,900 บาทก็แต่งได้ รองรับการจัดงานเล็กไปจนถึงงานใหญ่ พร้อมบริการอาหารหลากหลายทั้งอาหารไทย จีน ญี่ปุ่น และอาหารนานาชาติจัดได้ทุกสไตล์ หวังขยายฐานลูกค้าใหม่นางอัจฉราวรรณ ศุภางคะรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้ให้บริการจัดงานแต่งงานครบวงจร ภายใต้แบรนด์ อิมแพ็ค เวดดิ้ง กล่าวว่า แนวโน้มการจัดงานแต่งงานปัจจุบัน เน้นการจัดงานขนาดกลางและเล็ก จำนวนแขกร่วมงานเฉลี่ย 100-250 ท่าน ในบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง และให้ความสำคัญกับการจัดงานแบบยั่งยืน (Wedding Sustainable) เนื่องจากตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างไรก็ตามการตัดสินใจเลือกสถานที่จัดงานแต่งงานของคู่บ่าวสาวส่วนใหญ่ ยังให้ความสำคัญเรื่องสถานที่ที่สวยงามเป็นอันดับต้นๆ รองมา คือ รสชาติอาหารดี การเดินทางสะดวก มีพื้นที่จอดรถเพียงพอสำหรับผู้มาร่วมงาน ซึ่ง อิมแพ็ค เวดดิ้ง ถือเป็นหนึ่งผู้ให้บริการจัดงานแต่งงานครบวงจรในไทย ครอบคลุมตั้งแต่บริการที่ปรึกษาด้านงานแต่งงาน อาหารจัดเลี้ยง แพ็กเกจสปา ห้องพักจากโรงแรมชั้นนำ“การจัดงานแต่งงานปัจจุบันเน้นจัดงานขนาดเล็ก ต่างจากเดิมที่เน้นการจัดงานขนาดกลางไปจนถึงใหญ่ แต่ยังคงกลิ่นอายของความเรียบหรู ขณะที่การแข่งขันของธุรกิจการจัดงานแต่งในไทยก็เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีผู้เล่นรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ซึ่ง อิมแพ็ค เวดดิ้ง ต้องปรับกลยุทธ์ทุกมิติ ทั้งเพิ่มความหลากหลายด้านแพ็กเกจราคา จัดโปรโมชันพิเศษ ซึ่งช่วงครึ่งปีหลังนี้ ถือเป็นไฮซีซั่นของการจัดงานแต่งงาน อิมแพ็ค เวดดิ้ง จึงเดินหน้ารุกตลาดเต็มที่ พร้อมเร่งสื่อสารทุกช่องทาง เพื่อสร้างการรับรู้ใหม่ว่า อิมแพ็ค เวดดิ้ง สามารถจัดงานแต่งงานได้ทุกรูปแบบทั้งงานเล็กไปจนถึงงานใหญ่ ในทุกพิธี ตั้งแต่พิธีหมั้นแบบจีน พิธีหมั้นแบบไทย พิธีสงฆ์ พิธีแบบคริสต์ การจัดงานแต่งงานแบบอิสลาม ตามงบประมาณที่กำหนด รวมถึงการจัดงานแต่งงานแบบยั่งยืน เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของคู่แต่งงานรุ่นใหม่”สำหรับกลยุทธ์หลักครึ่งปีหลังนี้ เน้นการนำเสนอแพ็กเกจราคาหลากหลาย เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ที่ต้องการจัดงานแต่งงานขนาดเล็กและกลางมากขึ้น ประกอบด้วย 3 แพ็กเกจหลัก ได้แก่ แพ็กเกจพิธีเช้า ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท (บริการอาหารว่างรองรับในพิธี ตกแต่งสถานที่ ค่านำเข้าอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ฟรี) แพ็กเกจ All in One Wedding 2023 แพ็กเกจสุดคุ้มที่คุณตามหา งบไม่เกินแสนก็แต่งได้ ในราคาเริ่มต้น 99,000 บาท รับสิทธิพิเศษมากมาย อาทิ อาหารพร้อมเครื่องดื่มแบบค็อกเทล บริการตกแต่งสถานที่ ฟรีค่านำเข้าวงดนตรี และแพ็กเกจ IMPACT Wedding 2023 แพ็กเกจการจัดงานแต่งสุดครีเอท ดั่งใจฝัน ในราคาเริ่มต้น 130,000 บาท จองวันนี้รับวงเงินพิเศษ สูงสุด 40,000 บาท รวมถึงมีแพ็กเกจอื่นๆ เช่น แพ็กเกจ After Party ในราคาเริ่มต้น 15,000 บาท (ขั้นต่ำ 50 ท่าน) แพ็กเกจ HEN Night Party 2023 การจัดงานปาร์ตี้สละโสดแบบส่วนตัวในราคาเริ่มต้น 19,900 บาทจุดแข็ง อิมแพ็ค เวดดิ้ง คือ การบริการที่ดี จากทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการจัดงานแต่งงานมากว่า 25 ปี โดยพร้อมให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษาไปจนถึงการจัดงาน ด้วยบริการที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งความหลากหลายของสถานที่จัดงานที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งสามารถออกแบบและจัดงานแต่งได้ตามความต้องการ ด้วยห้องจัดเลี้ยงรองรับตั้งแต่ 50-3,500 ท่าน อาทิ ห้องจัดงานขนาดใหญ่ “รอยัล จูบิลี่ บอลรูม” ให้ความรู้สึกหรูหรา ตกแต่งอย่างมีระดับ ร้านอาหาร “เทอราซซ่า” อบอุ่นด้วยโทนสีขาว ให้บรรยากาศเป็นกันเอง เหมาะสำหรับการจัดงานพิธีเช้า “แอมเบอร์” ห้องจัดงานขนาดกลาง ออกแบบตกแต่งด้วยแชนเดอเลียร์รูปกุหลาบสวยงาม หรือ “แซฟไฟร์” รองรับการจัดงานขนาดเล็กและกลาง ตกแต่งสไตล์โมเดิร์น รวมถึงรองรับผู้ที่ชื่นชอบบรรยากาศแสนอบอุ่นกับการจัดงานแต่งงานริมทะเลสาบเมืองทองธานีนอกจากนี้บนพื้นที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีสิ่งอำนวยความสะดวกครอบคลุม ทั้งโรงแรมชั้นนำ แพ็กเกจสปา ศูนย์การค้าคอสโม บาซาร์ เอาท์เล็ท สแควร์ การเดินทางสะดวกทั้งรถยนต์ส่วนตัว บริการรถสาธารณะ และในอนาคตจะมีรถไฟฟ้าสายสีชมพูให้บริการ