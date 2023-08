ยกขบวนคาเฟ่สุดฮอตเอาใจคนรักกาแฟ ที่งาน Caffeine Overload

จากกระแสนิยมการดื่มกาแฟสดของคนไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา ที่นิยมกาแฟแบบพิเศษเฉพาะทาง หรือ Specialty ซึ่งร้านกาแฟต่างๆ ล้วนคิดค้นสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ ทำให้ร้านกาแฟและคาเฟ่ที่เป็นที่นิยมเกิดขึ้นมากมาย ทั้งในกทมและต่างจังหวัด รวมถึงคอมมูนิตี้คนรักกาแฟที่เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ สยามเซ็นเตอร์ จึงเปิดพื้นที่ให้ร้านกาแฟและคาเฟ่ที่มีความโดดเด่น ทั้งด้านคอนเซปต์ร้าน การเบลนด์เมล็ดพันธุ์กาแฟให้ได้รสชาติที่แตกต่าง และวิธีการชงที่พิถีพิถัน เพิ่มทางเลือกที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนตลาดกาแฟทางเลือกในเมืองไทย รวมถึงเปิดกว้างสู่การเป็นคอมมูนิตี้เพื่อคนรักกาแฟใจกลางเมือง สวรรค์ของคอกาแฟ ให้ได้เลือกเทสรสชาติกาแฟที่ถูกใจอย่างจุใจ พร้อมกิจกรรมไฮไลต์ตลอดระยะเวลาการจัดงาน

ไฮไลต์สำคัญของงาน Siam Center Caffeine Overload เป็นการรวมร้านกาแฟและคาเฟ่ชื่อดังจากทั่วประเทศกว่า 30 ร้าน ที่มาพร้อมเมล็ดกาแฟระดับพรีเมียมและเจ้าของร้านที่มากประสบการณ์และต่างหลงใหลในรสชาติของกาแฟ พร้อมเมนูห้ามพลาดให้ได้ลิ้มลอง อาทิ ร้าน BEANS สัมผัสกับคาเฟ่สุด exclusive ด้วยเมล็ดกาแฟจากโรงคั่วของแบรนด์เอง ที่ขนกาแฟมาทั้งหมด 5 ชนิดกับ taste notes ที่แตกต่าง ไม่ว่าจะเป็น สับปะรด ส้มจี๊ด พีช แตงโม และ Mojito พร้อม ‘SIAM CEN OVERLOAD’ สเปเชียลเบลนด์ที่ครีเอตขึ้นมาสำหรับงานนี้โดยเฉพาะตามแบบฉบับ Absolute Siam หอมละมุนไปกับกลิ่นชอคโกแลตผสม Hint ของเบอรี่

ร้าน GRAPH กับเมนูพิเศษ คือ “JUNGLE ESPRESSO TONIC” ความสดชื่นจากช็อตเอสเพรซโซ่รสกลมกล่อม ผสมผสานเข้ากันกับ Jungle tonic อีกเมนูที่น่าสนใจคือ "Magma" ความผสมผสานที่ลงตัวระหว่าง Espresso กับ Avocado and almond milk

ร้าน POUR OVER LAB กับความต้องการพรีเซ้นท์ความเป็น Specialty Coffee ที่แตกต่างเหมือนอยู่ในห้อง LAB เมนูที่น่าสนใจ ON THE ROCK ในรูปแบบ Coffee Concentrate จะดื่มเพียวๆ หรือจะชงผสมโซดาสไตล์ High Ball หรือจะเปลี่ยนอารมณ์ชงผสมนมได้ฟีลแบบ Irish Coffee และ Special Blend Rum Barrel-Aged Cold Drip Coffee Concentrate กาแฟสกัดเย็นแบบเข้มข้นได้ความเข้มแบบวิสกี้แท้ๆและความหอมนวลของวานิลลา

ร้าน Witty Ville (วิตตี้ วิลล์) หมู่บ้านที่เต็มไปด้วยความสนุกและไม่ธรรมดา เมนูที่ทุกคนต้องลองคือ สโคนสไตล์อังกฤษ ที่เวลาทานจะได้ถึงกลิ่นหอม เนื้อกรอบนอก นุ่มใน และสำหรับงานนี้ ทางร้านได้นำ Bombshell bear butter scone ที่เสิร์ฟคู่กับ Blueberry cream cheese และ เมนูขนมอย่าง Caramel macadamia coffee cake ที่ใช้ espresso shot กาแฟคั่วกลางเพิ่มความเข้มข้นให้กับเค้ก

ร้าน Plearn Chocolate มาพร้อมกับเมนู “Impact” ที่ใช้ช็อกโกแลตจากเพชรบูรณ์มาชงกับน้ำตาลมะพร้าวที่ทำกันแบบ home made และ “Eden” จะเป็นเมนูที่ใช้ช็อกโกแลตจากระยอง มาชงกับน้ำตาลดอกมะพร้าวและเกลือหิมาลายัน และ Boss café โดย BOSS COFFEE แบรนด์กาแฟพร้อมดื่มอันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่น ที่ขอแนะนำ Boss Coffee Yuzu จาก Yuzu homemade ผสมกับ Americano และ โซดา ดื่มแล้วสดชื่น และ Boss Coffee Tiramisu ครีมทีรามิสุ Top ด้วย lady finger โรยผงโกโก้

นอกจากนี้ยังมีร้านกาแฟและคาเฟ่ชื่อดังอีกมากมายที่น้อยครั้งจะมารวมตัวกันในที่เดียวให้ได้เลือกลิ้มรสและสัมผัสประสบการณ์ขั้นตอนการชงอย่างใกล้ชิด อาทิ BRAVE, A KEEN HOUSE, GOOSEBERRY, HACKING, ROSETTA, RISE, RICCO, VELA และ SANTIPANICH ROASTER เป็นต้น ตั้งแต่วันนี้-20 สิงหาคม 2566 ที่ ATRIUM 1, ATRIUM 2, IDEA AVENUE 4 ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ และ POP UP Truck ที่ดิสคัฟเวอรี่พลาซ่า (ลานกิจกรรมระหว่างสยามเซ็นตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่)

ไฮไลต์สำคัญที่พลาดไม่ได้ในงานนี้ Absolute Siam x TIMO&TINTIN ไลฟ์สไตล์คาเฟ่ที่มาพร้อมกับเครื่องดื่มที่เน้นการส่งมอบความสุข สนุกสนาน ความมีชีวิตชีวา ผ่านทาง Visual identity รวมถึง เครื่องดื่ม ขนม และ สินค้าต่างๆ โดยคัดสรรเอาวัตถุดิบ 3 อย่างออกมาให้เป็น Signature คือ ‘Beans’ เมล็ดกาแฟ House Bland ของทางร้านที่ใช้เมล็ดจากเชียงใหม่ เอธิโอเปีย และลำปาง, ‘Uji Matcha’ จากเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น และ ‘Oolong Tea’ ชาจากดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย ที่เบลนด์เข้ากับกุหลาบออร์แกนิกและลิ้นจี่ ทำให้ได้รสชาติและกลิ่นพิเศษ และเมนูพิเศษสำหรับงานนี้คือ เมนู “Choco Shake” แบล็กโกโก้เข้มข้นหวานน้อยเชคกับน้ำแข็งจนเนียน ซึ่งปกติจะเป็นเมนูที่ขายที่ร้านเท่านั้น

โอ พีรกันต์ สมบัติเลิศตระกูล ศิลปินผู้สร้างสรรค์คาแรกเตอร์ TIMO&TINTIN เล่าว่า “จุดเริ่มต้นจากการอยากทำให้ TIMO&TINTIN เป็นช่วงเวลาว่างที่มีความสุขผ่านทางประสาทสัมผัสต่างๆ นอกเหนือจาก กาแฟที่อร่อย ยังมีความสนุกสนานที่มอบให้ผ่านทาง graphics และ illustration และครั้งนี้รู้สึกยินดีมากที่ได้ออกแบบเพื่อนใหม่ของ TIMO&TINTIN เป็นคาแรกเตอร์สำหรับงาน Siam Center Caffeine Overload โดยเฉพาะ”

นอกจากเมนูเครื่องดื่มรสละมุนแล้ว ยังมาพร้อมกับแฟชั่นไอเท็มส์เอ็กซ์คลูซีฟแบบ Be The First ที่นี่ที่เดียว ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม-3 กันยายน 2566 ที่ IDEA AVENUE 4 ชั้น G สยามเซ็นเตอร์

พบกับกิจกรรมพิเศษ เมื่อเลือกซื้อกาแฟภายในงาน สามารถนำมาสร้างสรรค์ลวดลายฟองนมได้ด้วยตัวเองกับ Signature-Printed Latter Art และ ครีเอต D.I.Y Cup Sleeve รูปแบบของตัวเองด้วยลวดลายจาก TIMO&TINTIN ได้ในราคา 59 บาทเท่านั้น หรือเมื่อช้อปครบ 3,000 บาท จากร้านค้าในสยามเซ็นเตอร์ สามารถแลกรับกาแฟ พร้อม Signature-Printed Latte Art และ D.I.Y Cup Sleeve ฟรี! และ พิเศษ สำหรับลูกค้าที่มี ONESIAM SUPERAPP สามารถใช้ 50 VIZ Coins แลกรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้เลย* (เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯกำหนด) ตั้งแต่วันที่ 10-20 สิงหาคม 2566 ที่บริเวณโซน Redemption ชั้น G สยามเซ็นเตอร์